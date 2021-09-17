История успеха: путь от коммерческой фирмы к созданию мощной промышленно-финансовой группы компаний

Один из ведущих производителей промышленной продукции нефтегазохимического комплекса России — ТАИФ начался с ВТНПО «Казань»

Фото: Роман Хасаев

В сентябре 2021 года АО «ТАИФ» — компания, с которой началось становление одной из крупнейших многоотраслевых групп России, отмечает 31 год с момента основания. Именно 17 сентября 1990 года Исполнительным комитетом города Казани было подписано решение о создании Внешнеторгового научно-производственного объединения (ВТНПО) «Казань». Какими были первые шаги компании, ставшей предтечей АО «ТАИФ», и как из небольшого бизнеса, первые шаги которого были связаны с поставками в Татарстан сигарет и продукции первой необходимости, удалось вырастить гиганта, чье имя известно по всему миру — в материале «Реального времени».

Время перемен

Начало 90-х годов минувшего столетия. На территории Советского Союза кипят нешуточные страсти — меняется политический строй. На площадях и улицах городов во всех уголках еще недавно единого государства собираются и бурлят многочисленные митинги, поводов для которых хватает: еще недавно объединенную железной рукой государственной власти экономику лихорадит: где-то продукцией затарены склады, а где-то производства встают из-за непоставок сырья. Повсеместно ухудшается криминогенная обстановка. Рвутся казавшиеся незыблемыми связи между предприятиями, регионами, республиками, странами. Части еще недавно единого государства стремятся обрести статус самостоятельных стран и государств, еще не до конца осознавая: что такое автономная экономика и выстраивание межгосударственных отношений.

Разрушается инфраструктура, ветшают городские дороги и трассы, на содержание которых ни у республики, ни у государства просто нет средств. Пустеют полки магазинов. На продукты питания и предметы первой необходимости в большинстве регионов вводятся талоны. Но даже эти крохи выкупить сложно — месяцами задерживается зарплата, а на некоторых заводах целые коллективы отправляются в вынужденные административные отпуска. И все это происходит на фоне стремительно обесценивающейся национальной валюты.

Начало 1990-х: на площадях и улицах городов во всех уголках государства бурлят многочисленные митинги. Фото: idel-ural

В эпоху катастрофического дефицита всего и вся, пока одни хватались за голову, делать в разразившемся вокруг хаосе, другие действовали. Если не хватает продуктов, вещей, тех же сахара и сигарет, из-за отсутствия которых (сегодня мало кто об этом помнит) даже происходили забастовки и бунты, то их нужно достать и привезти. С этой идеей тогда еще мало кому известный Альберт Шигабутдинов отправился к Камилю Исхакову — председателю исполнительного комитета Казани (сегодня соответствует должности мэра, — прим. ред.).

Предложение создать внешнеторговую организацию, которая занялась бы снабжением населения продукцией первой необходимости, было встречено благожелательно. Ситуация с поставками становилась все хуже и хуже и городской администрации приходилось ломать голову над тем, чем накормить казанцев, во что их обуть и одеть. Пустые прилавки магазинов наводили на людей тоску, а талонная система распределения помогала лишь отчасти. Как раз в это время правительство страны, возглавляемое Николаем Рыжковым, издало постановление, открывающее регионам возможность самостоятельно заниматься внешнеторговыми операциями. 17 сентября 1990 года председателем горисполкома Камилем Исхаковым было подписано решение: «В целях создания условий для улучшения обеспечения населения города товарами народного потребления, продуктами питания и услугами за счет активизации обменных операций с другими городами и районами республики, краями, областями и зарубежными странами... Учредить при исполкоме Казанского городского совета народных депутатов внешнеторговое научно-производственное объединение (ВТНПО) «Казань». Этот момент и стал отправной точкой в истории Группы ТАИФ.

Предложение молодого бизнесмена Альберта Шигабутдинова о создании внешнеторговой организации было воспринято благожелательно. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Перед инициативным бизнесменом, открывшим скромный офис в полуподвальных помещениях на ул. Кирова (компания располагалась там в 1990 и 1991 годах, сегодня это здание снесено), встала сложная задача: создать команду единомышленников, готовых, как и он сам, рискнуть и начать дело с нуля.

