Главное о коронавирусе на 11 апреля: Мальта готова платить туристам, в России создали маски для фитнеса

Фото: Максим Платонов

В Татарстане не планируют ослабить антиковидные ограничения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случаев COVID-19. Всего на 11 апреля в республике зафиксировали 19 802 случая COVID-19. Коронавирус унес жизни 435 татарстанцев.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отверг возможность ослабить антиковидные ограничения в республике, введенные в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление было сделано во время субботнего совещания в Доме правительства РТ. Также Минниханов указал на необходимость усилить темпы вакцинации от коронавируса, особенно среди пожилых людей.

В Татарстане в мае могут открыть летние веранды ресторанов. Об этом в интервью Андрею Кузьмину рассказала директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова. «Я надеюсь, массовая вакцинация даст эффект и сможем работать в мае нормально, мы хотим открыть веранды. И если мы ведем речь о том, что сейчас нельзя снять ограничения в залах, то мы хотим, чтобы нам на верандах разрешили продлить время работы», — сказала она.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав республики. От COVID-19 умерли мужчины 1947 и 1954 года рождения.

Мужчины старше 35 лет чаще имеют осложнения после коронавируса, чем женщины

За последние сутки в России выявили 8 702 новых случая коронавируса, выздоровели 7 230 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 641 390 человек, а выздоровевших — до 4 265 509.



За сутки болезнь унесла жизни 337 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 102 986 человек.





В России разработали маски с повышенным уровнем защиты и фильтрами, которые облегчают дыхание. В таких средствах индивидуальной защиты можно заниматься спортом и находиться в офисе целый день. Такая маска оснащена датчиками, которые контролируют физическую нагрузку, температуру тела и качество воздуха. Она похожа на обычную маску, но отличает ее профессиональный фильтр, как в аппаратах ИВЛ.

Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, возникают почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем.

Фото minzdrav.gov.ru

Также он сообщил, что мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию. Он рекомендовал помнить об этом риске, принимая решение о вакцинации против коронавируса.

Специалисты НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России создают еще одну вакцину против коронавируса. Первые предварительные результаты ожидается получить в ближайшее время. Вакцина для интразального применения (препарат можно закапывать в нос) разрабатывается на основе вируса гриппа.

Год пандемии и введенных ограничений абсолютно точно изменит всю систему потребления. Даже если мы очень активно пользовались онлайн-сервисами до этого, сейчас серьезно изменяется то, как строятся предложения, меняется маркетинговый рынок, а производители товаров и услуг ищут каналы доступа к своим аудиториям. Изменения происходят как в маркетинге, так и в экономике в целом, сообщила технологический предприниматель, нейрофизиолог, основатель первой российской нейромаркетинговой компании Наталия Галкина.

Группу туристов из Индии, которые в субботу ночью должны были вылететь из Петербурга в Дели через Москву, направляют на карантин по коронавирусу, ранее выявленному у четырех из них.



Фото niioz.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности новых мутаций COVID-19 для жителей страны. «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные и вызывающие озабоченность варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами», — сказала она.

Богатые страны вакцинируются в 25 раз быстрее, чем бедные

В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 135 380 952 человека, 2 928 119 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 151 493). На второй строчке — Бразилия (13 445 006), на третьей — Индия (13 358 805), на четвертой — Франция (5 001 685). На пятой строчке — Россия (4 580 633, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (561 783). За ними следуют Бразилия (351 334), Мексика (209 212), Индия (169 275) и Великобритания (127 324).



Богатые страны вакцинируются в 25 раз быстрее, чем бедные. В 27 обеспеченных странах прививки сделали 40% человек от общего числа вакцинированных в мире — жители этих государств составляют 11% мирового населения. В бедных странах такой же процент мирового населения получит лишь 1,6% вакцины.

Фото: Максим Платонов

Южная Корея возобновит прививки людей до 60 лет препаратом AstraZeneca, вакцинация продолжится согласно плану, но людей младше 30 лет этой вакциной прививать не будут, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Мальта, чей доход на треть зависит от доходов туристической сферы, готова платить каждому посетившему остров в Средиземном море. Чтобы получить деньги, необходимо выполнить два условия: пробыть на острове не менее трех дней и забронировать номер в понравившейся гостинице. Гости пятизвездочных гостиниц получат 200 евро, постояльцы четырехзвездочных гостиниц — 150 евро, а трехзвездочных — 100 евро.

Российская вакцина «Спутник V» поступит в Евросоюз «слишком поздно», такое мнение высказал комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Специалист, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации, выразил уверенность, что Европейское агентство по лекарственным средствам даст верную оценку российскому препарату.

В Московском патриархате не советуют россиянам ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической ситуации в мире. Традиционно верующие из России в преддверии Пасхи совершали паломнические поездки в Израиль, Грецию, на Кипр и другие страны.



Фото grekomania.ru

Более 110 человек оштрафованы за участие в незаконной вечеринке в ресторане Парижа на фоне действия карантинных ограничений и комендантского часа, организатор мероприятия и управляющий заведения задержаны, сообщает префектура полиции города.

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Индия предложила Белоруссии использовать вакцины против коронавируса COVID-19 индийского производства, сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей. Президент Александр Лукашенко провел встречу с послом Индии Сангитой Бахадур, в ходе которой, в частности, заявил, что рассчитывает на визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в Минск, и этот визит должен стать импульсом для дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

Алексей Нечаев