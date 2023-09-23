Раис Татарстана поручил организовать входные фильтры в образовательных организациях и трудовых коллективах

На субботнем совещании в Доме правительства Татарстана раис республики Рустам Минниханов поручил организовать входные фильтры в образовательных организациях и трудовых коллективах. Он также призвал татарстанцев соблюдать меры профилактики в целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ.

За последнюю неделю показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе вырос на 46% — 14 215 случаев. Аналогичная ситуация и с COVID-19. В предыдущую неделю коронавирусом заболели 65 татарстанцев, за эту неделю зарегистрировано 89 случаев. Рост составил 37%.

— Одна из основных форм профилактики — вакцинация. В республику поступило 824 тыс. доз вакцин против гриппа. В связи с ростом заболеваемости вакцинацией необходимо охватить до 60% населения республики. На сегодня вакцинировано 573 тыс. человек, — сказал Минниханов.

realnoevremya.ru (архив)

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 30% ниже, чем в прошлом году. Она предположила, что в ближайшее время россияне начнут чаще болеть гриппом. Уровень заболеваемости начал подниматься на второй неделе сентября.

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Айрат Назипов