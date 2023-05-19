«Несмотря на всю сложную политическую ситуацию, страны исламского мира не отвернулись от России»

Как Марат Хуснуллин хвалил Казань, а Рустам Минниханов предлагал гостям KazanForum остаться

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пленарным заседанием «Экономическое партнерство в современных реалиях» завершилась деловая программа XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». В этом году, во много благодаря федеральному статусу, число участников увеличилось втрое, число соглашений — выше заявленных. Как отметил раис Татарстана Рустам Минниханов, на фоне кардинальных сдвигов на международной арене и больших вызовов для России, связи с исламским миром приобретают особое значение. Детали — в материале «Реального времени».

«Мы видим динамику по количеству стран и беспрецедентное число российских регионов — это практически вся Россия»

Перед началом глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подвела предварительные итоги KazanForum. Так, число участников, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в три раза.



— Мы также видим динамику по количеству стран и беспрецедентное число российских регионов — это практически вся Россия. Для нас, конечно, это рекорд. Рекорды нужно ставить не по количеству стран или регионов, а по результатам работы. И для нас очень важно, какое количество соглашений будет подписано и, конечно, их характер. Уже более 100 соглашений заявлены в оргкомитет. По итогам работы мы видим, что соглашений, подписанных на площадке, оказалось больше, чем было заявлено оргкомитетом. Мы сможем позднее подвести эти итоги, — заявила глава АИР РТ.

Минуллина рассказала, что на KazanForum в этом году организовали около 200 мероприятий разной направленности и более 150 деловых сессий по утвержденным тематикам. Проведены семь двусторонних конференций с различными странами мира. В основном это были встречи, посвященные развитию бизнеса. Речь шла больше всего о торгово-экономическом сотрудничестве и условиях, которые необходимо создавать для того, чтобы усиливать эти показатели.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Она отметила, что количество стран-участниц превысило 80 — это говорит об особом интересе к развитию взаимоотношений России и исламских стран. Стоит отметить, что в Организацию исламского сотрудничества входят 57 стран.

«Позиция Российской Федерации и мусульманских стран сегодня совпадают по многим вопросам мирового развития»

Уже во время пленарного заседания модератор Амро Абдель Хамид, генеральный директор телеканала TEN, отметил: «Россия — огромная страна, и Татарстан, который принимает сегодня этот форум, — это малая часть, но воплощает Россию в таком масштабе».

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и поддержку в сотрудничестве между Россией и мусульманскими странами на региональном уровне.

— На фоне кардинальных сдвигов на международной арене и больших вызовов для нашей страны связи с исламским миром приобретают особое значение. Огромную роль в развитии многогранного сотрудничества с мусульманскими государствами сыграла личная инициатива Владимира Владимировича Путина, который 20 лет назад первый из глав российского государства, присутствуя на заседании организации исламской конференции, сделал ряд исторических заявлений, — отметил Минниханов. — Он высказался о стратегических перспективах сотрудничества России и исламского мира, а также о намерении стать участником ОИС. Сегодня Россия является наблюдателем при Организации исламского сотрудничества, а сама организация — важнейшим институтом исламского мира.

Он отметил — мусульманская умма в России насчитывает более 20 миллионов человек, и в большинстве она состоит из коренных народов, принявших ислам много веков назад.

— Позиция Российской Федерации и мусульманских стран сегодня совпадают по многим вопросам мирового развития. Наше сотрудничество в условиях глобальной нестабильности играет большую роль в становлении справедливого миропорядка с многообразием культур и ценностных ориентиров, — подчеркнул Минниханов.

По его словам, в текущих условиях важно наращивать взаимный товарооборот, перестраивать логистические цепочки поставок товаров и экспортные потоки, работать над вопросами импортозамещения и укрепления технологического суверенитета, совершенствовать работу международных транспортных коридоров, делать совместные инвестиционные проекты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В этом отношении KazanForum — уникален. Это площадка, на которой участники и гости могут обсудить и данные вопросы и другие предложения. Вот уже 14 лет здесь происходит интеграция представителей международных организаций, органов государственной власти и финансовых институтов, дипломатических представительств, парламентариев, ведущих инвесторов, топ-менеджеров российских и международных компаний, — подчеркнул Минниханов.

Отдельно он остановился на рынке исламских финансовых технологий в странах ОИС — в 2021 году оборот составил $79 млрд. Однако это лишь 0,9% от мирового объема всех операций. Как отметил Минниханов, со ссылкой на прогнозы, объемы исламских финансовых технологий в 2026 году вырастут до $179 млрд.

— Вместе с исламскими финансами важное значение сегодня приобретает технологическая повестка. Высокие технологии не только формируют уровень жизни, развития промышленности и цифровой экономики, но и обеспечивают государственный суверенитет. При этом развитие таких отраслей, как микроэлектроника, телекоммуникации, космос, требуют инвестиций, превышающий возможности одной отдельно взятой страны. Поэтому сейчас важно использовать KazanForum для обсуждения новых моделей международного бизнес-сотрудничества, способствующих снижению технологических уязвимостей каждой страны, — подчеркнул Минниханов.

«Оставайтесь здесь, что вы будете уезжать!»

Вице-премьер Марат Хуснуллин под конец пленарной сессии заявил о большом интересе к форуму: «Прошли сотни встреч, подписания документов, люди между собой познакомились, причем во всех отраслях, которые мы обсуждали, большой интерес». По его словам, решение президента о том, что это будет федерального уровня мероприятие, подтолкнуло к тому, что «все наше правительство этим занималось, все министры, вице-премьеры».

— Несмотря на всю сложную политическую ситуацию страны исламского мира не отвернулись от России. У нас есть постоянный контакт, у нас есть перспектива, мы видим, что у нас огромные возможности во всех сферах, — отметил он. — Я убежден, что те контакты, которые здесь появились, они обязательно будут продолжаться.

Затем Хуснуллин обратился к раису Татарстана:

— Вы много лет выстраиваете контакты с исламским миром, вас знают. Вы не ленитесь, сами едете во все страны, у вас везде личные контакты. Поэтому и президент и принял решение, что именно в Казани мы проводим этот форум. Я очень надеюсь, что всем присутствующим в зале и тем, кто был на форуме, наше мероприятие понравится, будет полезным. В следующем году мы должны провести его еще на более высоком уровне!

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напоследок у Минниханова спросили: что должен сделать тот, кто посещает Татарстан первый раз.

— Когда человек куда-то приезжает, в новое место, он должен прежде всего попробовать еду национальную, посмотреть исторические места — вот, наш Кремль обязательно. Последние годы мы, благодаря поддержке федерального центра, проводим большую программу общественных пространств. Посмотреть озеро Кабан, посмотреть [Кремлевскую] набережную. Одно дело — мы проводим работу, второе дело — когда приезжаешь в какой-то город, а Казань — город с большой историей. Вы видите мечеть, видите православный храм. И это не только в Казани, это по всей республике. Поэтому эти вещи надо увидеть и проникнуться, — ответил раис Татарстана и тут же заявил. — И вообще, оставайтесь здесь, что вы будете уезжать! Хорошо у нас!