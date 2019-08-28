На «Нижнекамскнефтехиме» дан старт после реконструкции биологических очистных сооружений

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в ПАО «Нижнекамскнефтехим» после масштабной реконструкции состоялось открытие биологических очистных сооружений (БОС). В торжестве приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, глава НМР Айдар Метшин и другие официальные лица.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил: «Я должен отметить хорошую работу наших коллег — Группы компаний ТАИФ, «Нижнекамскнефтехима». В 2017 году ТАИФ запустил первый этап реконструкции очистных, сегодня, в преддверии Дня Республики, дня рождения Николая Лемаева, мы запускаем второй этап. И работа продолжается. Сейчас идет работа по прокладке коллектора. Я считаю, что это очень позитивно. Нижнекамск — нефтехимический центр республики. Сегодня в отрасли используются самые современные технологии, и мы можем с уверенностью сказать, что, несмотря на большую техногенную нагрузку, за счет современных технологий очистки, современных объектов производства мы можем достичь такого состояния экологического, которое будет соответствовать международным нормам».

На церемонии запуска БОС в эксплуатацию Руслан Шигабутдинов заявил: «В работе компаний Группы ТАИФ и ПАО «НКНХ» вопрос соблюдения экологических требований и нормативов всегда был одним из приоритетных. Не может быть даже сомнений в том, что затраты на экологию — необходимы. Это — первейшие задачи завода, акционеров — соблюдение всех экологических норм».

«Сегодня мы завершаем второй этап реконструкции и двигаемся в сторону третьего этапа. Экологических вопросов на любом крупном промышленном предприятии всегда — много. Но я уверен, что мы, при поддержке республики, президента и с нашей с вами активной работой, все вопросы — решим, и экология в городе и в регионе будет лучше, чем в любой точке планеты. Химия должна быть «зеленой», технологии такие — есть», — добавил Руслан Шигабутдинов.

Биоочистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимают на очистку как хозяйственно-бытовые стоки из Нижнекамска, так и стоки более чем 60 предприятий, расположенных на промышленной площадке города химиков. Ежесуточно через биоочистные сооружения проходит до 213 тыс. кубометров загрязненных стоков. Реконструкция БОС началась в 2014 году. Уже завершены два этапа. Всего в работы по замене устаревших производственных зданий, приобретению нового, современного, высокотехнологичного оборудования и технологий, позволяющих значительно повысить качество очистки стоков, ТАИФ вложил более 3 млрд рублей. Все объекты биоочистных сооружений — герметичны. В систему включены новейшие газоочистные биофильтры, нейтрализующие все неприятные запахи.