Первой на приглашение откликнулась Гузелия Сафина. Хотя, как она поделилась в одном из своих интервью, произошло это не сразу, и на первое предложение работать вместе ответила категорическим отказом. Помочь в вопросах открытия банковского счета и подведении баланса — согласилась, но стать одной из соосновательниц фирмы… Наглядевшись на многочисленных «дельцов», которых люди полупрезрительно именовали спекулянтами, «стремящимися» сделать быстрые деньги на измученных дефицитом соотечественниках и скрыться с барышом, — не хотела. Сомневалась, что кто-то готов действительно работать, а не спекулировать.

— Я здоровый консерватор по жизни, ни в какие коммерческие предприятия тогда не верила. На территории фабрики художественных изделий, где я работала, обосновались кооператоры, и меня, как человека советской закалки, просто коробил их подход к делу, — честно призналась она. Мнение изменила, лишь убедившись в серьезности подхода Шигабутдинова к делу.

Гузелия Сафина: «На первое предложение Альберта Кашафовича работать вместе, я ответила категорическим отказом». Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

И в случае с Рустемом Сультеевым, нужно отметить, зерно упало на благодатную почву.

— Мы вели постоянные разговоры, суть которых сводилась к короткой идее: нельзя терять время, надо создавать фирму и начинать наконец-то свое дело. Не «бабочку-однодневку» по типу «купил — продал — убежал», но серьезную фирму, которая объединит различные виды деятельности и, получая коммерческую выгоду, сможет соблюдать и интересы республики, и иметь долгосрочную перспективу, — вспоминал о событиях 30-летней давности сам Сультеев.

Рустем Сультеев: «Нужно было создавать фирму. Но не «бабочку-однодневку» по типу «купил — продал — убежал», а серьезную фирму. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

— Мы решили начать с простой и беспроигрышной акции — подфартить курильщикам и завалить их дешевыми качественными импортными сигаретами и табаком, — рассказал в одном из интервью Альберт Шигабутдинов об одной из самых первых торговых операций вновь созданной компании. — Если бы это нам удалось, можно было бы разворачиваться дальше — думать о том, как заполнить пустые прилавки магазинов и другими товарами.

Торговая операция прошла настолько успешно, что поставками из Болгарии и Югославии ВТНПО «Казань» занималось еще несколько лет. Потом был сахарный песок. Затем — телефоны. Позже — дефицитные одежда и обувь. Ее из Сингапура, Малайзии и Гонконга привезли аж 14 более чем 40-футовых контейнеров. На фоне резкого скачка доллара сделка быстро окупилась, и компания смогла позволить себе часть товара отдать на благотворительность. А именно — одела и обула воспитанников нескольких детских домов и приютов.

Жизнь — в ускоренном темпе

— Мы начинали работать в бизнесе в очень сложное время. Наше поколение вошло в бизнес, если сказать образно, как входят в страшный темный лес. Тут чащобы, там буреломы, то болото под ногами, то крутизна, того гляди, шею свернешь… Ничего, все преодолели! — вспоминает сейчас, по прошествии десятков лет Альберт Шигабутдинов.

Альберт Шигабутдинов: «Мы начинали работать в бизнесе в очень сложное время. Ничего, все преодолели». Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

Стиснув зубы, ошибаясь и на ходу исправляясь, порой на пределе человеческих возможностей работали, встречались, договаривались, убеждали и доказывали, покупали, меняли, продавали и брали на реализацию. Успевали сделать столько, что сами себе удивлялись:

— Жизнь шла в ускоренном темпе. За день мы умудрялись проделывать столько дел, что другим хватило бы на неделю. Колеса автомобиля наматывали до тысячи километров в сутки. С утра поехали в Самару, Сызрань, оттуда домой, на следующий день — в Уфу. Только вернулись из Башкирии и снова за баранку — в Москву… Такие бешеные моменты были в жизни, что нашей прыти не верили: мол, так перемещаться в пространстве физически невозможно. Еще как возможно! И никто ведь нас не подгонял, не заставлял. Было активное желание жить, работать и доказать самим себе, что и мы не лыком шиты. Мы изначально были уверены в том, что наши люди ничем не хуже, а может даже и лучше, по уровню знаний, образованию, по трудолюбию и предприимчивости, и могут быть успешнее, чем бизнесмены на Западе. Жизнь показала, что это действительно так.

