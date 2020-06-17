«Хорошо, что есть компании, которые понимают социальную ответственность, подставляя плечо помощи»
В Олимпийском комитете России поблагодарили «Нижнекамскнефтехим» за подаренные медицинские маски
Олимпийский комитет России получил 30 тыс. медицинских масок от ПАО «Нижнекамскнефтехим». 11 июня руководство компании отправило ценный груз в столицу страны. Спустя пять дней он был доставлен в здание ОКР на Лужнецкой набережной, где в режиме видео-конференц-связи и прошла торжественная церемония дарения масок. В ней приняли участие руководители нефтехимической компании, депутаты Государственной думы РФ и именитые российские спортсмены.
«Благодаря помощи «Нижнекамскнефтехима» спортсмены могут начать тренировки»
Представители Олимпийского комитета России вышли на видеосвязь с руководителями ПАО «Нижнекамскнефтехим» из Инновационного центра. Ведущим церемонии дарения масок стал спортивный комментатор, телеведущий Константин Выборнов. Он отметил, что пандемия сплотила жителей страны в борьбе с коронавирусной инфекцией. И, несмотря на то, что по официальным данным пандемия идет на спад, обеспечение спортсменов масками и перчатками остается одной из главных задач.
— Благодаря помощи «Нижнекамскнефтехима» наши спортсмены могут начать тренировки. Олимпийский комитет России имеет возможность вернуться к работе. Эти 30 тыс. масок подарят спортсменам, которые посещают ОКР в рамках взаимодействия со своими руководителями, с нашими спортивными федерациями, — сказал Выборнов.
Поблагодарить нефтехимиков за оказанную поддержку в это непростое «коронавирусное» время приехал советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, заслуженной мастер спорта СССР, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он рассказал, как сборная России по дзюдо собирается выходить из режима самоизоляции.
— Огромное спасибо за то, что в столь сложный период находятся люди и компании, которые понимают свою социальную ответственность, подставляя плечо помощи и поддержки. Потихоньку мы выходим из жесткого режима самоизоляции. Есть целый перечень определенных ограничений. Мы в конце месяца запланировали ряд мероприятий. Сейчас согласовываем все со спортивными базами, — рассказал Михаил Мамиашвили.
От имени Федерации дзюдо России выступил его исполнительный директор Валентин Хабиров.
— Хочу выразить огромную благодарность компании «Нижнекамскнефтехим» за то, что они поддерживают Федеральное дзюдо России, обеспечивают нашу безопасность. Также мы благодарим Олимпийский комитет за участие в организации такого мероприятия. Наша сборная команда России по дзюдо в начале июля начнет выходить из карантинных мер, возобновит тренировки. В августе, надеюсь, проведем первый отбор для участия в Олимпийских играх в Токио, — отметил Валентин Хабиров.
«С Татарстаном у нас очень плотные и тесные взаимоотношения»
Во время проведения видеоконференции спортсмены отметили вклад Татарстана в развитие олимпийского движения в России.
— С Татарстаном нас связывают давние и теплые отношения, там проходит много турниров по дзюдо: чемпионат и первенство России, предолимпийский чемпионат Европы 2015 года. Спортсмены республики уже возобновили тренировки, ждем их на сборах в июле. В ближайшее время мы совместно со спортсменами из Татарстана примем участие в подготовке к Олимпийским играм, — подчеркнул исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.
— Я не могу не отметить ключевую роль, которую играет Татарстан в развитии спорта. Это и передовая инфраструктура, логистика. Надо сказать, что Минниханов один из самых спортивных руководителей регионов. Он спортивный и динамичный человек. Мы перенесли чемпионат России по женской вольной борьбе. Но мы все это реализуем. Татарстан имеет колоссальный опыт, и любое мероприятие проходит на самом высоком уровне, — отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Административный директор — руководитель организационного управления Олимпийского комитета России Игорь Степанов поблагодарил автора инициативы передачи масок Марата Бариева.
— Здание Олимпийского комитета России объединяет под одной крышей 41 общероссийскую федерацию по летним и 13 по зимних олимпийским видам спорта, а также еще 6 федераций, признанных Международным олимпийским комитетом. Эту инициативу внес председатель Олимпийского совета РТ Марат Бариев. Мы все вместе ее поддержали. В этот тяжелый период мы должны быть вместе, наше олимпийское гнездышко необходимо оберегать. В первую очередь эта помощь направлена сотрудникам федераций, которые обеспечивают организационный процесс. Я хотел бы сказать спасибо большое. Вчера буквально был звонок, а сегодня уже привезли 25 коробок, мы очень вам благодарны, — сказал Игорь Степанов.
