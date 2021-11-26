В компании-резиденте «КИП-Мастер» ввели процедуру наблюдения за несколько дней до визита Минниханова

На бизнес «Камского завода метизов», оборот которого упал в 4 раза, могли повлиять сразу несколько факторов: от роста цен на металл — до нехватки кислорода в РФ

Федеральная налоговая служба добилась введения наблюдения в «Камском заводе метизов». Резидент КИП «Мастер» задолжал налоговикам полмиллиона рублей. Процедуру наблюдения на КЗМ, по иронии судьбы, ввели за пару дней до визита в Набережные Челны президента РТ Рустама Минниханова, который провел встречу с предпринимателями именно в этом технопарке. Местные производители пожаловались главе Татарстана на нехватку технического кислорода, необходимого для металлоработ и производства стали (нужной, в свою очередь, для производства метизов), но посылаемого ныне в больших объемах в ковидные госпитали РТ. О причинах, которые могли повлиять на одну небольшую челнинскую компанию, работающей на бывших площадях КАМАЗа — в материале «Реального времени».

Вопрос о несостоятельности рассмотрят в январе

О введении процедуры наблюдения в отношении компании ООО «ТД «Камский завод метизов» (или КЗМ) стало известно на днях. Рассмотрение вопроса о несостоятельности по существу пройдет в Арбитражном суде РТ в 27 января следующего года, в течение месяца временный управляющий будет принимать требования кредиторов. Банкротом завод потребовала признать ФНС в конце апреля.

Требование Федеральной налоговой службы России в размере 129,8 тысячи рублей долга должно быть включено в состав второй очереди реестра требований кредиторов КМЗ. Еще одно требование ФНС в размере 368,9 тысячи рублей долга, 47,8 тысячи рублей пени и 2 тысячи рублей штрафа будет включено в состав третьей очереди реестра требований кредиторов. Суммарно оба требования «весят» 498,8 тысячи рублей.

Это не первая попытка ФНС — сначала налоговики подали иск в начале марта на те же полмиллиона, но суд отказал с формулировкой: «Уполномоченным органом не представлено безусловных доказательств, однозначно свидетельствующих об отсутствии у должника имущества, позволяющего покрыть судебные расходы по делу о банкротстве, а также наличия признаков, которые бы свидетельствовали об отсутствии у должника предпринимательской и иной деятельности, то есть признаки, предусмотренные статьей 230 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Рассмотрение вопроса о несостоятельности по существу пройдет в Арбитражном суде РТ в 27 января следующего года, в течение месяца временный управляющий будет принимать требования кредиторов. Фото: Максим Платонов

Оборот производства метизов в коронавирусном 2020 году упал в 4 раза

Как заявлено на официальном сайте компании, КЗМ выпускает различные виды метизов (обобщенное название широкого спектра разных товаров из металла): болты и гайки общемашиностроительного и специального назначения, высокопрочный крепеж, специальные крепежные изделия из редких марок стали, нестандартной длины и диаметров, а также по чертежам заказчика, и проч. Завод располагается в Набережных Челнах и является, по собственному его заявлению, «одним из крупнейших поставщиков крепежных изделий на территории Приволжского ФО». При этом существует он еще с 2006 года, поначалу КЗМ выступал как кооперативное сообщество.

КЗМ находится на Производственном проезде, 49 — а это адрес известный, здесь располагается КИП «Мастер», гордость не только челнинских, но и татарстанских властей. Существует он еще с 2004 года и работает там шесть очередей, где занимаются производством 302 резидента. Сейчас, по словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, вместе с КАМАЗом в автограде думают над созданием очереди площадью 70 тысяч кв. метров: им станет второй корпус кузнечного завода автогиганта.

«Камский завод метизов» — 218-й по счету резидент из около 300 (формально — их всего 266), запустил производство он в КИП «Мастер» в 2016 году.



Владелец и гендиректор компании Игорь Бобин, впрочем, так и не смог за пять лет сделать компанию по-настоящему прибыльной. Активно наращивая обороты «Камский завод метизов» показал в 2019 году выручку в размере 30,6 млн рублей, и впервые вышел в плюс — правда, на символическую 1 тысячу рублей чистой прибыли. В 2020 году чистая прибыль составила всего 2 тысячи рублей. Компания одновременно снизила долг перед партнерами-контрагентами по поставкам с 19 до 10 млн рублей.

