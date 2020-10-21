Нового главу исполкома Казани выбрали из двух кандидатов

Депутатов свалила болезнь

Состав депутатов сегодня на II сессии Казгордумы четвертого созыва был далеко не полный: 38 человек из 50. Руководитель фракции КПРФ Алексей Серов пожаловался, что уже во второй раз материалы к заседанию раздают за день до его проведения, хотя по регламенту положено за 3—4 дня. Отчасти виновной в этом выступающий назвал пандемию и предложил уменьшить сроки раздачи документов, но тогда нужно неукоснительно новые сроки соблюдать.

— Вы правы, в период подготовки сессии в буквальном смысле слегли коллеги из орготдела и часть депутатов. Регламент есть регламент, его надо четко соблюдать. Надеемся, что такое больше не повторится, — принял замечание мэр Казани Ильсур Метшин.

Алексей Серов пожаловался, что уже во второй раз материалы к заседанию раздают за день до его проведения

С выборов руководителя исполкома Казани началось заседание в ратуше. 19 октября состоялось заседание конкурсной комиссии, которая из четырех кандидатов отобрала двух претендентов: первого заместителя главы администрации Кировского и Московского районов Ильсура Хисматуллина и первого заместителя руководителя исполкома Рустема Гафарова. Каждый из них выступил с небольшим программным сообщением по видео-конференц-связи, а потом ответил на вопросы депутатов.

Площадки для молодежи и общение с населением

Уроженец Зеленодольска 35-летний Ильсур Хисматуллин, воспитывающий с женой двоих детей, педагог по образованию, работал в казанских вузах, руководил городским центром по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял», а также Дирекцией по подготовке к Универсиаде 2013 года, до июля этого года возглавлял управляющую компанию «Заречье».

На вопрос о развитии предпринимательства он ответил, что в период пандемии одной из важных мер для сохранения бизнеса является сокращение издержек, а для этого необходимо выстраивать кооперацию внутри региона и за его пределами и получать товары напрямую. В отношении аварийных домов, многие из которых являются объектами культурного наследия, кандидат на должность руководителя исполкома видит выход в создании специальной программы с привлечением инвесторов и в заполнении этих пространств новой жизнью. Он привел в пример строения в Адмиралтейской слободе в Кировском районе: их используют как площадки для культурных молодежных мероприятий. Такие центры для молодежи должны быть в каждом уголке Казани, считает Хисматуллин.

По мнению Хисматуллина, важно детально обсудить с казанцами проекты на следующий год и обязательно завершать их озеленением

Ильсур Метшин спросил у кандидата, что изменилось в его видении с тех пор, как он стал замом главы двух районов.

— Если раньше думал о каких-то узких направлениях, то, работая на уровне администрации районов, вижу выстроенную систему, ее ценность и опыт, что помогает мне не совершать главных ошибок и видеть вопросы более системно, расширенно, — сказал Хисматуллин.

Глава города попросил высказать замечания по реализации программы «Наш двор». Ильсур Хисматуллин ответил, что в районах в этом году столкнулись с несостыковками проектов с топографическими съемками, из-за чего приходилось менять трассировку сетей в процессе работы. Необходимо более тщательно готовить проекты, а также больше общаться с населением. «Обращений в «Народный контроль» будет меньше, если люди будут понимать, о чем речь», — заметил спикер. По его мнению, важно детально обсудить с казанцами проекты на следующий год и обязательно завершать их озеленением.

Закрыть предписания на 1,8 миллиарда

55-летний первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров получил инженерную специальность, работал начальником цехов на производствах, был директором ПКФ «Кипер», возглавлял отдел ЖКХ, внешнего благоустройства и строительства, администрацию Советского района Казани. На последней должности работает два года.

Гафаров перечислил основные городские проблемы и направления развития. У него спросили, что нужно сделать, чтобы избавить от пробок район «Салават купере». Кандидат ответил, что строящаяся дорога, дублер Горьковского шоссе, отчасти снимет проблему, кроме того, необходимо развивать сеть метробусов, а также создавать рабочие места в этом районе, чтобы люди не ездили в центр, а работали недалеко от дома. Депутаты поинтересовались, что предлагает Гафаров для молодежи.

Большинство депутатов проголосовало за Рустема Гафарова

— Нужно пользоваться принципом: «Ничего для молодежи без самой молодежи». Ни один вопрос без молодежного парламента решаться не будет, — пообещал первый замруководителя исполкома.

