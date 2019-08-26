Рустам Минниханов привезет в Казань главных героев детского телевидения России
Погулять с любимыми телеведущими и героями мультиков можно будет в Кремле, Казанском цирке, парке им. Горького и на бульваре «Белые цветы» — программа мероприятий
Как стало известно «Реальному времени», в этом году Татарстан — первая региональная площадка Национальной детской премии «Главные герои — 2019» телеканала «Карусель». В День Республики, 30 августа, в Казани «прямо из телевизора» оживут главные персонажи детских телепередач — Юлия Барановская, Арина Шарапова, Тутта Ларсен, Аврора, Дина Гарипова, Теона Дольникова, Юлиана Слащева и другие. Детский фестиваль «Главные герои» будет проходить сразу на четырех площадках в течение всего дня. Ожидается беспрецедентно большой детский праздник, частью которого станет парад героев, костюмированный карнавал. Отдельную развлекательную программу для детей готовит телеканал «Шаян ТВ».
«Главные герои» выезжают в Татарстан
В День Республики у детворы в Казани будет свой праздник. Ребята смогут вживую пообщаться с Калякой-Малякой, Диско-лучом и другими, любимыми ведущими детского ТВ. Пройдутся парадом с героями из любимых мультиков. Поучаствуют в костюмированном карнавале, массе увлекательных игр и конкурсов на концертных площадках в компании со сказочными персонажами.
30 августа в нашем городе телеканал «Карусель» проведет церемонию вручения Ежегодной национальной детской премии «Главные герои — 2019». Этот относительно молодой праздник появился всего два года назад. Он помогает определить предпочтения детской аудитории российского телевидения, выявляет лучшие проекты для малышей и популяризирует качественный контент российского и зарубежного производства. Тысячи ребят со всей страны выбирают лучшие медиапроекты, а за церемонией их награждения в прямом эфире следят миллионы юных телезрителей. Первую церемонию вручения премии «Главные герои» в 2017 году в Москве посетило около тысячи звездных гостей, среди которых были представители шоу-бизнеса, популярные исполнители, актеры и режиссеры. Телеверсию того вечера посмотрело около 2,5 млн человек.
— Да, в этом году вручение премии «Главные герои — 2019» пройдет в Казани. Праздник впервые пройдет на региональном уровне, он организован при поддержке президента Татарстана, — подтвердила «Реальному времени» помощник главного редактора ТК «Карусель» Дарья Гундарова.
О проведении праздника в Татарстане еще в апреле Рустам Минниханов договорился на встрече с боссами российского телевидения: гендиректором АО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексеем Ефимовым, заместителем гендиректора — главой регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым и советником гендиректора Первого канала Александром Ильиным.
Звездные гости и парад героев
Детский фестиваль «Главные герои» в Казани пройдет на четырех площадках (трех уличных и одной — в цирке). Организаторы обещают насыщенную дневную культурную программу в Казанском кремле, парке им. Горького, на бульваре «Белые цветы», а саму церемонию вручения премии проведут вечером в Казанском цирке.
— Вход на церемонию вручения премии «Главные герои — 2019» будет по билетам. Но билеты продаваться не будут, их будут раздавать. Но все, что пройдет в парках, будет доступно для всех. Там будут активности, сценки, конкурсы, выступят главные герои, пройдет парад «Главных героев». Зрители смогут побывать на всех площадках — программа везде будет идти в течение дня. Поэтому можно будет погулять в одном парке, посмотреть, потом перейти в другой, посмотреть программу там, — рассказали нашему изданию в администрации телеканала «Карусель».
На церемонии награждения будут все главные герои российских детей: любимые ведущие, юные звезды, анимационные герои, популярные артисты. Так, в числе звездных гостей приедут — Юлия Барановская, Арина Шарапова, Тутта Ларсен, Аврора, Дина Гарипова, Теона Дольникова, Юлиана Слащева.
Не менее увлекательными будут и развлечения от телеканала «Карусель» в парках и Кремле. Именно здесь главные герои, за которых голосовала вся страна в течение последних месяцев, пройдутся парадом. Организаторы также обещают интерактивные площадки, песни, танцы, мастер-классы и другие активности. Таким образом, дети вместе с мамами и папами и в компании с любимыми героями ТВ смогут отметить День Республики и проводить лето.
Кстати, само празднование можно будет посмотреть в эфире телеканала «Карусель» в тот же день — выйдет серия репортажей. А церемонию награждения премии «Главные герои — 2019» покажут 1 сентября 2019 года в 19.00.
