Казанский Кремль — о переносе платежей по долгам Универсиады: «Готовы были и без отсрочки»

Лилия Галимова объяснила позицию властей республики по миллиардным кредитам Татарстана за организацию Всемирных студенческих игр

Бюджет Татарстана не нуждался в отсрочке по миллиардным долгам Универсиады, но это, безусловно, «позитивно», отметили сегодня в казанском Кремле. Республика имеет все возможности для погашения задолженности по организации студенческих игр, заверила Лилия Галимова. Также спикер Кремля прокомментировала визит в Казань председателя Внешэкономбанка Игоря Шувалова по случаю введения процедуры наблюдения в АО «Аммоний». Как и правительство Татарстана, Шувалов, по ее словам, заинтересован в том, чтобы спасти предприятие и обеспечить его дальнейшее развитие, расширение производственных мощностей. «Реальное время» выяснило позицию татарстанских властей и по другим актуальным вопросам, озвученным на брифинге.

«Бюджет республики готов был выплатить кредит за Универсиаду и без отсрочки»



Речь на брифинге зашла о рабочем визите главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, который по приезде в столицу Татарстана ознакомился с потенциалом площадки МВЦ «Казань Экспо», осмотрел выставочные павильоны и концертный зал им. Ильгама Шакирова.

— Рустам Нургалиевич поблагодарил Игоря Ивановича за наследие Универсиады, которое стало возможным благодаря в тот момент первому вице-премьеру Шувалову, возглавлявшему оргкомитет. Нам удалось, уже используя эту инфраструктуру, провести огромное количество других мероприятий, — отметила Лилия Галимова.

В продолжение темы Галимова также озвучила позицию казанского Кремля по погашению кредита Минфина РФ, который был предоставлен республике на проведение Универсиады 2013 года в Казани. Ранее татарстанский Минфин озвучивал общую задолженность — она составляет 66,9 млрд рублей.

Игорь Шувалов возглавлял оргкомитет Универсиады-2013 в Казани. Фото tatarstan.ru

Вчера на пятом заседании Госсовета Татарстана, где депутаты утверждали бюджет республики на 2020 год, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин заявил, что основные погашения по кредиту должны были начаться с 2023 года, но по новой договоренности с российским Минфином начнутся только с 2025 года. Сегодня Лилия Галимова заверила, что отсрочка — хорошая новость, но республиканский бюджет определенно выдержал бы погашение долгов за Универсиаду и без отсрочки.

— В тот момент, когда этот кредит на Всемирные студенческие игры получался, благодаря в том числе активной работе Рустама Нургалиевича были заключены договоренности о том, что первоначальные выплаты по возврату кредита осуществляются с совершенно мизерным процентом. Это стало хорошим подспорьем для нас, мы развили инфраструктуру, у нас появилась возможность без ущерба для нашего бюджета этот кредит возвращать. И мы в принципе готовы, бюджет республики готов был уже и без отсрочки к тому моменту, но то, что есть отсрочка, это, безусловно, для любого человека позитивно. Но бюджет был абсолютно готов в этом смысле, — резюмировала представитель Кремля.

Игорь Шувалов подтвердил планы ВЭБа уберечь «Аммоний» от банкротства

Внешэкономбанк, 26 ноября инициировавший введение процедуры наблюдения на татарстанском комплексе по производству минеральных удобрений АО «Аммоний», выразил явную заинтересованность в сохранении и оздоровлении предприятия. Об этом однозначно свидетельствует вчерашний визит в Казань председателя ВЭБа Игоря Шувалова, заявила сегодня в ходе брифинга официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

— Основная цель его визита была связана с тем, что была введена процедура наблюдения в АО «Аммоний». И я думаю, что его визит — это свидетельство прямой не только заинтересованности руководства республики, но и как раз таки ВЭБ.РФ в том, чтобы обеспечить устойчивую, бесперебойную работу этого предприятия, оздоровление экономической ситуации, которая там сложилась, — подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов.

Внешэкономбанк, 26 ноября инициировавший введение процедуры наблюдения на татарстанском комплексе по производству минеральных удобрений АО «Аммоний», выразил явную заинтересованность в сохранении и оздоровлении предприятия. Фото Максима Платонова

На встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым глава ВЭБ подчеркнул, что недопущение банкротства предприятия — ключевая задача обеих сторон. Обсуждались также и вопросы развития производства на площадке «Аммония», включая возможность строительства второй очереди завода.

Комплекс был запущен в 2016 году, финансирование проекта было распределено между ВЭБом и бюджетом Татарстана. 26 ноября 2019-го Арбитражный суд РТ по иску ВЭБа ввел на «Аммонии» процедуру наблюдения на срок в семь месяцев. Внешэкономбанк владеет 20% акций предприятия, долг «Аммония» перед ним составляет на сегодняшний день порядка 15,1 млрд рублей.

«С этим надо что-то делать»: казанский Кремль высказался о переносе выходного на 31 декабря

В ходе брифинга Галимова прокомментировала и перспективы объявления 31 декабря нерабочим днем. Как «Реальное время» сообщало ранее, 28 ноября в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий перенос выходного дня на 31 декабря. Общее количество нерабочих праздничных дней при этом предлагается сохранить в объеме, установленном Трудовым кодексом.

— Есть федеральная инициатива. Вчера, если я не ошибаюсь, Госсовет это рассматривал, но уже пошла такая волна внимания к этому вопросу. Сам факт того, что люди это обсуждают, говорит о том, что с этим надо что-то делать, — выразила мнение представитель казанского Кремля.

28 ноября в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий перенос выходного дня на 31 декабря. Фото Артема Рябова

Галимова также уточнила, что за последнюю неделю президенту РТ Рустаму Минниханову не поступали обращения от жителей республики с просьбами рассмотреть возможность объявления 31 декабря выходным днем.