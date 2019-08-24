События недели: Медведев на WorldSkills 2019, борьба за «Нэфис» и открытие ожогового отделения в Нижнекамске
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
Главным событием недели стал открывшийся в Казани чемпионат профессионального мастерства WorldSkills 2019. Тем временем в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице было открыто ожоговое отделение, а сооснователь и бенефициар ГК «Нэфис» Ирек Богуславский согласился выйти из капитала компании и, скорее всего, не сможет напрямую влиять на позицию кредитора при финансовом оздоровлении группы. Подробнее об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».
Выборы через интернет
Электронные выборы становятся все более реальной перспективой для россиян. На онлайн-конференции «Реального времени» председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал об эксперименте в Москве, где выборы в трех округах в единый день голосования, 8 сентября, пройдут через интернет. Избирателям не нужно будет приходить на участок, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата — это можно будет сделать через портал госуслуг. Если нововведение будет признано удачным, ЦИК РФ распространит эту практику на другие регионы, и уже со следующего года возможность проголосовать по интернету получат татарстанцы.
Комфортная среда за 500 млн рублей и рост темпов ввода жилья в Татарстане
В казанском Кремле обсудили темпы роста индивидуального жилищного строительства в республике: в следующем году Татарстан может получить 500 млн рублей на развитие этого направления. Средства будут выделены на создание инженерной инфраструктуры и поддержку ипотеки под ИЖС. В этом году на финансирование нацпроекта «Жилье и городская среда» в Татарстане выделяется порядка 5,6 млрд рублей, из них 2,4 млрд — средства федерального бюджета.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил на совещании, что сейчас все подходы по дополнительному финансированию будут рассматриваться, если нет возвратных денег. В прошлом году в бюджет России вернулось 200 млрд рублей неиспользованных субсидий.
Между тем в этом году план по строительству жилья в Татарстане составляет 2,4 млн кв. м. В соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда» ежегодный объем ввода жилья в регионе должен вырасти до 3,6 млн кв. м. Таким образом, за пять лет (с 2019 по 2024 гг.) в Татарстане должно быть построено 17,6 млн кв. м.
Дворы в Татарстане отремонтируют на дивиденды «Татнефти»
В Татарстане появится еще одна социальная программа, которая напрямую коснется каждого жителя, — это программа «Наш двор». С этой идеей выступила «Единая Россия», которая получила массу наказов от избирателей как раз по части благоустройства придомовых территорий. Президент Татарстана поддержал проект. Программа объемная и дорогостоящая, но республике она по силам, отметил президент РТ Рустам Минниханов. Уже известно, что на ее реализацию будет направлено 50 млрд рублей — эти средства будут выделены за счет рекордных дивидендов «Татнефти».
«Мы 328 общественных пространств за 4 года привели в порядок. Парки — это понятно, но, когда тебе во дворе с ребенком негде присесть или все автомобилями заставлено, это, конечно, неправильно», — подчеркнул на этой неделе во время встречи с главными редакторами СМИ Рустам Минниханов.
Открытие ожогового отделения в Нижнекамске
На неделе в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице было открыто ожоговое отделение. Проект реализован на средства ПАО «Нижнекамскнефтехим», компания выделила на эти цели более 113 млн рублей. Также предприятие завершило капремонт поликлиники №1, расположенной на территории промышленной зоны.
С момента принятия решения о создании ожогового отделения (июль 2018 года) до его открытия прошло, таким образом, чуть больше года. Этот вопрос был проработан по поручению генерального директора АО «ТАИФ», председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» Руслана Шигабутдинова.
Борьба акционеров за «Нэфис»
Сооснователь и бенефициар ГК «Нэфис» Ирек Богуславский согласился выйти из капитала компании и, скорее всего, не сможет напрямую влиять на позицию кредитора — «Татнефти» — при финансовом оздоровлении группы. Тем временем один из трех бенефициаров группы, Наталья Клячина, напротив, добивается контроля над «Нэфис Косметикс» и Казанским жировым комбинатом.
Эксперты считают, что таким образом акционеры «Нэфиса» делают все, чтобы сохранить контроль над бизнесом после вхождения в капитал компании ее основного кредитора — группы «Татнефть».
Прощание с основателем казанской научной школы журналистики
20 августа в Казани на 92-м году жизни скончался профессор КФУ, доктор филологических наук, основатель казанской научной школы журналистики Андрей Александрович Роот — преподаватель многих поколений журналистов.
Он начал работать в 16 лет: отучился на курсах экономистов и устроился на торфяное предприятие в поселке Юдино. В мае 1945-го был призван в армию. Демобилизовался только в 1953 году, после чего поступил в Казанский пединститут. В 1962 году именно Рооту было доверено создать кафедру журналистики в Казанском университете.
В Казани стартовал WorldSkills 2019
В Казани открылся мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills 2019. Церемония открытия прошла на стадионе «Казань Арена» с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который приехал в Казань с официальным визитом. Премьер-министр РФ встретился с главой WorldSkills International Саймоном Бартли, поблагодарив лидера движения за поддержку российских инициатив.
В Госдуме выступили за повышение зарплаты врачам
В Комитете по охране здоровья Госдумы поддержали идею изменения порядка расчета зарплат врачей. Члены комитета выступили за изменение соотношения базовой части и надбавки в оплате труда медработников, сообщается на сайте ГД.
— Во всем мире уже давно считают среднюю зарплату медработников на основании почасовой оплаты. У нас же считают доходы, в которые, как правило, включены полторы, две, а то и более ставок врача, — отметил руководитель рабочей группы по реализации нацпроекта «Здравоохранение» Борис Менделевич.
КМПО построит собственную электростанцию
На прошлой неделе стало известно, что «Казанское моторостроительное производственное объединение» вплотную приблизилось к запуску амбициозного проекта по серийному производству газотурбинных установок для малой генерации. В этом году КМПО начнет строить на своей территории пилотную ГТЭУ «Волга» номинальной мощностью 17,3 МВт.
Собственная электростанция станет не только демонстрационным образцом для выхода на внешний рынок, но и обеспечит заводу 40-процентную экономию затрат на энергоресурсы с продажей излишков на оптовом рынке электроэнергии.
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