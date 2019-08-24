Минниханов провел ежегодный прием для лучших семей Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов с супругой Гульсиной поприветствовали в зале приемов Пушечного двора казанского Кремля лучшие семьи республики. Снимки и видео с церемонии глава РТ опубликовал в Instagram.

В казанском Кремле собрались представители 51 семьи от всех муниципальных районов республики. Среди них как молодые пары, так и семьи с большим стажем, передает корреспондент «Реального времени».

Управление ЗАГС кабмина РТ собирает лучшие семьи республики уже шестой год. На этот раз в дни проведения мирового чемпионата WorldSkills чествовали супругов, которые достигли успехов в трудовой деятельности.

Участники церемонии поделились историями своей счастливой семейной жизни и профессиональной деятельности. Кроме того, Рустем Минниханов вручил награды многодетным матерям. Организаторы мероприятия подготовили для уважаемых и заслуженных семей угощение и праздничный концерт.