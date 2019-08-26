Рустам Минниханов привезет в Казань главных героев детского телевидения России

Погулять с любимыми телеведущими и героями мультиков можно будет в Кремле, Казанском цирке, парке им. Горького и на бульваре «Белые цветы» — программа мероприятий

Как стало известно «Реальному времени», в этом году Татарстан — первая региональная площадка Национальной детской премии «Главные герои — 2019» телеканала «Карусель». В День Республики, 30 августа, в Казани «прямо из телевизора» оживут главные персонажи детских телепередач — Юлия Барановская, Арина Шарапова, Тутта Ларсен, Аврора, Дина Гарипова, Теона Дольникова, Юлиана Слащева и другие. Детский фестиваль «Главные герои» будет проходить сразу на четырех площадках в течение всего дня. Ожидается беспрецедентно большой детский праздник, частью которого станет парад героев, костюмированный карнавал. Отдельную развлекательную программу для детей готовит телеканал «Шаян ТВ».

«Главные герои» выезжают в Татарстан

В День Республики у детворы в Казани будет свой праздник. Ребята смогут вживую пообщаться с Калякой-Малякой, Диско-лучом и другими, любимыми ведущими детского ТВ. Пройдутся парадом с героями из любимых мультиков. Поучаствуют в костюмированном карнавале, массе увлекательных игр и конкурсов на концертных площадках в компании со сказочными персонажами.

30 августа в нашем городе телеканал «Карусель» проведет церемонию вручения Ежегодной национальной детской премии «Главные герои — 2019». Этот относительно молодой праздник появился всего два года назад. Он помогает определить предпочтения детской аудитории российского телевидения, выявляет лучшие проекты для малышей и популяризирует качественный контент российского и зарубежного производства. Тысячи ребят со всей страны выбирают лучшие медиапроекты, а за церемонией их награждения в прямом эфире следят миллионы юных телезрителей. Первую церемонию вручения премии «Главные герои» в 2017 году в Москве посетило около тысячи звездных гостей, среди которых были представители шоу-бизнеса, популярные исполнители, актеры и режиссеры. Телеверсию того вечера посмотрело около 2,5 млн человек.

Телеверсию первой церемонии «Главных героев» посмотрели около 2,5 млн человек. Фото karusel-tv.ru

— Да, в этом году вручение премии «Главные герои — 2019» пройдет в Казани. Праздник впервые пройдет на региональном уровне, он организован при поддержке президента Татарстана, — подтвердила «Реальному времени» помощник главного редактора ТК «Карусель» Дарья Гундарова.

О проведении праздника в Татарстане еще в апреле Рустам Минниханов договорился на встрече с боссами российского телевидения: гендиректором АО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексеем Ефимовым, заместителем гендиректора — главой регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и советником гендиректора Первого канала Александром Ильиным.

О проведении праздника в Татарстане еще в апреле Рустам Минниханов договорился на встрече с боссами российского телевидения. Фото tatarstan.ru

Звездные гости и парад героев

Детский фестиваль «Главные герои» в Казани пройдет на четырех площадках (трех уличных и одной — в цирке). Организаторы обещают насыщенную дневную культурную программу в Казанском кремле, парке им. Горького, на бульваре «Белые цветы», а саму церемонию вручения премии проведут вечером в Казанском цирке.

— Вход на церемонию вручения премии «Главные герои — 2019» будет по билетам. Но билеты продаваться не будут, их будут раздавать. Но все, что пройдет в парках, будет доступно для всех. Там будут активности, сценки, конкурсы, выступят главные герои, пройдет парад «Главных героев». Зрители смогут побывать на всех площадках — программа везде будет идти в течение дня. Поэтому можно будет погулять в одном парке, посмотреть, потом перейти в другой, посмотреть программу там, — рассказали нашему изданию в администрации телеканала «Карусель».

