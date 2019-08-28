Рустам Минниханов примет участие в открытии завода стиральных машин Haier

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отправился сегодня в Набережные Челны и Нижнекамск с рабочей поездкой. В рамках посещения Набережных Челнов глава республики примет участие в открытии завода стиральных машин Haier.

Помимо этого, президент посетит детский сад №121 «Сабантуй» и 149-квартирный жилой дом, построенный по программе социальной ипотеки, и примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию Камского индустриального парка «Мастер» (КИП «Мастер»).

Во второй половине дня президент Татарстана побывает на торжественном открытии БОС ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске, ознакомится с производством «Камасталь» на территории индустриального парка «Пионер». В планах Рустама Минниханова также ознакомиться с ремонтом дворов по ул. Юность и посещение автогородка «Велики», передает пресс-служба президента.

Напомним, вчера глава Татарстана встречал президента России Владимира Путина, прибывшего в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills. Глава государства высоко оценил уровень проведения мероприятия и столицу республики, «где были созданы все условия для честной и справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников».