Главное о коронавирусе на 11 апреля: Мальта готова платить туристам, в России создали маски для фитнеса
В Татарстане не планируют ослабить антиковидные ограничения
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случаев COVID-19. Всего на 11 апреля в республике зафиксировали 19 802 случая COVID-19. Коронавирус унес жизни 435 татарстанцев.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов отверг возможность ослабить антиковидные ограничения в республике, введенные в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление было сделано во время субботнего совещания в Доме правительства РТ. Также Минниханов указал на необходимость усилить темпы вакцинации от коронавируса, особенно среди пожилых людей.
- В Татарстане в мае могут открыть летние веранды ресторанов. Об этом в интервью Андрею Кузьмину рассказала директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова. «Я надеюсь, массовая вакцинация даст эффект и сможем работать в мае нормально, мы хотим открыть веранды. И если мы ведем речь о том, что сейчас нельзя снять ограничения в залах, то мы хотим, чтобы нам на верандах разрешили продлить время работы», — сказала она.
- В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав республики. От COVID-19 умерли мужчины 1947 и 1954 года рождения.
Мужчины старше 35 лет чаще имеют осложнения после коронавируса, чем женщины
За последние сутки в России выявили 8 702 новых случая коронавируса, выздоровели 7 230 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 641 390 человек, а выздоровевших — до 4 265 509.
За сутки болезнь унесла жизни 337 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 102 986 человек.
- В России разработали маски с повышенным уровнем защиты и фильтрами, которые облегчают дыхание. В таких средствах индивидуальной защиты можно заниматься спортом и находиться в офисе целый день. Такая маска оснащена датчиками, которые контролируют физическую нагрузку, температуру тела и качество воздуха. Она похожа на обычную маску, но отличает ее профессиональный фильтр, как в аппаратах ИВЛ.
- Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, возникают почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем.
- Также он сообщил, что мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию. Он рекомендовал помнить об этом риске, принимая решение о вакцинации против коронавируса.
- Специалисты НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России создают еще одну вакцину против коронавируса. Первые предварительные результаты ожидается получить в ближайшее время. Вакцина для интразального применения (препарат можно закапывать в нос) разрабатывается на основе вируса гриппа.
- Год пандемии и введенных ограничений абсолютно точно изменит всю систему потребления. Даже если мы очень активно пользовались онлайн-сервисами до этого, сейчас серьезно изменяется то, как строятся предложения, меняется маркетинговый рынок, а производители товаров и услуг ищут каналы доступа к своим аудиториям. Изменения происходят как в маркетинге, так и в экономике в целом, сообщила технологический предприниматель, нейрофизиолог, основатель первой российской нейромаркетинговой компании Наталия Галкина.
- Группу туристов из Индии, которые в субботу ночью должны были вылететь из Петербурга в Дели через Москву, направляют на карантин по коронавирусу, ранее выявленному у четырех из них.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности новых мутаций COVID-19 для жителей страны. «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные и вызывающие озабоченность варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами», — сказала она.
Богатые страны вакцинируются в 25 раз быстрее, чем бедные
В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 135 380 952 человека, 2 928 119 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 151 493). На второй строчке — Бразилия (13 445 006), на третьей — Индия (13 358 805), на четвертой — Франция (5 001 685). На пятой строчке — Россия (4 580 633, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (561 783). За ними следуют Бразилия (351 334), Мексика (209 212), Индия (169 275) и Великобритания (127 324).
- Богатые страны вакцинируются в 25 раз быстрее, чем бедные. В 27 обеспеченных странах прививки сделали 40% человек от общего числа вакцинированных в мире — жители этих государств составляют 11% мирового населения. В бедных странах такой же процент мирового населения получит лишь 1,6% вакцины.
- Южная Корея возобновит прививки людей до 60 лет препаратом AstraZeneca, вакцинация продолжится согласно плану, но людей младше 30 лет этой вакциной прививать не будут, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.
- Мальта, чей доход на треть зависит от доходов туристической сферы, готова платить каждому посетившему остров в Средиземном море. Чтобы получить деньги, необходимо выполнить два условия: пробыть на острове не менее трех дней и забронировать номер в понравившейся гостинице. Гости пятизвездочных гостиниц получат 200 евро, постояльцы четырехзвездочных гостиниц — 150 евро, а трехзвездочных — 100 евро.
- Российская вакцина «Спутник V» поступит в Евросоюз «слишком поздно», такое мнение высказал комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Специалист, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, выразил уверенность, что Европейское агентство по лекарственным средствам даст верную оценку российскому препарату.
- В Московском патриархате не советуют россиянам ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации в мире. Традиционно верующие из России в преддверии Пасхи совершали паломнические поездки в Израиль, Грецию, на Кипр и другие страны.
- Более 110 человек оштрафованы за участие в незаконной вечеринке в ресторане Парижа на фоне действия карантинных ограничений и комендантского часа, организатор мероприятия и управляющий заведения задержаны, сообщает префектура полиции города.
- Турция не вводила дополнительных требований по ПЦР-тестам на коронавирус при въезде в страну, сообщения об этом не соответствуют действительности, заявило управление гражданской авиации республики.
- Индия предложила Белоруссии использовать вакцины против коронавируса COVID-19 индийского производства, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей. Президент Александр Лукашенко провел встречу с послом Индии Сангитой Бахадур, в ходе которой, в частности, заявил, что рассчитывает на визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в Минск, и этот визит должен стать импульсом для дальнейшего развития сотрудничества двух стран.
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