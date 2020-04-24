Как предприятия Татарстана переключаются на антивирусную программу

COVID-19 настроил предприятия на нужды здравоохранения: «Аромат» перезапустил производство антисептиков, а КРЭТ десантировал кадры на Урал для сборки ИВЛ

Татарстанские предприятия бросили все силы на защиту от коронавирусной пандемии, взявшись перепрофилировать мощности под выпуск всевозможных медицинских средств, внезапно оказавшихся дефицитными. Опорой в выпуске недостающих антисептиков выбран казанский «Аромат», принадлежащий ГК «Нэфис» — в перспективе он может выйти на годовой объем около 80 млн дал дезинфицирующих средств крепостью 70%. Однако за выпуск антисептиков взялись и другие крупные компании. Входящий в «Ростех» зеленодольский ПОЗИС увеличил сборку дезинфицирующих рециркуляторов, а команда специалистов ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» командирована на Урал, где вскоре должен быть сдан 7,5-миллиардный госзаказ на выпуск отечественных аппаратов ИВЛ.

«Аромат» против пандемии



Тест на жизнеспособность от вирусной атаки проходит большая татарстанская промышленность, перенастраивая производство под нужды национального здравоохранения и простых граждан. Если маски можно сшить самому, то предписания Роспотребнадзора просто так не обойти. Они обязывают регулярно пользоваться антисептическими средствами крепостью не менее 60%, а значит, профилактические средства должны быть под рукой и по доступной цене.

Как рассказали источники «Реального времени», в правительстве Татарстана рассматривали несколько вариантов развертывания крупнотоннажного производства антисептиков — от алкогольного госхолдинга «Татспиртпром» и до частных локальных проектов среднего масштаба. «Чем будет их больше, тем лучше, — рассуждает источник, близкий к Минпромторгу РТ. — Но первым, кто оказался готовым войти в борьбу с пандемией, оказался казанский завод «Аромат».

Как сообщили «Реальному времени» в ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», курирующем химическую промышленность, с момента запуска производства антисептиков выпущено 8 млн 854 тыс. дал дезинфицирующих средств. В основе их состава этиловый спирт, крепость состава — 70%, как и предписывается инструкциями Роспотребнадзора. «Он может быть в любой форме (жидкость, гель, салфетки), но для эффективности в нем обязательно должны присутствовать антимикробные вещества — спирт в концентрации не меньше 60%», — говорили в ведомстве. Антисептики разливаются в емкости по 50 и 100 мл, как и запрашивают аптечные сети. Исходя из этих цифр, можно сказать, что в перспективе предприятие может выйти на годовой объем около 80 млн дал дезинфицирующих средств крепостью 70%.



В конце марта президент Рустам Минниханов лично приехал на завод «Аромат», где увидел линию по розливу дезинфицирующих средств. Фото tatarstan.ru

С лицензией на руках

Быстрое развертывание производства стало возможным еще и потому, что к моменту начала взрывного спроса у «Аромата» уже была лицензия Росалкогольрегулирования на производство и оборот этилового спирта. По данным РАР, ее выдали еще в апреле 2018 сроком на 3 года (до июля 2021-го). Больше среди татарстанских предприятий ни у кого ее не было, как следует из реестра лицензий регулятора. Какие инвестиции были сделаны в организацию антисептического производства, осталось неизвестным. К моменту публикации генеральный директор предприятия Дмитрий Максимов не успел ответил на запрос нашего издания.

Производство антисептических средств находится на контроле у властей республики. В конце марта президент Рустам Минниханов лично приехал на завод «Аромат», где в присутствии министра промышленности и торговли Альберта Каримова увидел линию по розливу дезинфицирующих средств. Экскурсию проводил глава ГК «Нэфис» Ирек Богуславский. Он доложил президенту о том, что на предприятии есть возможность производить также гигиенические гели и спреи для рук и поверхностей, в том числе и в таре большого объема для промышленных и автотранспортных предприятий.

«Нижнекамскнефтехим» против вируса

Тогда президента больше всего озаботила дороговизна антисептиков, из-за которой многие жители республики отказывались соблюдать необходимые профилактические меры. «В интернете сейчас расплодились спекулянты, которые предлагают антисептические средства по завышенным ценам. Это недопустимо. Необходимо обеспечить продажу антисептиков в нужном количестве через торговые и аптечные сети», — приводились цитаты главы республики.

