Зеленодольские судостроители поставят на Иртыш два «Метеора» за 1,25 миллиарда

Завод им. Горького обошел нижегородцев в крупной поставке речных судов по программе льготного лизинга

Как стало известно «Реальному времени», Зеленодольский завод имени А.М. Горького, входящий в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», вошел в программу строительства речных судов на условиях льготного лизинга, запущенного федеральными властями в этом году. В Ханты-Мансийске гендиректор татарстанского завода Александр Филиппов и глава АО «Северречфлот» Айрат Чумарин подписали контракт на строительство двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» общей стоимостью 1,25 млрд рублей. Суда будут переданы в лизинг по ставке 2,5%, оператором сделки выступил «Машпромлизинг», связанный с «Объединенной судостроительной корпорацией». Интересно, что второй претендент — нижегородское ЦКБ по СПК с проектом «Метеор 120Р» — пока не успел заключить подобный контракт.

Татарстанский «Метеор-2020» взял курс на Сибирь

Трехсторонний контракт на строительство двух татарстанских судов для осуществления речных перевозок по Обь-Иртышскому бассейну накануне вечером был подписан в Югре. Стартовым заказчиком нового речного судна «Метеор-2020» проекта 03830 выступил крупнейший перевозчик на водных путях Ханты-Мансийского автономного округа Ямало-Ненецкого автономного округа АО «Северречфлот». Для него суда будут строиться в рамках государственной программы льготного лизинга, которая субсидируется федеральным бюджетом через уполномоченного оператора «Машпромлизинг».



Заключенная в Ханты-Мансийске сделка является одной их первых в практике лизингового оператора. Ее подписали генеральный директор АО «Северречфлот» Айрат Чумарин, глава Зеленодольского завода имени А.М. Горького Александр Филиппов и представитель «Машпромлизинга». В церемонии подписания принял участие директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Константин Гребешок.

В Югре был подписан трехсторонний контракт на строительство двух татарстанских судов для осуществления речных перевозок по Обь-Иртышскому бассейну. Фото: sk-akbars.ru

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» был признан победителем конкурса на поставку речных судов в середине января этого года. По данным сайта о госзакупках, договор лизинга заключен 19 января в результате открытого запроса предложений в электронной форме.

Согласно контракту, АО «Северречфлот» приобретает в лизинг два скоростных судна на подводных крыльях «Метеор-2020» стоимостью 1,255 млрд рублей (или 616,9 млн рублей каждый, но с учетом НДС — 627,5 млн рублей). Ставка лизинга определена льготная — не более 2,5%, что в два раза ниже рыночных значений. Суда передаются в лизинг на 15 лет — до конца 2037 года. Поставщик судов должен передать их лизингополучателю не позднее 30 сентября 2022 года.

— Это, действительно, наш первый стартовый контракт, — прокомментировал «Реальному времени» глава «Судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, — Это речные суда, а не морские, но в северном варианте. Мы выполняем проект в рамках северного варианта. Эти суда будут альтернативой советским «Метеорам», которые до сих эксплуатируются перевозчиком. На судне установлено полностью российское оборудование, что сделало его стоимость привлекательной для российских заказчиков.

По его словам, в феврале пройдет закладка первого судна, в марте — второго. Оба корабля будут готовы к сдаче в навигацию 2022 года.



На подводных крыльях — экономичнее

С заключением этого контракта Зеленодольский завод Горького возвращается к строительству речных судов на подводных крыльях.



— Мы опять пошли на «крыло», — рассказал о смене стратегии Ренат Мистахов, — До этого выпускали корабли глиссирующего типа — это корабли серии А145. Но еще в прошлом году приняли решение выходить на суда, работающие на крыльях. Почему? Потому что идет меньше потребления топлива. Сейчас надо смотреть на эксплуатацию. Если стоимость эксплуатации и расходы топлива интересны, тогда заказчик более предметно готов обсуждать покупку.