На церемонии награждения будут все главные герои российских детей: любимые ведущие, юные звезды, анимационные герои, популярные артисты. Так, в числе звездных гостей приедут — Юлия Барановская, Арина Шарапова, Тутта Ларсен, Аврора, Дина Гарипова, Теона Дольникова, Юлиана Слащева.

Не менее увлекательными будут и развлечения от телеканала «Карусель» в парках и Кремле. Именно здесь главные герои, за которых голосовала вся страна в течение последних месяцев, пройдутся парадом. Организаторы также обещают интерактивные площадки, песни, танцы, мастер-классы и другие активности. Таким образом, дети вместе с мамами и папами и в компании с любимыми героями ТВ смогут отметить День Республики и проводить лето.

Кстати, само празднование можно будет посмотреть в эфире телеканала «Карусель» в тот же день — выйдет серия репортажей. А церемонию награждения премии «Главные герои — 2019» покажут 1 сентября 2019 года в 19.00.

За кого голосует детская страна

Саму престижную премию «Главные герои» присуждают исключительно дети на основе общероссийского голосования. Лучшие детские проекты отечественного и зарубежного производства награждаются в 13 номинациях. По результатам голосования определились тройки финалистов:

Главный российский анимационный фильм: «Принцесса и дракон», «Смешарики. Дежавю», «Три богатыря и Наследница престола»;

Главный зарубежный анимационный фильм: «Монстры на каникулах 3: Море зовет», «Суперсемейка 2», «Ральф против интернета»;

Главная премьера российских анимационных сериалов: «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Простоквашино», «Царевны»;

Главный российский анимационный сериал: «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Три кота»;

Главный зарубежный анимационный сериал: «Дружба — это чудо», «Подружки-супергерои», «Щенячий патруль»;

Главная детская песня: анимационный сериал «Фиксики»: «Кто такие фиксики», анимационный сериал «Царевны»: «Приглашают Царевны», группа «Сказочный патруль»: «Сказочный патруль»;

Главный познавательный ТВ-проект: «Давайте рисовать!», «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ», «Микроистория»;

Главный развлекательный ТВ-проект: «Завтрак на ура!», «Король караоке», «Спокойной ночи, малыши!»;

Главный ведущий ТВ-программы: Антон Зорькин («С добрым утром, малыши!»), Диско-луч, актер Сергей Смолин («Король караоке»), Каляка-Маляка, актер Сергей Друзьяк («Давайте рисовать!»);

Главная ведущая ТВ-программы: Оксана Федорова («Спокойной ночи, малыши!»), Ольга Шелест («Лучшие друзья»), Тутта Ларсен («Завтрак на ура!»);

Главный юный ведущий: Марфа Колоскова («Завтрак на ура!»), Николь Плиева («Доктор Малышкина»), Саша Новиков («Дети герои»);

Главный российский анимационный герой: Аленка («Сказочный патруль»), Роза («Барбоскины»), Юлий («Три богатыря и Наследница престола»);

Главный зарубежный анимационный герой: Маршал («Щенячий патруль»), Нелла («Нелла, отважная принцесса»), Флаттершай («Дружба — это чудо»).

Площадки и программа праздника*

Итак, уличные празднования пройдут на трех площадках: в Казанском кремле, парке им. Горького и на бульваре «Белые цветы». Кстати, к празднику телеканала «Карусель» присоединился и канал «Шаян ТВ», где подготовили свою программу и интересные игры.