«В этих жестких условиях «Нижнекамскнефтехим» оперативно закупил оборудование»
«Нижнекамскнефтехим» передал Олимпийскому комитету России 30 тыс. средств индивидуальной защиты. Отправка медицинских масок состоялась 11 июня. Коробки с индивидуальными средствами защиты в Москву загрузили в машину около головного офиса компании. В торжественной церемонии отправки участвовали руководители нефтехимического предприятия, ведущие игроки ХК «Нефтехимик», а также депутаты Государственной думы РФ.
Председатель Олимпийского совета Республики Татарстан Марат Бариев рассказал, как зародилась эта идея.
— В апреле на средства, выделенные ОКР, Олимпийским советом Республики Татарстан были закуплены продуктовые наборы для ветеранов спорта. Мы также предоставили им от «Нижнекамскнефтехима» средства защиты и попросили прославленных спортсменов оставаться дома, минимизировать контакты с внешним миром. Сегодняшняя акция — своего рода наша ответная реакция, которую поддержало ПАО «Нижнекамскнефтехим». Надеюсь, что маски помогут спортсменам, возобновляющим тренировки, сохранить здоровье и защититься от коронавируса, — сказал Марат Бариев.
Депутат Государственной думы ФС РФ, двукратный призер Олимпийских игр, президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров, который также принял участие в церемониях и отправки, и дарения медицинских масок Олимпийскому комитету России, отметил, что для спортсменов сейчас крайне важно начать тренировки и восстановить физическую форму.
— Спортсменам сейчас тяжело выходить из этой нештатной ситуации. Организация тренировочного процесса займет много времени и потребует больших усилий. Эта акция, которую провел «Нижнекамскнефтехим», поможет ускорить процесс. Шесть месяцев нужно гимнастам, чтобы восстановить свою форму. Спасибо компании НКНХ за то, что они это сделали. Я думаю, что это не последняя благотворительная акция, — сказал Ирек Зиннуров.
«Желаю всем доброго здоровья и отличной спортивной формы для новых достижений»
Линию по производству медицинских масок «Нижнекамскнефтехим» закупил в
апреле этого года. Выпуск дефицитного товара был налажен на дочернем
предприятии АО «Полиматиз». Собственное производство помогло компании в
кратчайшие сроки решить проблему нехватки средств индивидуальной защиты
не только для работников ГК ТАИФ, но и обеспечило масками всех
нуждающихся.
Компания регулярно передает средства индивидуальной защиты медицинским, социальным, общественным и спортивным учреждениям города и республики. Всего с начала объявления пандемии нефтехимики подарили более 200 тыс. масок.
Заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов отметил, что компания уделяет большое внимание развитию спорта в регионе и не понаслышке знает о вызовах, с которыми в наши дни сталкиваются профессиональные спортсмены.
— Во всем мире сейчас борются с пандемией коронавирусной инфекции. Наша компания, которая специализируется на выпуске более 120 видов нефтехимической продукции, а основные из них — это синтетические каучуки и пластики, вносит свой посильный вклад в предотвращение распространения коронавируса, — сказал он.
Тимур Шигабутдинов подчеркнул, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» — социально ориентированная компания. Благодаря всемерной поддержке руководства и профсоюзной организации в предприятии успешно реализуются социальные программы, в том числе направленные на развитие физкультуры и спорта.
— Сегодня, когда пандемия коронавируса идет на спад, масочный режим по-прежнему актуален. Поэтому в одну из последних благотворительных акций, которая состоялась 11 июня, мы передали 25 тыс. масок воспитанникам детских спортивных школ и оздоровительных лагерей и 30 тыс. масок отправили в Олимпийский комитет РФ, и теперь они вам доставлены. Таким образом компания решила поддержать спортсменов в условиях пандемии, с тем, чтобы у них была возможность проводить тренировки и добиваться новых спортивных побед. Желаю всем доброго здоровья и отличной спортивной формы для новых достижений! — сказал Тимур Шигабутдинов.
За оказанную помощь представителям Татарстана и нефтехимикам подарили талисманы Олимпийского комитета России — кота-ушанку и медведя-неваляшку.
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