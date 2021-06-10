«Россию и исламские страны объединяет уважение к праву стран определять свою судьбу»

Неприятие навязывания моделей развития объединяет Россию и исламские страны — этими словами глава МИД Сергей Лавров приветствовал участников встречи группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Презентация группы, председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов, прошла в Москве в Министерстве иностранных дел. Участники отметили «значительный вклад», который группа, созданная по поручению президента Владимира Путина, внесла в наращивание связей России с мусульманскими странами. Сергей Лавров должен был участвовать во встрече лично, но не смог, отметил спецпредставитель министра Константин Шувалов, зачитавший приветствие шефа.

— Мы высоко ценим ваши (стран-представителей Организации исламского сотрудничества, ОИС, — прим. ред.) усилия, направленные на укрепления отношений России с исламскими странами. Россию и страны ОИС — объединяет уважение к праву стран и наций определять свою судьбу, не навязывая какие-либо модели развития. Поэтому неyдивительно, что Россия и исламские страны тесно взаимодействуют, — заявил Лавров.

По словам министра иностранных дел, наращивание связей РФ с мусульманскими странами пользуется широкой поддержкой в российском обществе, «включая регионы, где значительное число граждан исповедуют ислам».

Фото: russia-islworld.ru

Сергей Лавров: «Россию и страны ОИС — объединяет уважение к праву стран и наций определять свою судьбу, не навязывая какие-либо модели развития. Поэтому неyдивительно, что Россия и исламские страны тесно взаимодействуют»

«Сегодня нам надо активизировать работу — онлайн-контакты всем надоели!»

Рустам Минниханов с сожалением отметил, что последний раз в таком, реальном, формате членам ГСВ «Россия — Исламский мир» пришлось встречаться аж 2 года назад, в прошлом году встречи проходили в онлайн-формате. Необходимость самой группы президент Татарстана видит в том, что она помогает сближаться России с исламскими странами «в условиях формирования многополярного мира».

— В 2020 году прошло более 10 крупных мероприятий в онлайне. Они были посвящены углублению гуманитарного сотрудничества, укреплению семейных ценностей, улучшению информационных потоков. Тем более что 2020 год был отмечен юбилейными датами 15-летия партнерства России и ОИС. В 2021 году, несмотря на ограничения, на октябрь запланировано выездное заседание нашей группы в Саудовской Аравии. А с 28 по 30 июля в Казани состоится саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», — рассказал Минниханов.

Президент Татарстана также отметил значимость выхода группы «Россия — Исламский мир» на сотрудничество на межпарламентском уровне в связи с проведением ряда мероприятий Федерального собрания РФ и парламентского союза ОИС. Ближайшее мероприятие по этой линии пройдет все же в онлайне — 15 июня 2021 года состоится онлайн-конференция «Россия — Исламский мир», посвященная как раз межпарламентским изменениям, а осенью этого года должны пройти парламентские слушания с участием стран-членов Организации исламского сотрудничества.

Одновременно президент Татарстана анонсировал послам стран ОИС, сидевшим в зале, предстоящие международные мероприятия в Казани: в 2022 году состоится 1000-летие принятия ислама в Волжской Булгарии, в 2024 году пройдет заседание комитета ЮНЕСКО, в начале следующего года в столице республики начнутся Всемирные зимние игры специальной Олимпиады.

— Сегодня нам надо активизировать работу, онлайн-контакты всем нам надоели! — резюмировал Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов: «Сегодня нам надо активизировать работу, онлайн-контакты всем нам надоели!»

Всемирная конференция по межрелигиозному и межкультурному диалогу состоится в Питере



На презентации так же, как в мае следующего года в Санкт-Петербурге, должна состояться 1-я Всемирная конференция по межрелигиозному и межкультурному диалогу, подготовка которой сейчас в самом разгаре, рассказал спецпредставитель Совета Федерации Ильяс Умаханов (он покинул пост вице-спикера палаты регионов, чтобы как раз курировать ее подготовку).

Еще в мае 2018 года Генассамблея ООН одобрила проведение этой конференции, а в сентябре прошлого года ООН приняла резолюцию по месту и времени проведения. Она пройдет в мае следующего года в Санкт-Петербурге и должна способствовать «международному сближению культур». В повестке — обсуждение множества вопросов, в числе главных Умаханов назвал «укрепление традиционных нравственных ценностей», и «борьбу против распространения всех форм экстремизма и терроризма под прикрытием религиозных лозунгов».

— Нам важно подтвердить приверженность культурному разнообразию, — заявил он.

Фото: tatarstan.ru

Талия Минуллина: «Мы сегодня видим, что в KazanSummit принимают участие уже 72 страны, а это же больше, чем стран-членов Организации исламского сотрудничества, куда входят всего 57 стран!»

Под конец заседания группы Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана, напомнила послам про KazanSummit, который должен пройти уже в июле, и отметила растущий интерес к нему со стороны разных стран.

— Девять чрезвычайных послов иностранных государств мы уже ждем, они подтвердили, что будут на нашем саммите. Мы сегодня видим, что на нем принимают участие уже 72 страны, а это же больше, чем стран-членов Организации исламского сотрудничества, куда входят всего 57 стран! То есть площадка уже стала интересной! Отмечу также, что на саммите пройдут обсуждения по исламским инвестициям, где нашими партнерами выступят ОАЭ и Саудовская Аравия. И, кроме того, саммит торгово-промышленных палат субъектов России и подобных же палат из стран-членов Организации исламского сотрудничества, — заявила Миннуллина.

Сергей Афанасьев