В январе 2020 года руководство судостроительной корпорации «Ак Барс» презентовало проект 03830 «Метеор-2020» губернатору Югры Наталье Комаровой. Как сообщили в СК «Ак Барс», новые суда «Метеор-2020» обладают рядом преимуществ перед существующими СПК:



«Модернизированная крыльевая схема обеспечивает уменьшение перегрузок при волнении, большую высоту преодолеваемой волны без средств автоматической стабилизации движения, меньшее время выхода на крылья, меньшую амплитуду продольной качки, простоту реализации подъема крыльев для движения по мелководью или подхода к необорудованному берегу».



В январе 2020 года руководство судостроительной корпорации «Ак Барс» презентовало проект 03830 «Метеор-2020» губернатору Югры Наталье Комаровой. Фото: gov.admhmao.ru

Основные характеристики судна «Метеор-2020»: Класс — «О 2,0/1,4 СПК А, Пассажирское»; длина габаритная — 36 м; ширина габаритная — 11 м; осадка габаритная на плаву — 2,05 м; пассажировместимость — 122 человека, в том числе 2 места для лиц с ограниченными возможностями; экипаж — 6 человек, в том числе один кассир; максимальная скорость судна на тихой воде — более 75 км/час; продолжительность рейса — 13 часов; запас хода при эксплуатационной скорости — не менее 700 км.

В планах Рената Мистахова, которыми он поделился с «Реальным временем», — презентовать «Метеор-2020» на международной выставке IDEX-2021.

— Экспортный рынок нас ждет: до этого проводили переговоры во Вьетнаме, Индонезии, Индии. Были переговоры в ОАЭ и Египте. Но из-за пандемии они приостановились, и получился перерыв на год, — объяснил глава СК «Ак Барс», — Хотя многие поставщики откликаются и обсуждают технические возможности. После снятия ограничений договоренности могут срастись, потому что дистанционно заказчикам сложно покупать.



По его словам, судно, построенное по проекту А45, было реализовано Туркменистану.



Почему не «поплыл» «Метер-120»

Запуск программы льготного лизинга стал возможен после капитализации «Машпромлизинга» — компании «Объединенной судостроительной корпорации». В конце прошлого года «Машпромлизинг» получил 6,4 млрд для развития портфеля речных судов. Основными претендентами тогда назывались проект речного судна «Валдай 45Р» и «Метеор-120Р» нижегородского ЦКБ имени Алексеева.



Еще в начале января гендиректор АО «Северречфлот» заявлял, что компания готова приобрести четыре «Метеора» для ХМАО. В настоящее время перевозчик эксплуатирует 34 пассажирских советских теплохода и обслуживает 33 пассажирских маршрута и нуждается в обновлении флота. Однако торги на оказание услуг лизинга двух судов «Метеор-120Р» производства нижегородского ЦКБ по судам на подводных крыльях максимальной стоимостью 1,138 млрд рублей были признаны несостоявшимся из-за отсутствия заявок.



С 1961 по 2006 год Зеленодольский завод имени А.М. Горького был единственным предприятием в России, ведущим серийное строительство скоростных пассажирских теплоходов «Метеор». Фото: kzn.ru

Отметим, что Зеленодольский завод имени А.М. Горького с 1961 по 2006 год был единственным предприятием в России, ведущим серийное строительство скоростных пассажирских теплоходов «Метеор». Всего заводом было построено около 400 единиц таких судов. Они вошли в состав как отечественного речного флота, так и были отправлены на экспорт в Болгарию, Вьетнам, Китай, Нидерланды, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию и другие страны.

«Чайку» фрахтуют пермские туристические агентства

Параллельно зеленодольские судостроители готовятся к подписанию новых контрактов на поставку газоходов «Чайка» для развития туристических маршрутов. Как сообщил «Реальному времени» Ренат Мистахов, наиболее вероятным претендентом являются заказчики из Перми:



— Сейчас мы начали большую работу по Приволжскому округу. Отработали со всеми турфирмами Татарстана. Сейчас отрабатываем с туристическими компаниями Перми, потому что они проявляют интерес. Договорились строить для них две «Чайки». Надеемся в этом году их заложить.

На недавней коллегии Минтранса РТ президенту Татарстана представили три новые модели в области гражданского судостроения. Фото: Ринат Назметдинов

Добавим, что три новые модели в области гражданского судостроения генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов представлял президенту Татарстана на недавней коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.