Депутат Казгордумы Сергей Виноградов обратил внимание, что из-за бесплатного питания младших школьников второго бесплатного приема пищи лишились ученики из многодетных семей. «Пандемия сокращает расходы. Будем смотреть по бюджету города», — не стал обнадеживать Гафаров.

Алексей Серов спросил о нагрузке на плечах исполкома по предписаниям органов внутренних дел. У города предписаний на 1,8 млрд рублей («Невообразимая сумма!» — добавил Серов), по части из них надо принимать решения в рамках текущего ремонта, а также в образовании. «Найдем решения, чтобы закрыть основные предписания», — уверен Рустем Гафаров.

Для пополнения городской казны он считает необходимым создавать рабочие места и помогать с кадрами профобучением, создавая необходимую инфраструктуру. Большинство депутатов проголосовало за Рустема Гафарова. А Ильсур Метшин, напутствуя нового руководителя, поручил присмотреться к «молодой поросли» не только из Казани, но и всей республики, продолжить традицию объявления конкурсных процедур на должности руководителей в знаковые учреждения города.

Ильсияр Тухватуллина рассказала, что делают в Казани, чтобы сохранить и популяризировать объекты культурного наследия

Нормативы надо менять на всех уровнях

Следующий пункт повестки также растянулся по времени обсуждения, вызвав у депутатов много вопросов. Главный архитектор Ильсияр Тухватуллина рассказала, что делают в Казани, чтобы сохранить и популяризировать объекты культурного наследия.

С 2000 по 2005 год, к 1000-летию Казани, реализовали федеральную программу по сохранению исторического центра. К 2005 году отреставрировали 35 объектов. С 2011 по 2013 год в объекты реставрации вложили около 11 млрд руб., в основном частных инвестиций, и восстановили 287 объектов в историческом центре, в том числе 88 памятников истории и культуры. Среди них дом Фукса, усадьба Казакова, а также жемчужина города — Старо-Татарская слобода, в которую вложили около 1,5 млрд рублей бюджетных и частных средств.

Сегодня в реестре объектов культурного наследия Казани 565 объектов, из них 126 — федерального значения, 371 — регионального, 68 — местного, сообщила Ильсияр Тухватуллина. Она напомнила, что объекты местного значения с 2015 года — под опекой исполкома, а федерального — Госкомитета по охране ОКН. Казань получила статус исторического поселения регионального значения

В 2017 году утвердили границы и предмет охраны, включающий 431 исторически ценный градоформирующий объект. Историческое поселение составляет менее 5% от площади города, но именно здесь сосредоточена большая часть памятников города. Тухватуллина отметила, что для реализации принципов концепции исторического поселения уже внесли изменения в местные градостроительные нормативы. Это увеличит активность в центре города, привлечет инвестиции.

Сегодня в реестре объектов культурного наследия Казани 565 объектов, из них 126 — федерального значения, 371 — регионального, 68 — местного, сообщила Ильсияр Тухватуллина

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать при главном архитекторе Казани проектный офис, чтобы застройщики и проектировщики получили новую нормативную базу, которая должна упростить их работу в сохранении исторического центра, дать единую методологию, «позволит решать задачи комплексно, а не точечно в отношении локальных территорий, и в ручном режиме».

А по распоряжению мэра Казани создали рабочую группу по вопросам устойчивого развития территории исторического поселения, куда вошли специалисты Института Генплана Москвы, Высшей школы экономики, а также Центра прикладной урбанистки.

— За последнее время провели работу по выявлению пустующих земельных участков, определению характера использования застроенных территорий, определению возможности развития зеленого каркаса и транспортной системы в центре города. Кроме того, неоднократно организовывались встречи с крупными застройщиками и собственниками земельных участков в границах исторического поселения с целью узнать их видение дальнейшего освоения территории, — отчиталась главный архитектор.

Она попросила поддержки у депутатов по внесению изменений в действующее законодательство на всех уровнях.

С концепцией — нет пути назад

Однако, по словам главного архитектора, остается много вопросов. Тухватуллина подчеркнула, что существует разночтение границ и режимов буферной зоны Казанского кремля по графическим материалам Минкульта РФ и ЮНЕСКО. Сейчас приводят в соответствие эту документацию, в чем заинтересованы заказчики, потому что они должны информировать ЮНЕСКО о своих намерениях.

На вопрос, не будет ли рабочая группа пустым, нерабочим органом, главный архитектор ответила:

— Чтобы этот документ (Концепция исторического поселения, — прим. ред.) не стал просто бумагой, есть поручение по созданию рабочей группы, которая будет отслеживать внедрение этой концепции. Задача рабочей группы следить, чтобы все принципы отрабатывались на месте. Если не получится в рамках рабочей группы, будем думать, как сделать так, чтобы концепция работала. У нас уже пути нет назад.

