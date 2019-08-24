События недели: Медведев на WorldSkills 2019, борьба за «Нэфис» и открытие ожогового отделения в Нижнекамске

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ринат Назметдинов

Главным событием недели стал открывшийся в Казани чемпионат профессионального мастерства WorldSkills 2019. Тем временем в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице было открыто ожоговое отделение, а сооснователь и бенефициар ГК «Нэфис» Ирек Богуславский согласился выйти из капитала компании и, скорее всего, не сможет напрямую влиять на позицию кредитора при финансовом оздоровлении группы. Подробнее об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Выборы через интернет

Электронные выборы становятся все более реальной перспективой для россиян. На онлайн-конференции «Реального времени» председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал об эксперименте в Москве, где выборы в трех округах в единый день голосования, 8 сентября, пройдут через интернет. Избирателям не нужно будет приходить на участок, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата — это можно будет сделать через портал госуслуг. Если нововведение будет признано удачным, ЦИК РФ распространит эту практику на другие регионы, и уже со следующего года возможность проголосовать по интернету получат татарстанцы.

Комфортная среда за 500 млн рублей и рост темпов ввода жилья в Татарстане



В казанском Кремле обсудили темпы роста индивидуального жилищного строительства в республике: в следующем году Татарстан может получить 500 млн рублей на развитие этого направления. Средства будут выделены на создание инженерной инфраструктуры и поддержку ипотеки под ИЖС. В этом году на финансирование нацпроекта «Жилье и городская среда» в Татарстане выделяется порядка 5,6 млрд рублей, из них 2,4 млрд — средства федерального бюджета.

Виталий Мутко отметил на совещании, что сейчас все подходы по дополнительному финансированию будут рассматриваться, если нет возвратных денег. Фото Рината Назметдинова

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил на совещании, что сейчас все подходы по дополнительному финансированию будут рассматриваться, если нет возвратных денег. В прошлом году в бюджет России вернулось 200 млрд рублей неиспользованных субсидий.

Между тем в этом году план по строительству жилья в Татарстане составляет 2,4 млн кв. м. В соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда» ежегодный объем ввода жилья в регионе должен вырасти до 3,6 млн кв. м. Таким образом, за пять лет (с 2019 по 2024 гг.) в Татарстане должно быть построено 17,6 млн кв. м.



Дворы в Татарстане отремонтируют на дивиденды «Татнефти»



В Татарстане появится еще одна социальная программа, которая напрямую коснется каждого жителя, — это программа «Наш двор». С этой идеей выступила «Единая Россия», которая получила массу наказов от избирателей как раз по части благоустройства придомовых территорий. Президент Татарстана поддержал проект. Программа объемная и дорогостоящая, но республике она по силам, отметил президент РТ Рустам Минниханов. Уже известно, что на ее реализацию будет направлено 50 млрд рублей — эти средства будут выделены за счет рекордных дивидендов «Татнефти».

«Мы 328 общественных пространств за 4 года привели в порядок. Парки — это понятно, но, когда тебе во дворе с ребенком негде присесть или все автомобилями заставлено, это, конечно, неправильно», — подчеркнул на этой неделе во время встречи с главными редакторами СМИ Рустам Минниханов.

На неделе в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице было открыто ожоговое отделение. Фото Рината Назметдинова

Открытие ожогового отделения в Нижнекамске



На неделе в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице было открыто ожоговое отделение. Проект реализован на средства ПАО «Нижнекамскнефтехим», компания выделила на эти цели более 113 млн рублей. Также предприятие завершило капремонт поликлиники №1, расположенной на территории промышленной зоны.

С момента принятия решения о создании ожогового отделения (июль 2018 года) до его открытия прошло, таким образом, чуть больше года. Этот вопрос был проработан по поручению генерального директора АО «ТАИФ», председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» Руслана Шигабутдинова.

Борьба акционеров за «Нэфис»



Сооснователь и бенефициар ГК «Нэфис» Ирек Богуславский согласился выйти из капитала компании и, скорее всего, не сможет напрямую влиять на позицию кредитора — «Татнефти» — при финансовом оздоровлении группы. Тем временем один из трех бенефициаров группы, Наталья Клячина, напротив, добивается контроля над «Нэфис Косметикс» и Казанским жировым комбинатом.

Эксперты считают, что таким образом акционеры «Нэфиса» делают все, чтобы сохранить контроль над бизнесом после вхождения в капитал компании ее основного кредитора — группы «Татнефть».

20 августа в Казани на 92-м году жизни скончался профессор КФУ, доктор филологических наук, основатель казанской научной школы журналистики Андрей Александрович Роот. Фото instagram.com/media_kfu

Прощание с основателем казанской научной школы журналистики



20 августа в Казани на 92-м году жизни скончался профессор КФУ, доктор филологических наук, основатель казанской научной школы журналистики Андрей Александрович Роот — преподаватель многих поколений журналистов.

Он начал работать в 16 лет: отучился на курсах экономистов и устроился на торфяное предприятие в поселке Юдино. В мае 1945-го был призван в армию. Демобилизовался только в 1953 году, после чего поступил в Казанский пединститут. В 1962 году именно Рооту было доверено создать кафедру журналистики в Казанском университете.

В Казани стартовал WorldSkills 2019



В Казани открылся мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills 2019. Церемония открытия прошла на стадионе «Казань Арена» с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который приехал в Казань с официальным визитом. Премьер-министр РФ встретился с главой WorldSkills International Саймоном Бартли, поблагодарив лидера движения за поддержку российских инициатив.

Члены комитета по охране здоровья Госдумы выступили за изменение соотношения базовой части и надбавки в оплате труда медработников. Фото Максима Платонова

В Госдуме выступили за повышение зарплаты врачам



В Комитете по охране здоровья Госдумы поддержали идею изменения порядка расчета зарплат врачей. Члены комитета выступили за изменение соотношения базовой части и надбавки в оплате труда медработников, сообщается на сайте ГД.

— Во всем мире уже давно считают среднюю зарплату медработников на основании почасовой оплаты. У нас же считают доходы, в которые, как правило, включены полторы, две, а то и более ставок врача, — отметил руководитель рабочей группы по реализации нацпроекта «Здравоохранение» Борис Менделевич.

КМПО построит собственную электростанцию



На прошлой неделе стало известно, что «Казанское моторостроительное производственное объединение» вплотную приблизилось к запуску амбициозного проекта по серийному производству газотурбинных установок для малой генерации. В этом году КМПО начнет строить на своей территории пилотную ГТЭУ «Волга» номинальной мощностью 17,3 МВт.

Собственная электростанция станет не только демонстрационным образцом для выхода на внешний рынок, но и обеспечит заводу 40-процентную экономию затрат на энергоресурсы с продажей излишков на оптовом рынке электроэнергии.