За кого голосует детская страна
Саму престижную премию «Главные герои» присуждают исключительно дети на основе общероссийского голосования. Лучшие детские проекты отечественного и зарубежного производства награждаются в 13 номинациях. По результатам голосования определились тройки финалистов:
- Главный российский анимационный фильм: «Принцесса и дракон», «Смешарики. Дежавю», «Три богатыря и Наследница престола»;
- Главный зарубежный анимационный фильм: «Монстры на каникулах 3: Море зовет», «Суперсемейка 2», «Ральф против интернета»;
- Главная премьера российских анимационных сериалов: «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Простоквашино», «Царевны»;
- Главный российский анимационный сериал: «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Три кота»;
- Главный зарубежный анимационный сериал: «Дружба — это чудо», «Подружки-супергерои», «Щенячий патруль»;
- Главная детская песня: анимационный сериал «Фиксики»: «Кто такие фиксики», анимационный сериал «Царевны»: «Приглашают Царевны», группа «Сказочный патруль»: «Сказочный патруль»;
- Главный познавательный ТВ-проект: «Давайте рисовать!», «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ», «Микроистория»;
- Главный развлекательный ТВ-проект: «Завтрак на ура!», «Король караоке», «Спокойной ночи, малыши!»;
- Главный ведущий ТВ-программы: Антон Зорькин («С добрым утром, малыши!»), Диско-луч, актер Сергей Смолин («Король караоке»), Каляка-Маляка, актер Сергей Друзьяк («Давайте рисовать!»);
- Главная ведущая ТВ-программы: Оксана Федорова («Спокойной ночи, малыши!»), Ольга Шелест («Лучшие друзья»), Тутта Ларсен («Завтрак на ура!»);
- Главный юный ведущий: Марфа Колоскова («Завтрак на ура!»), Николь Плиева («Доктор Малышкина»), Саша Новиков («Дети герои»);
- Главный российский анимационный герой: Аленка («Сказочный патруль»), Роза («Барбоскины»), Юлий («Три богатыря и Наследница престола»);
- Главный зарубежный анимационный герой: Маршал («Щенячий патруль»), Нелла («Нелла, отважная принцесса»), Флаттершай («Дружба — это чудо»).
Площадки и программа праздника*
Итак, уличные празднования пройдут на трех площадках: в Казанском кремле, парке им. Горького и на бульваре «Белые цветы». Кстати, к празднику телеканала «Карусель» присоединился и канал «Шаян ТВ», где подготовили свою программу и интересные игры.
Парк им. Горького
Дата и время проведения — 30 августа с 11.00 до 15.00
В программе:
- детский праздник «Сокровища старого парка»;
- костюмированный карнавал;
- парад «Главных героев»;
- концертная площадка;
- выставка технического творчества;
- мастер-классы, работа площадки городских центров детского творчества;
- легкоатлетический кросс, турнир по шахматам и соревнования по баскетболу;
- живой уголок;
- герои любимых мультфильмов — «Царевны», «Три богатыря и наследница престола» и «Три кота» от «Шаян ТВ».
Казанский кремль
Дата и время проведения — 30 августа с 12.00 до 00.00
В программе:
- детская площадка TAT CULT FEST;
- анимированное шоу от канала «Карусель» с любимыми героями «Союзмультфильма»;
- концертная площадка (дуэт «Аигел», Зуля Камалова, Альберт Нурминский и др.);
- мастер-классы, игры и конкурсы;
- кинопоказы и театральные выступления казанских режиссеров и артистов;
- автомотошоу Kazan city racing — проезд колонны из 50 мотоциклистов клуба Harley-Davidson (площадь Тысячелетия, начало в 12.00);
- интерактивные арт-объекты и спецпроекты молодых
художников.
Бульвар «Белые цветы»
Дата время проведения — 30 августа с 12.00 до 14.00
В программе:
- праздник парка;
- анимированное шоу «Главных героев»;
- концертная площадка (певица Дина Гарипова, телеведущая Юлия
Барановская, участники фестиваля «Главные герои»);
- шествие любимых персонажей мультфильмов и популярных программ телеканала «Карусель» (Хрюша и Степашка, Фиксики и другие известные герои);
- игры и конкурсы.
План работы «Шаян ТВ» 30 августа на фестивале «Главные герои»
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Место проведения
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Программа
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Парк Горького
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В брендированном шатре канала «Шаян ТВ» гостей ждут фотозона, хардпостеры, ростовые куклы — Кошка, Собака, Мальчик-Шаян
В 10.00:
С 11.00 до 15.00 часов:
В 13.30:
шествие ростовых кукол по аллее в парке Горького
В 14.30—14.45
Концерт от канала «Шаян ТВ»
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Цирк
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Вручение премии «Главные герои»
На площадке цирка — фото-зона от канала «Шаян ТВ», хард-постеры, поп-ап
На сцене ведущие телеканала «Шаян ТВ»: Шаян — ростовая кукла
Билеты в Казанский цирк, где 30 августа в 19.00 пройдет церемония награждения премии «Главные герои — 2019», в продажу не поступят. В Управлении культуры совместно с коллегами из органов образования и молодежной политики намерены распределить их между детьми, отличившимися в учебе, творчестве и общественной работе, а также пригласить на праздник в цирке ребят-сирот, воспитанников детских домов и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
* В программе возможны изменения, следите за обновлениями в статье.
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