— Были такие моменты, что делалось страшно: мужчины разъезжались в командировки, иногда неделями их нет, а я одна в конторе сижу. К тому времени мы уже поменяли адрес — переехали в особняк на улице Муштари, где занимали второй этаж. Даже подписывать документы было некому. Наши звонят: готовь платежки, беги в банк и плати быстрее. А как платить и чем платить? Приходилось выкручиваться самой. Тогда у нас была всего одна машина, а я ходила пешком. Летишь в банк, просишь дать кредит. Оправдать кредит нечем, все на честном слове: мол, мы заработаем обязательно. Получишь кредит 30 миллионов рублей, подпишешь платежки — и все. Один миг, и эти деньги тут же ушли. Все, ни копейки на счету. Я возвращаюсь из банка, валюсь в изнеможении на стул и ловлю себя на том, что все внутри трясется, как в лихорадке. Но с дистанции сойти было уже немыслимо, и завтра повторялось то же самое. Было неимоверно трудно. Контракты заключались, но не шли. Застревали где-то деньги. Словом, мы жили как на вулкане, не зная ни минуты покоя, — поделилась Гузелия Сафина.

Но продолжали этот безумный марафон, постепенно набирались опыта, росли, переходили на новые уровни и масштабы сделок. Сегодня сложно поверить, но в самом начале 1990-х годов, даже имея деньги, было практически невозможно купить автомобиль. И при этом готовой продукцией были заполнены и АЗЛК, и ВАЗ. Рассыпавшиеся связи между предприятиями и регионами парализовали экономику. Взяться за восстановление хотя бы части из них пришлось ВТНПО «Казань». АвтоВАЗ, с которым компания к тому времени уже наладила деловое сотрудничество, обратился с просьбой организовать для производства поставку шин и полиэфирных пленок.

— Для этого мы сначала поехали на «Нижнекамскнефтехим», изготавливающий каучук, реализация которого также была затруднена, — вспоминает Альберт Шигабутдинов, — и через бартерные сделки обменяли его на шины с югославского производства. Эти шины мы отвезли АвтоВАЗу, а самому «Нижнекамскнефтехиму» организовали поставку нового сырья для каучуков.

Несмотря на то, что готовой продукцией были заполнены и АЗЛК, и АвтоВАЗ, купить машину в начале 90-х годов было почти невозможно. Фото: Drive2

Бизнес-модель, построенная компанией, оказалась рабочей и в других нишах, помогая восполнять недостающие звенья в цепи «производитель — потребитель».

— Не всегда удавалось избегать бартерных ходов. Вырисовалась даже такая схема: скажем, звонит вконец расстроенный отсутствием «живых» денег директор какого-то завода и просит дать сколько-то коробок сигарет в обмен на продукцию завода. «А зачем в обмен? — отвечаем ему. — Дайте нам свою продукцию, мы ее продадим, а выручку за вычетом небольших процентов, вернем. Тогда и купите у нас сигареты». — «А так разве можно?», — удивляется обрадованный директор и везет свою продукцию в ВТНПО «Казань». Вот таким образом в деловой оборот вошла продажа шин, каучука, дизельного топлива, всего того, что предприятия самостоятельно не могли реализовать. В этой ситуации главным было не обмануть доверие руководства предприятий, быстрее продать товар и вернуть производителям продукции деньги, которые первым делом шли на выдачу зарплаты трудовому коллективу, — рассказал Альберт Шигабутдинов.

Новые горизонты

Иным компаниям, чтобы, начав с импорта сигарет, дойти до реализации тысяч автомобилей, специальной техники, наладить поставки крупным оптом (в том числе на экспорт) каучуков и продуктов нефтепереработки — не хватило бы и всей жизни. У ВТНПО «Казань» эволюция заняла буквально пару лет. Кто-то скажет — баловни судьбы. Но это не так.