Ильсур Метшин призвал депутатов и застройщиков не задавать вопросы, а поднимать и решать их, смелее вносить свои предложения

Депутаты отметили, что компании, работающие на исторических объектах, сталкиваются со сложностями, например, когда «невозможно закрепить на стене памятника газовую трубу».

— Мы внесли изменения с большими преференциями для тех, кто занимается строительством в центре города, планируем ряд точечных встреч по таким объектам и будем формировать предложения в законодательные органы на всех уровнях, — пояснила Тухватуллина.



Как быть тем, у кого частные жилые дома в центре города, спросили у архитектора — согласовывать проекты перестройки очень дорого. Это тяжелое бремя, согласилась докладчица.

— Они обязаны согласовывать внешний вид, понятно, что работы стоят денег и должны работать профессионалы. Мы предлагаем такие конструкторы. Человек, непрофессионал, может собрать из этого конструктора этаж, кровлю и обращается к профессионалу для эстетического оформления. Это меньших денег для него будет стоить, — ответила Ильсияр Тухватуллина.

Ильсур Метшин призвал депутатов и застройщиков не задавать вопросы, а поднимать и решать их, смелее вносить свои предложения. «Призываю вас, давайте бежать сильно, быстро, чтобы не стоять на месте, опережать повестку дня», — добавил градоначальник.

Директор девелоперской компании «Основа» Эдуард Колтун попросил поддержать его инициативу внести законодательные поправки на республиканском и федеральном уровнях. Он предложил ввести ответственность собственников объектов культурного наследия за бездействие, усилить контроль выполнения обязательств, регламентировав сроки, ввести льготы по подключению к инженерным сетям исторических памятников. Мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение заняться этими вопросами, а через две недели на «деловом понедельнике» заслушают отчет Ильсияр Тухватуллиной по работе комиссии в этом направлении.

Объем бюджета Казани на 2020 год по доходам составит 26,921 млрд рублей, по расходам — 28,3 млрд рублей, дефицит — 1,4 млрд рублей, доложил Радик Шафигуллин

1,5 миллиарда дефицита покроют остатки на счетах и республика



Сегодня депутаты Казгордумы утвердили изменения в бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы и расходы городской казны увеличились на 521 млн рублей за счет дополнительной финансовой помощи правительства республики. Расходы предусмотрены в том числе на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам (138 млн рублей), материальное поощрение работникам муниципальных учреждений (254 млн рублей), строительство городских объектов (63 млн рублей), содержание учреждений (16 млн рублей) и проведение мероприятий (48 млн рублей).

На объекты незавершенного строительства решили направить 494 тыс. рублей — на техническое обследование и разработку проектно-сметной документации надземного пешеходного перехода через Оренбургский тракт в районе РКБ, что увеличит дефицит бюджета на эту же сумму. Таким образом, объем бюджета Казани на 2020 год по доходам составит 26,921 млрд рублей, по расходам — 28,3 млрд рублей, дефицит — 1,4 млрд рублей, источником покрытия которого являются остатки средств бюджета города и финансовой помощи республики на начало этого года, доложил заместитель руководителя исполкома Радик Шафигуллин.

Местные законодатели закрепили на своем уровне изменения в Налоговый кодекс РФ

Документы соберет ФНС, промпаркам продлили земельную льготу

Местные законодатели закрепили на своем уровне изменения в Налоговый кодекс РФ. С 1 января следующего года земельный налог и авансовые платежи по нему уплачиваются в новые сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

— Ранее сроки уплаты устанавливали представительные органы муниципальных образований. Налог делился на четыре части и уплачивался в виде аванса 5 мая, 5 августа, 5 ноября, остатки — не позднее 15 февраля. Теперь вводятся другие сроки: не позднее 30 апреля, 31 июля, 30 октября, и основная годовая сумма будет уплачиваться не позднее 1 марта, — пояснил разницу Шафигуллин.

Также определен новый порядок представления документов на налоговую льготу. Сейчас необходимо просто представить заявление, документы будут собирать уже в налоговой, добавил докладчик. Аналогичное решение приняли в отношении налога на имущество физлиц.

Кроме того, депутаты продлили на три года (до 1 января 2024 года) срок действия налоговой льготы по земельному налогу, предоставленной индустриальным (промышленным) паркам города в виде применения пониженной ставки налога в размере 0,33 процента от кадастровой стоимости земли.

Екатерина Аблаева, фото kzn.ru