— Парад «Главных героев» планируем провести в парке им. Горького. Праздник начнется в 11 часов, здесь будет восемь локаций: и концертная площадка, и зона технического творчества, и площадка, где ребята покажут мастер-классы — с ними будут работать педагоги из городских центров детского творчества. И сюда же приедут «Главные герои» со своей отдельной программой. Кстати, мы приглашаем ребят приходить на праздник в костюмах любимых персонажей — мы устраиваем костюмированный карнавал. На бульваре «Белые цветы» пройдет праздник парка, но сюда тоже приедут «Главные герои» и покажут анимированное представление. В Казанском кремле на детской площадке TAT CULT FEST будет развернута программа от «Шаян ТВ». Совместно с телеканалом «Карусель» они представят детскую программу. Более того, мы договариваемся, чтобы канал «Карусель» показал представление с героями «Союзмультфильма». Так что казанцев мы приглашаем на все три площадки с участием «Главных героев», — рассказал «Реальному времени» начальник городского Управления культуры Азат Абзалов.

Парк им. Горького

Дата и время проведения — 30 августа с 11.00 до 15.00

В программе:

детский праздник «Сокровища старого парка»;



костюмированный карнавал;

парад «Главных героев»;

концертная площадка;

выставка технического творчества;

мастер-классы, работа площадки городских центров детского творчества;

легкоатлетический кросс, турнир по шахматам и соревнования по баскетболу;



живой уголок;

герои любимых мультфильмов — «Царевны», «Три богатыря и наследница престола» и «Три кота» от «Шаян ТВ».

Казанский кремль

Дата и время проведения — 30 августа с 12.00 до 00.00

В программе:

детская площадка TAT CULT FEST;



анимированное шоу от канала «Карусель» с любимыми героями «Союзмультфильма»;

концертная площадка (дуэт «Аигел», Зуля Камалова, Альберт Нурминский и др.);



мастер-классы, игры и конкурсы;

кинопоказы и театральные выступления казанских режиссеров и артистов;

автомотошоу Kazan city racing — проезд колонны из 50 мотоциклистов клуба Harley-Davidson (площадь Тысячелетия, начало в 12.00);

интерактивные арт-объекты и спецпроекты молодых

художников.



Бульвар «Белые цветы»

Дата время проведения — 30 августа с 12.00 до 14.00

В программе:

праздник парка;



анимированное шоу «Главных героев»;



концертная площадка (певица Дина Гарипова, телеведущая Юлия

Барановская, участники фестиваля «Главные герои»);

Барановская, участники фестиваля «Главные герои»); шествие любимых персонажей мультфильмов и популярных программ телеканала «Карусель» (Хрюша и Степашка, Фиксики и другие известные герои);

игры и конкурсы.

План работы «Шаян ТВ» 30 августа на фестивале «Главные герои»

Место проведения Программа Парк Горького В брендированном шатре канала «Шаян ТВ» гостей ждут фотозона, хардпостеры, ростовые куклы — Кошка, Собака, Мальчик-Шаян В 10.00: мастер-класс от «ПРОФ_И» ведущего программы «Озорные эксперименты» канала «Шаян ТВ» мастер-класс «Раскрась значок «Шаян ТВ» и получи в подарок!» раскраска от «Шаян ТВ» встреча Дәү әни с кукольными персонажами, фотосессия С 11.00 до 15.00 часов: веселая игра для детей с аниматорской группой, интерактивные игры «Хорошо ли ты знаешь «Шаян ТВ», фокусы, мыльные пузыри шоу «Креон» шоу с Фокусником В 13.30: шествие ростовых кукол по аллее в парке Горького В 14.30—14.45 Концерт от канала «Шаян ТВ» Цирк Вручение премии «Главные герои»

Начало в 19.00 На площадке цирка — фото-зона от канала «Шаян ТВ», хард-постеры, поп-ап На сцене ведущие телеканала «Шаян ТВ»: Шаян — ростовая кукла

Билеты в Казанский цирк, где 30 августа в 19.00 пройдет церемония награждения премии «Главные герои — 2019», в продажу не поступят. В Управлении культуры совместно с коллегами из органов образования и молодежной политики намерены распределить их между детьми, отличившимися в учебе, творчестве и общественной работе, а также пригласить на праздник в цирке ребят-сирот, воспитанников детских домов и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

* В программе возможны изменения, следите за обновлениями в статье.