Ни блата, ни «серебряной ложки во рту» — ничего этого не было. Только желание работать на результат. На первом этапе — всего трех человек: Альберта Шигабутдинова, Рустема Сультеева и Гузелии Сафиной, порой, в буквальном смысле этого слова, живших на работе и работой, получавших смешные деньги — ровно столько, сколько не просто заработали, но смогли без ущерба делу изъять из оборота. А их, этих свободных денег, было настолько мало, что приходилось таскать из дома ручки, линейки и обед в баночках. Но вот что удивительно: гореть идеями и желанием во что бы то ни стало добиться результата, эти люди продолжали с еще большей силой. Они не просто заставили самих себя поверить в реальность достижения все новых и новых ставящихся перед собой целей, но и заразили этой уверенностью других. К 1993 году бизнес набрал обороты настолько, что компания начала нанимать новых сотрудников. Впрочем, хлопот и задач меньше не стало.

— Контакты с чиновниками на уровне правительства начались позже, когда наша фирма, Внешнеторговое научно-производственное объединение «Казань», активно помогая татарстанским производителям в реализации произведенных ими продуктов нефтепереработки и нефтехимии, стало понимать, что качество этой самой продукции оставляет желать лучшего. Кроме того, не редкостью были и задержки поставок: предприятия испытывали серьезные трудности с сырьем, случались перебои с электроэнергией… Проблем было очень много. Для улучшения экономики республики, вывода предприятий нефтехимии из глубокого кризиса необходимы более решительные пути и поддержка на государственном уровне. На тот момент деятельность ВТНПО «Казань» была далека от чисто торговых сделок «купи-продай» и все более приобретала инвестиционный характер. Об этом стало известно в правительственных кругах, в частности когда компания вступила в переписку с кабинетом министров на предмет улучшения качества и увеличения объемов продуктов нефтехимии, — рассказывает о том времени Альберт Шигабутдинов.

А как повысить объемы и качество, если на улучшение технологии производства и расширение возможностей того же «Нижнекамскнефтехима» нужны были огромные средства, а их не было. Более того, у комплекса не было денег даже на заработную плату своим же работникам. Задержки достигали полугода. Остро встал вопрос об акционировании гигантского производства, что позволило бы не просто спасти его от все более реальной опасности банкротства, но и дало бы возможность привлечь дополнительные финансы на развитие комплекса, повысило бы свободу действий в организации и реорганизации производственных процессов, привлечении заемных средств на реализацию проектов по модернизации и обновлению мощностей. Наконец, коллектив предприятия, ставший акционерами, то есть коллективным собственником доли «Нижнекамскнефтехима», стал бы лично заинтересован в повышении эффективности работы комплекса. К проработке этого вопроса руководство республики подключило ВТНПО «Казань», уже имеющее опыт восстановления цепочек взаимодействия между производителями.

В начале 1990-х встал вопрос о приватизации «Нижнекамскнефтехима». К проработке вопроса руководство республики привлекло ВТНПО «Казань». Фото: zen.yandex.ru

Несмотря на полное отсутствие в стране хоть какой-то профильной законодательной базы, к августу 1993 года специалисты НКНХ смогли подготовить и защитить план приватизации. Принятые позже на государственном уровне законы показали, что все сделали правильно. Более того, условия приватизации были продуманы с максимальной пользой и в интересах сотрудников предприятия. Провели четкую оценку стоимости всего имущества комплекса на момент проведения приватизации, включая соцобъекты, экономического состояния заводов и производств, определили размер уставного капитала. Согласно плану приватизации, свыше 50% акций должен был получить трудовой коллектив (частью за российские и татарстанские приватизационные чеки, частью на безвозмездной основе, в соответствии с трудовым стажем на предприятии, а частью — за живые деньги). Благодаря такому решению республиканских властей и руководства предприятий работники приватизируемых заводов получили гораздо большие права, чем их коллеги в других регионах страны, — акции достались тем, кто работал на производствах и по-настоящему был заинтересован в их успешной экономике и развитии. Остальные ценные бумаги государство реализовывало через специализированные фонды. Но так как денег не было, помочь в решении и этого вопроса попросили ВТНПО «Казань».

— На приватизацию нужны были деньги. 3 млрд 400 млн рублей. И найти их поручили ВТНПО «Казань». А у нас — патовая ситуация: ни копейки на счете. Каждый день нам звонили и спрашивали, сколько денег мы перечислили. Мы стали занимать деньги на стороне. Выкрутились на продаже автомобилей. Заполучить их в 1993 году было не просто трудно, а колоссально трудно. Но мы умудрились сделать это, быстро провели операцию и сумели закрыть долги, — поделилась воспоминаниями Гузелия Сафина.