«Аромат» — одно из старейших предприятий Казани, которое специализировалось в советские годы на выпуске парфюмерии и косметики. Как рассказали «Реальному времени» экс-менеджеры компании, 2 года назад предприятие перешло под контроль ГК «Нэфис», выкупив сначала 48,8% акций у гендиректора Александра Обозова. Актуальные данные о владельцах «Аромата» в системе «СПАРК-Интерфакс» отсутствуют (приведены сведения за 2013 год.). По итогам 2018 года выручка предприятия составила 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 167,6 млн рублей. Среди основных кредиторов — челнинский «Акибанк».

Сейчас выпуск этих средств налаживает «Нижнекамскнефтехим». Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Однако не «Ароматом» единым будет силен выпуск антисептиков в Татарстане. Так, сейчас выпуск этих средств налаживает «Нижнекамскнефтехим»: на предприятии уже выпущена пробная партия важного в условиях пандемии антимикробного дезинфицирующего средства. Образец средства уже направлен на испытания в Москву в Научно-исследовательский институт дезинфектологии Роспотребнадзора. Получив положительную экспертизу, компания приступит к промышленному выпуску дезинфицирующих средств для обработки поверхностей помещений и транспортных средств, а также для обработки рук.

«Татспиртпром» в запасе

Другим потенциальным производителем антисептиков может стать «Татспиртпром», который заявил о заинтересованности в перепрофилировании линий под выпуск антисептических средств. В настоящее время производителю важнее сосредоточиться на основном производстве, но он готов при необходимости быстро переключиться. «Мы понимаем, что в нынешнее время выпуск антисептиков является приоритетным направлением для крупных компаний, — сообщила пресс-служба «Татспиртпрома». — Мы также не исключаем возможность их производства. Хотя на наших Усадском и Мамадышском спиртзаводах выпускается этиловый — пищевой («акцизный») спирт. А это значит, что в цене он будет неконкурентоспособным среди производств антисептиков на специализированном спирте. Ведь покупатель голосует своим бюджетом. В настоящее время мы сосредоточены на основном производстве, так как вошли в перечень системообразующих предприятий экономики Российской Федерации».



Загвоздка в процессе наращивания производства антисептиков прячется в акцизной формуле. С 1 января этого года правительство проиндексировало ставки акцизов на подакцизные товары. В частности, увеличены ставки акциза на реализуемый и ввозимый в Россию этиловый спирт со 107 до 544 рублей за 1 литр. Как пояснял Минфин, для производителей лекарственных средств и парфюмерно-косметической продукции предусмотрена возможность приобретения этилового спирта по цене без суммы акциза. «Необходимо освободить от акцизов производителей антисептиков на этиловом спирте в большой таре. В настоящее же время выпуск дезинфицирующих средств в упаковке более 100 мл облагается акцизом и требует специального разрешения», — отмечал глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

«Для производителей антисептиков должны быть нулевые акцизы, — считает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. — Если сейчас с одной бутылки водки крепостью 40% берется акциз в 130 рублей, то с антисептического средства крепостью 70% — в два раза больше. Антисептики не должны стоить 250—300 рублей. Они должны быть доступны», — уверен он. Из-за этого другие компании используют изоприловый спирт и глицерин, который не подпадает под акциз.

Альметьевский десант на Урале

Производство аппаратов ИВЛ, жизненно необходимых для лечения тяжелобольных, поставлен на поток на Уральском приборостроительном заводе. Как стало известно «Реальному времени», для своевременного выпуска аппаратов КРЭТ командировал на Урал работников из Татарстана. Дополнительные силы были взяты с ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор».

Как сообщили в компании, их работники вчера прилетели в Екатеринбург. «Командировка оформлена на один месяц, командировочные выплачены», — сообщила глава кадровой службы. В пресс-службе Уральского приборостроительного завода подтвердили приезд татарстанских специалистов.

«К концу апреля заводу предстоит в 10 раз увеличить производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — до 100 единиц в сутки», — пояснили в пресс-службе компании. «Для выполнения госзаказа на Уральском приборостроительном заводе в сжатые сроки был организован дополнительный сборочный цех, для увеличения объема были налажены поставки комплектующих в необходимом количестве. Мы развернули производство деталей и комплектующих для аппаратов ИВЛ и на других производственных площадках концерна. Основными поставщиками деталей и сборочных узлов выступают АО «ГРПЗ» и ставропольский завод «Сигнал», — рассказал генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.

