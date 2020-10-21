«Страны БРИКС и их города растут, и примером может служить Казань»

В Казани завершился форум породненных городов БРИКС

В Казани завершился форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС. На пленарном заседании участники приняли итоговую декларацию. Столицу Татарстана неслучайно выбрали площадкой для встречи более сотни зарубежных градоначальников и общественников: у Казани 56 городов-побратимов и свой богатый опыт межнационального взаимодействия. Однако на этот раз основные акценты обсуждаемых тем сместились в сторону пандемии COVID-19. Подробнее о том, что тревожит муниципальные власти в разных странах мира, — в материале «Реального времени».

95% заболевших ковидом живут в городах

Два дня форум породненных городов стран БРИКС проходил в Казани в онлайн-формате. Представители муниципалитетов, бизнеса, общественники, ученые обсуждали в разных секциях актуальные вопросы развития их городов. Во время заключительного, пленарного заседания представителей муниципалитетов стран БРИКС приветствовал по видео министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, форум утвердился в качестве полезной площадки для общения по муниципальным вопросам, а богатые многовековые традиции Казани сочетаются с ее современным динамичным развитием. Эта встреча пополнит копилку мероприятий БРИКС в 2020 году, поможет развитию контактов «пятерки», что в свою очередь создаст «надежные скрепы для связей между государствами».

Собравшимся зачитали обращение президента Татарстана. Рустам Минниханов отмечал, что республика стремится укреплять отношения добрососедства с другими государствами, активно способствует расширению экономических, культурных связей, а также связей в сфере молодежной политики и спорта со странами БРИКС, на благо регионов и городов.

«Тысячи городов затронула пандемия коронавируса. Более 95% от общего числа случаев заболеваемости зафиксировано в городах», — подчеркнул Рустам Нигматуллин. Фото: kzn.ru

— В настоящее время города сталкиваются с проблемами, ставя новые цели для достижения более высокого качества жизни. Главная задача — обеспечить высокое качество жизни, добиться этого можно через экономическое развитие, создавая умные города. Но тысячи городов затронула пандемия коронавируса. Более 95% от общего числа случаев заболеваемости зафиксировано в городах, — подчеркнул первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

— Очень символично, что форум проходит практически накануне ноябрьского саммита БРИКС, уверен, что там подведут итоги, наметят новые ориентиры, в том числе по линии взаимодействия породненных городов. Страны БРИКС и их города растут, и примером может служить Казань. В новостях прочел, что самым комфортным городом в России называют Казань — так просто люди в сетях писать не будут, много делается из того, чего еще нет в других городах России, — добавил ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.

Спикер подчеркнул, что в ближайшем будущем «умные» города должны развиваться в соответствии с природой, «зеленой» экономикой.



«В новостях прочел, что самым комфортным городом в России называют Казань — так просто люди в сетях писать не будут», — считает Александр Яковенко. Фото: kzn.ru

Города борются с социальным неравенством

Об опыте Москвы рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин. Он сообщил, что 90% крупных зарубежных инвесторов готовы к расширению своего присутствия в Москве.

Президент Национальной ассоциации городов Бразилии Гладемир Аролди в своем видеообращении отметил: надо сделать так, чтобы в городах могли бы эффективнее использовать госуслуги, а политику нужно выстраивать таким образом, чтобы не росло социальное неравенство между людьми.



Мэр города Мумбаи Кишори Педнекарт поделился, как в городе организована работа с бездомными, мигрантами, с обеспечением чистой водой. Он заявил также о том, что в Индии остро стоит проблема образования. Для достижения социально-экономического роста необходима его доступность.



Южноафриканские коллеги говорили о необходимости создания рабочих мест, повышения доходов населения. Представители китайских городов рассказали о централизованных решениях в своей стране во время пандемии, о том, что уже в январе поэтапно запускались предприятия, о строгом соблюдении мер профилактики.

Участники встречи приняли итоговую декларацию форума породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС. Фото: kzn.ru

Под конец встречи участники приняли итоговую декларацию форума породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС. Документ опубликуют на официальном сайте председательства России в БРИКС.