Альберт Кашафович рассказал о ситуации того периода подробнее:

— Тогда 3 млрд 400 млн для нас были неподъемной суммой, но решено было так, что наша компания должна была их выплатить. Разговор сначала со мной шел: «Альберт, помоги оплатить, иначе коллектив может остаться без акций». А у нас денег нет. Мы частично с банками договорились — кредит взяли. Полностью все деньги из оборота направили — мы в ВТНПО тогда занимались куплей-продажей автомобилей и всю выручку оттуда перечисляли несколько месяцев на приобретение работниками НКНХ акций у государства. Это был тяжелый период, денег не хватало, зарплаты всем сотрудникам ВТНПО урезали, бизнес останавливался на несколько месяцев. НКНХ пообещал нам покрыть эту сумму деньгами от экспортных поставок. Вы помните, в конце 80-х — начале 90-х Татарстан тесно сотрудничал с Югославией. Так вот, НКНХ экспортировал каучуки на шинные заводы Югославии, где производились шины Tigar. Каучуки, выручкой от продажи которых должны были покрыть частично сумму продажи акций работникам предприятия, отправили в вагонах в Югославию, а там началась война. И загруженные каучуком вагоны попали под обстрел и бомбежку. Они были полностью уничтожены — все сгорело. К тому моменту мы деньги за акции трудового коллектива уже внесли, у НКНХ не было других возможностей их вернуть нам. И мы оказались с миллиардными долгами на руках. Долго пытались вернуть деньги из Югославии, но война затянулась, потом Югославия распалась. Так и получилось, что акции трудовой коллектив НКНХ получил как безвозмездную помощь от ВТНПО «Казань», — вспоминает Альберт Шигабутдинов.

По его словам, ему до сих пор страшно вспоминать те годы, настолько тяжело давалось решение этой проблемы.

— Это один из многих особо тяжелых моментов начала становления ВТНПО, даже сегодня я вспоминаю тот период с дрожью, не каждый человек это выдержал бы. При этом предприятие еще сумели сохранить.

От ВТНПО «Казань» — к созданию ТАИФа

Восстановление и развитие экономики республики требовали новых технологий, модернизации оборудования, огромных инвестиций. Но ни один банк в мире не рискнет выдать многомиллионные кредиты без независимой оценки активов предприятий и правительственной гарантии. С подачи ВТНПО «Казань» руководство республики приняло решение о том, что пришло время восполнить пробел, мешающий развитию Татарстана и всерьез заняться вопросом создания и развития в регионе полноценных инструментов фондового рынка.

11 апреля 1995 года. Встреча президента Татарстана Минтимера Шаймиева с делегацией инвесторов из США. Фото: М.Б. Козловского

«11 апреля в Кремле президент М.Ш. Шаймиев принял председателя совета директоров компании «Ком-Лиз инк.» Д. Мак-Кенлиса (США), президента компании «НКС Трейдинг инк.» А. Фридмана (США), вице-премьера, председателя Государственного комитета РТ по управлению госимуществом Ф.Р. Газизуллина, генерального директора Внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань» А.К. Шигабутдинова, которые рассказали о том, что они достигли согласия о создании международной инвестиционной компании для привлечения капитала и вложения его в экономику нашей республики. С целью ускорения интеграции РТ и Российской Федерации в мировую финансовую систему, развития фондового рынка этих республик, привлечения инвестиционных ресурсов для реализации перспективных инвестиционных проектов в Татарстане, повышения стоимости активов предприятий, обеспечения их ликвидности эта компания намерена провести большую работу. В частности, организовать независимую международную экспертизу для оценки и анализа активов предприятий, осуществлять продажу акций компании на фондовом рынке, проводить в Татарстане международные аукционы по продаже акций наших предприятий, акций корпораций США, ЕС. Компания планирует также создать в Казани международную фондовую биржу на основе имеющихся радиотелефонных фирм — развитую инфраструктуру телекоммуникационной и спутниковой связи, разработать положение о создании зон с льготным налогообложением для стимулирования инвестиций в экономику РТ. Американские гости подчеркнули, что убедительным доводом для принятия такого ответственного решения послужили политическая и экономическая стабильность в Татарстане, компетентность кадров этой сферы в РТ, о чем свидетельствуют уже установленные связи. М.Ш. Шаймиев одобрил идею создания международной инвестиционной компании и пожелал ей скорее завоевать авторитет в деловом мире», — такое сообщение появилось 12 апреля 1995 года на страницах газеты «Республика Татарстан».

