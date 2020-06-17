«Хорошо, что есть компании, которые понимают социальную ответственность, подставляя плечо помощи»

В Олимпийском комитете России поблагодарили «Нижнекамскнефтехим» за подаренные медицинские маски

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Олимпийский комитет России получил 30 тыс. медицинских масок от ПАО «Нижнекамскнефтехим». 11 июня руководство компании отправило ценный груз в столицу страны. Спустя пять дней он был доставлен в здание ОКР на Лужнецкой набережной, где в режиме видео-конференц-связи и прошла торжественная церемония дарения масок. В ней приняли участие руководители нефтехимической компании, депутаты Государственной думы РФ и именитые российские спортсмены.

«Благодаря помощи «Нижнекамскнефтехима» спортсмены могут начать тренировки»

Представители Олимпийского комитета России вышли на видеосвязь с руководителями ПАО «Нижнекамскнефтехим» из Инновационного центра. Ведущим церемонии дарения масок стал спортивный комментатор, телеведущий Константин Выборнов. Он отметил, что пандемия сплотила жителей страны в борьбе с коронавирусной инфекцией. И, несмотря на то, что по официальным данным пандемия идет на спад, обеспечение спортсменов масками и перчатками остается одной из главных задач.

— Благодаря помощи «Нижнекамскнефтехима» наши спортсмены могут начать тренировки. Олимпийский комитет России имеет возможность вернуться к работе. Эти 30 тыс. масок подарят спортсменам, которые посещают ОКР в рамках взаимодействия со своими руководителями, с нашими спортивными федерациями, — сказал Выборнов.

Поблагодарить нефтехимиков за оказанную поддержку в это непростое «коронавирусное» время приехал советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, заслуженной мастер спорта СССР, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он рассказал, как сборная России по дзюдо собирается выходить из режима самоизоляции.

Представители Олимпийского комитета России вышли на видеосвязь с руководителями ПАО «Нижнекамскнефтехим» из Инновационного центра

— Огромное спасибо за то, что в столь сложный период находятся люди и компании, которые понимают свою социальную ответственность, подставляя плечо помощи и поддержки. Потихоньку мы выходим из жесткого режима самоизоляции. Есть целый перечень определенных ограничений. Мы в конце месяца запланировали ряд мероприятий. Сейчас согласовываем все со спортивными базами, — рассказал Михаил Мамиашвили.

От имени Федерации дзюдо России выступил его исполнительный директор Валентин Хабиров.

— Хочу выразить огромную благодарность компании «Нижнекамскнефтехим» за то, что они поддерживают Федеральное дзюдо России, обеспечивают нашу безопасность. Также мы благодарим Олимпийский комитет за участие в организации такого мероприятия. Наша сборная команда России по дзюдо в начале июля начнет выходить из карантинных мер, возобновит тренировки. В августе, надеюсь, проведем первый отбор для участия в Олимпийских играх в Токио, — отметил Валентин Хабиров.

«С Татарстаном у нас очень плотные и тесные взаимоотношения»

Во время проведения видеоконференции спортсмены отметили вклад Татарстана в развитие олимпийского движения в России.

— С Татарстаном нас связывают давние и теплые отношения, там проходит много турниров по дзюдо: чемпионат и первенство России, предолимпийский чемпионат Европы 2015 года. Спортсмены республики уже возобновили тренировки, ждем их на сборах в июле. В ближайшее время мы совместно со спортсменами из Татарстана примем участие в подготовке к Олимпийским играм, — подчеркнул исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

— Я не могу не отметить ключевую роль, которую играет Татарстан в развитии спорта. Это и передовая инфраструктура, логистика. Надо сказать, что Минниханов один из самых спортивных руководителей регионов. Он спортивный и динамичный человек. Мы перенесли чемпионат России по женской вольной борьбе. Но мы все это реализуем. Татарстан имеет колоссальный опыт, и любое мероприятие проходит на самом высоком уровне, — отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Во время проведения видеоконференции спортсмены отметили вклад Татарстана в развитие олимпийского движения в России

Административный директор — руководитель организационного управления Олимпийского комитета России Игорь Степанов поблагодарил автора инициативы передачи масок Марата Бариева.



— Здание Олимпийского комитета России объединяет под одной крышей 41 общероссийскую федерацию по летним и 13 по зимних олимпийским видам спорта, а также еще 6 федераций, признанных Международным олимпийским комитетом. Эту инициативу внес председатель Олимпийского совета РТ Марат Бариев. Мы все вместе ее поддержали. В этот тяжелый период мы должны быть вместе, наше олимпийское гнездышко необходимо оберегать. В первую очередь эта помощь направлена сотрудникам федераций, которые обеспечивают организационный процесс. Я хотел бы сказать спасибо большое. Вчера буквально был звонок, а сегодня уже привезли 25 коробок, мы очень вам благодарны, — сказал Игорь Степанов.