«Железо» для спасения человеческих жизней

АО «КРЭТ» выбрано поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд региональных медицинских учреждений. Минпромторг РФ заключил с ним контракт стоимостью 7,5 млрд рублей. «В соответствии с распоряжением правительства от 21 марта 2020 года, предприятие должно поставить 5700 единиц оборудования. До распоряжения правительства РФ Уральский приборостроительный завод АО «КРЭТ» производил 10 аппаратов ИВЛ в сутки в плановом режиме. С учетом возложенных задач, к концу апреля 2020 года объемы производства вырастут до 100 единиц оборудования в сутки. Сейчас все мощности компании направлены на решение государственных задач», — отметили в пресс-службе УПЗ.

Но в апреле КРЭТ взял обязательство увеличить выпуск ИВЛ — до 6711 аппаратов ИВЛ. «Таким образом, объем отгрузки увеличится на 18%, а отпускная цена на поставляемую государству технику будет снижена до 1,11 млн рублей за единицу», — пояснили в пресс-службе КРЭТ.

Внутри республики предпринимались попытки открыть сборку бактерицидных ламп, но из-за длительных и сложных процедур лицензирования оставили эту идею на будущее. «Нет ничего сложного в их выпуске: труба, бактерицидная лампа, вентилятор, который рассеивает свет. Но слишком долго получать сертификат. Однако для собственных нужд мы выпустили пару десятков для облучения цехов», — рассказали в КЭТЗ.

До распоряжения правительства РФ Уральский приборостроительный завод АО «КРЭТ» производил 10 аппаратов ИВЛ в сутки в плановом режиме. Фото: Павел Ворожцов / oblgazeta.ru

Плюс маски и респираторы

В условиях распространения коронавируса многие компании оперативно освоили производство продукции, необходимой в условиях пандемии. Особенно активны в этом направлении «Нижнекамскнефтехим», «Татэлектромаш», КАМАЗ, «Татнефть». Предприятия малотоннажной химии переориентировались на выпуск антисептиков. Об этом докладывал президенту РТ гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга Рафинат Яруллин на заседании совета директоров в понедельник.

«Нэфис Косметикс» по итогам квартала увеличил объемы производства на треть по сравнению с прошлым годом. Рост выпуска отмечен у «Татхимфармпрепаратов», на заводах «Полиматиз» и «Эластик» в части выпуска нетканых материалов медицинского назначения. КВАРТ освоил производство резинок для медицинских масок. ПОЗИС увеличил объемы производства дезинфицирующих рециркуляторов», — говорил Яруллин. Также он предложил проработать возможность организовать в Татарстане выпуск диоксида хлора. Он успешно используется для дезинфекции улиц и помещений в борьбе с коронавирусом в Китае, а в России сейчас не производится.

Как ранее сообщало «Реальное время», производство масок в Татарстане уже запускает «Нижнекамскнефтехим»: в середине апреля первая линия уже заработала в режиме пусконалдки. Сырье для выпуска средств индивидуальной защиты — нетканый материал производства АО «Полиматиз», дочерней компании «Нижнекамскнефтехима». Как сообщил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин, масками в первую очередь будут обеспечены работники Группы ТАИФ, а так же медработники и сотрудники правоохранительных органов — те, кто продолжают работать в период самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19.



Производство масок в Татарстане уже запускает «Нижнекамскнефтехим»: в середине апреля первая линия уже заработала в режиме пусконалдки. Фото: mpt.tatarstan.ru

Кроме того, к производству масок подключился один из резидентов ОЭЗ «Алабуга», предприятие «Драйлок Текнолоджиз». Мощность линии, запущенной здесь, — 250 тысяч масок в сутки. «Сотрудники «Драйлок Текнолоджиз» собственными силами частично переоборудовали производственную линию, которая ранее использовалась для выпуска санитарно-гигиенической продукции», — рассказали в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга». Другой ее резидент — глобальная компания «ЗМ Волга» — открыла производство респираторов (правда, не в Татарстане, а в Волоколамске), сообщили в компании: «Сейчас на заводе работает больше 20 производственных линий, на которых выпускаются средства индивидуальной защиты, порошковые антикоррозийные покрытия и др. Локализовано производство респираторов и компонентов для респираторов».