Именно в это время также была сформирована и идея создания в республике Особой экономической зона «Алабуга», наукограда и ОЭЗ «Иннополис» и других точек инвестиционного и экономического роста республики.

Основными учредителями компании, выступили республика и американская фирма «NKS Trading Inc.». Правительство оплатило участие небольшими пакетами акций предприятий республики, а американская сторона внесла в уставный капитал 10 млн долларов. На тот момент это были самые крупные инвестиции. 10 августа 1995 года ТАИФ был внесен в Госреестр акционерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан.

А в феврале 1996 года, компания получила свидетельство о регистрации и внесении в Государственный реестр коммерческих организаций от Министерства экономики Российской Федерации.

С 1996 по 2002 годы офис ОАО «ТАИФ» располагался в старинном здании на ул. Муштари. Фото: архив Группы ТАИФ

— Молодая компания возникла на кадровой основе Внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань», его генеральным директором был хотя и молодой, но уже достаточно зрелый и опытный Альберт Кашафович Шигабутдинов. Его и назначили руководителем нового объединения «ТАИФ». В начале пути компания стремилась вкладываться в те сферы экономики, отсутствие или неразвитость которых серьезно тормозили рыночные преобразования в республике. К примеру, отсутствие оперативной и качественной связи. Компания занялась созданием рынка современных телекоммуникационных, в том числе мультимедийных, услуг. Запустили проекты мобильной и стационарной связи, создали эфирно-спутниковое телевидение. Или, скажем, когда реконструировали и строили комплекс завода первичной переработки нефти, стало очевидно, что в Татарстане нет современных строительных мощностей. Создавались и такие компании. И так — одно за другим, — в одном из интервью «Реальному времени» напомнил о том периоде первый президент Татарстана, а сегодня — Государственный Советник республики, Герой Труда России Минтимер Шаймиев.

19 сентября 1997 года. Рабочее совещание ОАО «ТАИФ». Фото: архив Группы ТАИФ

В жизни все взаимосвязано, и решая одни вопросы, совершенно невозможно оставить без внимания другие. Это молодая компания прочувствовала на себе. Столкнувшись с нехваткой квалифицированных кадров, ТАИФ организовал обучение специалистов за рубежом и… Многие молодые сотрудники, так и не приступив к работе или отработав совсем недолго и получив практический опыт, вдруг уезжали в Москву или за рубеж. Не из-за заработной платы. Ее в компании уже могли к тому времени предложить вполне достойную. Оказалось, что причиной всему — отсутствие условий для нормальной жизни: в то время в республике ощущались проблемы и в области медобслуживания, и в отсутствии сервисов, и даже отвлечься от работы было негде — ни клубов, ни спортивных центров, ни городских пространств. Так ТАИФу пришлось подключиться к вопросам строительства и развития сферы услуг. Не только ради своих работников: тысячи семей, ранее проживавших в аварийном жилье, в результате того, что компания подключилась к реализации президентской программы, переехали в новые благоустроенные квартиры, комфортное жилье получили и специалисты самой группы, а в центре Казани вырос КРК «Пирамида» — сегодня один из самых узнаваемых архитектурных объектов столицы республики. Нефтепереработка, нефтегазохимия, энергетика, автозаправочный бизнес, строительство, телекоммуникации и медиа, сфера развлечений, социальные программы… Наверное, нет ни одной отрасли или направления экономического развития в РТ, где бы ТАИФ не принимал самое активное участие.

Минтимер Шаймиев: «Нынешний уровень предприятий нефтегазохимии, входящих в состав Группы — удачное воплощение в жизнь грамотной инвестиционной стратегии команды ТАИФа». Фото: shaimiev.tatarstan.ru

— Конечно же, самая главная точка приложения сил компании — нефтехимия и нефтепереработка. На долю Группы приходится основная часть производства продукции химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. Нынешний современный уровень производственных мощностей предприятий, входящих в состав Группы, — это удачное воплощение в жизнь грамотной инвестиционной стратегии команды ТАИФа, слаженная совместная работа специалистов компании и работников всех заинтересованных предприятий и служб республики. ТАИФ все время в движении и продолжает вкладывать свои и привлеченные ресурсы в дальнейшее развитие нефтегазохимического комплекса республики. Инвестиции в предприятия Группы компаний ТАИФ измеряются сотнями миллиардов рублей. В своей работе Группа делает ставку на инновации. Четко прослеживается нацеленность на структурную перестройку нефтегазохимических производств, на обеспечение глубокой переработки нефти и создание на этой базе крупного нефтехимического комплекса с большим количеством переделов, — отмечает Минтимер Шаймиев.