Пошатнула бизнес завода, по-видимому, пандемия коронавируса: выручка КЗМ в прошлом году рухнула почти в 4 раза, составив лишь 7,8 млн рублей (при себестоимости в 9 млн). Что характерно, по уплате налогов в 2020 году у ФНС нет претензий к заводу, уплатившему тогда 132 млн рублей. Справедливости ради, у другого крупного производителя метизов в автограде, «Технотрон-Метиз» (входит в структуры холдинга «Татэлектромаш») в прошлом же году выручка не упала, а чуть выросла, составив 1 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась почти в два раза — до 15,2 млн.

КЗМ находится на Производственном проезде, 49, здесь располагается КИП «Мастер». Фото: indparks.ru

Конкурсное производство в КЗМ ввели перед самым визитом президента РТ в КИП «Мастер»

По иронии судьбы, решение Арбитражного суда РТ в отношении резидента КИП «Мастер» было вынесено всего за пару дней до очередного антикризисного визита Рустама Минниханова в этот технопарк, считающийся экспертами одним из лучших в РФ. Главной темой разговора президента 22 ноября с представителями бизнеса стала нехватка технического кислорода. Из-за перебоев с его поставками, заявил председатель правления машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров, выручка предприятий упала на 30%.

Суммарная потребность 100 челнинских компаний в таком кислороде составляет 150 тонн в месяц. Нехватка технического кислорода складывается из-за коронавируса, на нужды больниц Татарстана уходит до 90% (кислород нужен для ИВЛ, куда подключают особо тяжелых больных коронавирусом — прим. ред.). В итоге многие предприятия вынуждены регулярно останавливать свои производства, отправляя сотрудников в отпуск.

Главной темой разговора президента с представителями бизнеса 22 ноября стала нехватка технического кислорода. Фото: tatarstan.ru

В чем возможные причины?

Сам технический кислород производят металлургические заводы, он необходим для производства, в свою очередь, стали и чугуна. А нержавеющие стали являются наиболее качественным материалом для производства метизов, хотя можно использовать и другие металлы — от меди до титана).

Проблема еще и в том, что Минпромторг РФ уже второй раз попросил металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы — уже второй раз. Осенью 2020 года на фоне второй волны коронавируса и сообщений из регионов о нехватке этого газа ведомство запросило металлургические компании об их возможностях по производству кислорода. Летом этого года на фоне уже третьей волны коронавируса, чтобы не допустить дефицита кислорода в больницах, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу доложить правительству о принятии очередных «необходимых мер».

На компании, работающие с металлом, коронавирус повлиял не только через снижение поставок технического кислорода, но и непосредственно, через дефицит стали уже на общемировом рынке. Если нет стали, или ее мало — по очевидным причинам, производить метизы будет попросту не из чего. Или, в чем тоже мало приятного — это производство станет дороже.

На компании, работающие с металлом, коронавирус повлиял не только через снижение поставок технического кислорода, но и непосредственно, через дефицит стали уже на общемировом рынке. Фото: kzm.su

По данным компании Tata Steel Europe, дефицит предложения стали в Европе, вероятно, будет продолжаться до следующего года. Российские заводы производят сталь, но их объемы производства пока составляют 95% от доковидных показателей. А спрос оказался выше, чем ожидалось — мощностей металлургов пока не хватает. Как следствие, цены на сталь на европейских рынках с начала года выросли с €665 за тонну горячекатаного рулона до рекордно высокого уровня в €1140 этого года. И хотя осенью котировки на сталь снизились с €900 до €888 долларов за тонну, в ноябре они вновь поползли вверх. Так, в США фьючерс на рулонную сталь только за последнюю неделю вырос почти на 100 пунктов, и это при том, что именно в ноябре у инвесторов поначалу выросли надежды на рост производства — из-за чего фьючерсы ненамного подешевели).

В Китае фьючерсы на нержавеющую сталь сегодня составляют 17,3 тыс. юаней за тонну (около $2,7 тыс.). В России же с октября по ноябрь цены на металл и арматуру выросли от 15 до 35% в зависимости от региона. В свою очередь, по данным Росстата на май 2021 года цены в обрабатывающих производствах в металлургии в РФ выросли на 19–32,7%.

Из-за роста цен на металлы начала дорожать и продукция всех «металлоемких» отраслей (от строительного рынка до рынка комплектующих, обслуживающего ключевые автомобильные компании, включая, к слову, и КАМАЗ — прим. ред.). Что интересно, если РФ и Европа страдает от эпидемии, а США скорее от инфляции — то Китай, на который приходится до 60% всего мирового спроса и потребления стали, страдает от послаблений после карантина и госстимулирования расходов, от чего в первую очередь и растет спрос на металл, а за ним и цены на него.