«В этих жестких условиях «Нижнекамскнефтехим» оперативно закупил оборудование»

«Нижнекамскнефтехим» передал Олимпийскому комитету России 30 тыс. средств индивидуальной защиты. Отправка медицинских масок состоялась 11 июня. Коробки с индивидуальными средствами защиты в Москву загрузили в машину около головного офиса компании. В торжественной церемонии отправки участвовали руководители нефтехимического предприятия, ведущие игроки ХК «Нефтехимик», а также депутаты Государственной думы РФ.

Председатель Олимпийского совета Республики Татарстан Марат Бариев рассказал, как зародилась эта идея.

— В апреле на средства, выделенные ОКР, Олимпийским советом Республики Татарстан были закуплены продуктовые наборы для ветеранов спорта. Мы также предоставили им от «Нижнекамскнефтехима» средства защиты и попросили прославленных спортсменов оставаться дома, минимизировать контакты с внешним миром. Сегодняшняя акция — своего рода наша ответная реакция, которую поддержало ПАО «Нижнекамскнефтехим». Надеюсь, что маски помогут спортсменам, возобновляющим тренировки, сохранить здоровье и защититься от коронавируса, — сказал Марат Бариев.



Председатель Олимпийского совета Республики Татарстан Марат Бариев рассказал, как зародилась идея подарить ОКР защитные маски

Депутат Государственной думы ФС РФ, двукратный призер Олимпийских игр, президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров, который также принял участие в церемониях и отправки, и дарения медицинских масок Олимпийскому комитету России, отметил, что для спортсменов сейчас крайне важно начать тренировки и восстановить физическую форму.

— Спортсменам сейчас тяжело выходить из этой нештатной ситуации. Организация тренировочного процесса займет много времени и потребует больших усилий. Эта акция, которую провел «Нижнекамскнефтехим», поможет ускорить процесс. Шесть месяцев нужно гимнастам, чтобы восстановить свою форму. Спасибо компании НКНХ за то, что они это сделали. Я думаю, что это не последняя благотворительная акция, — сказал Ирек Зиннуров.

«Желаю всем доброго здоровья и отличной спортивной формы для новых достижений»



Линию по производству медицинских масок «Нижнекамскнефтехим» закупил в

апреле этого года. Выпуск дефицитного товара был налажен на дочернем

предприятии АО «Полиматиз». Собственное производство помогло компании в

кратчайшие сроки решить проблему нехватки средств индивидуальной защиты

не только для работников ГК ТАИФ, но и обеспечило масками всех

нуждающихся.



С начала объявления пандемии нефтехимики передали более 200 тыс. масок

Компания регулярно передает средства индивидуальной защиты медицинским, социальным, общественным и спортивным учреждениям города и республики. Всего с начала объявления пандемии нефтехимики подарили более 200 тыс. масок.

Заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов отметил, что компания уделяет большое внимание развитию спорта в регионе и не понаслышке знает о вызовах, с которыми в наши дни сталкиваются профессиональные спортсмены.

— Во всем мире сейчас борются с пандемией коронавирусной инфекции. Наша компания, которая специализируется на выпуске более 120 видов нефтехимической продукции, а основные из них — это синтетические каучуки и пластики, вносит свой посильный вклад в предотвращение распространения коронавируса, — сказал он.



Тимур Шигабутдинов подчеркнул, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» — социально ориентированная компания. Благодаря всемерной поддержке руководства и профсоюзной организации в предприятии успешно реализуются социальные программы, в том числе направленные на развитие физкультуры и спорта.

За оказанную помощь представителям Татарстана и нефтехимикам подарили талисманы Олимпийского комитета России — кота-ушанку и медведя-неваляшку

— Сегодня, когда пандемия коронавируса идет на спад, масочный режим по-прежнему актуален. Поэтому в одну из последних благотворительных акций, которая состоялась 11 июня, мы передали 25 тыс. масок воспитанникам детских спортивных школ и оздоровительных лагерей и 30 тыс. масок отправили в Олимпийский комитет РФ, и теперь они вам доставлены. Таким образом компания решила поддержать спортсменов в условиях пандемии, с тем, чтобы у них была возможность проводить тренировки и добиваться новых спортивных побед. Желаю всем доброго здоровья и отличной спортивной формы для новых достижений! — сказал Тимур Шигабутдинов.

За оказанную помощь представителям Татарстана и нефтехимикам подарили талисманы Олимпийского комитета России — кота-ушанку и медведя-неваляшку.