Рустам Минниханов: «Не имея ни нефти, ни газа, большие комплексы Группы ТАИФ конкурентоспособны». Фото: president.tatarstan.ru

— При этом Группа компаний ТАИФ не имеет ни нефти, ни газа, но большие комплексы конкурентоспособны. Наше благополучие в том, что Татарстан сумел сохранить нефтяной комплекс, и нефтеперерабатывающий, и нефтехимический — и все это работает на благо нашей республики. Конечно, огромная заслуга в этом ТАИФа. Сегодня группа компаний представляет не только нефтепереработку и нефтехимию, здесь и строительный, и банковский комплексы, и телекоммуникации. Это все составляет основу нашей республики, это тот задел и та база, которые у нас есть сегодня в республике. Каждый год мы открываем какое-нибудь новое производство. Не зря сегодня Татарстан является самым крупным производителем пластмасс, самым крупным производителем синтетического каучука. И у нас еще очень большие планы на будущее, — дополняет его слова президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фарид Мухаметшин: «ТАИФ вносит огромный вклад в реализацию социальных «президентских» программ». Фото: speaker.tatarstan

— Понятие «социально ответственный бизнес» — отнюдь не пустая фраза. Причем я имею в виду не только большой вклад компании в бюджет республики через налоговые платежи и сборы, а они порой сопоставимы с бюджетами некоторых регионов. ТАИФ вносит огромный вклад в реализацию социальных «президентских» программ, оказывает большую благотворительную и спонсорскую помощь образовательным и социально-культурным учреждениям, активно поддерживает ведущие татарстанские спортивные команды, участвует в восстановлении памятников истории и архитектуры родного Татарстана — возрождении Болгара и Свияжска. Под опекой компании находятся ветераны войны, воины-«афганцы», люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, — отмечает председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин.

За 30 лет из небольшой компании, с коллективом из всего трех человек и мизерными оборотами, если сравнивать с нынешним размахом, ВТНПО «Казань» выросло в одну из крупнейших многопрофильных групп России с годовым объемом выпуска продукции в денежном выражении около одного триллиона рублей. ТАИФ сегодня — это 30 дочерних и зависимых компании, многотысячная армия работников и масштабные планы на будущее. И, оглядываясь назад и оценивая то, чего уже удалось добиться, можно быть уверенными: недостижимых высот для Группы просто не существует.

У Группы никогда не было и нет цели безраздельно завладеть теми или иными активами. Созданный как инвестиционная компания, ТАИФ на рыночных условиях входит в компанию, нуждающуюся в импульсе к развитию, и на плановой основе, с четкой проработкой долговременных программ развития активно работает над повышением ее экономической эффективности, укреплением производственной и материально-технической базы, совершенствованием технологий. Но, когда бизнес крепко встает на ноги, он либо обретает самостоятельность и отправляется в «автономное плавание», либо передается на рыночных же условиях новому собственнику, готовому продолжить его развитие. Так было со строительной компанией ПСО «Казань», ТРК «ТВТ», страховым и банковским направлениями, сотовым оператором «ТАИФ-Телком» и рядом других бизнесов. В 2019 году, в одном из своих интервью, на тот момент генеральный директор головной компании Группы, а сегодня председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов подчеркивал: «мы постараемся из управляющей компании ТАИФ, которая есть, реализовать мечту моих партнеров, которые грезят тем, что ТАИФ должна быть исключительно инвестиционной компанией». Компанией, цель которой, вкладывая собственные средства и привлекая заемные, развивать важные и необходимые направления отраслей республики и России, в том числе нефтепереработку, нефтехимию, химию, энергетику и, не останавливаясь на достигнутом, иметь возможность переключаться на еще более масштабные и амбициозные проекты.