Премиальные лимузины и конкурент Haier вложат в «Алабугу» почти 8 миллиардов

Фото: Максим Платонов

Aurus в «Алабуге» — на контроле у Путина

В среду, 11 ноября, наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» одобрил два новых проекта. Объем инвестиций по ним оценивается в 7,8 млрд рублей.

Первым был представлен проект производства российских премиальных авто Aurus. Через четыре года его размещение в Елабуге наконец официально одобрили.

На заседании набсовета проект официально представили гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов и управляющий директор эмиратского фонда Tawazun Аль Джабари, передает пресс-служба президента Татарстана.



Отмечается, что выпускать «Аурусы» будут на производственных площадях индустриального парка «Синергия 2». Объем инвестиций в проект оценивается в 6,6 млрд рублей. Из них фонд вложил около 110 млн евро (по сегодняшнему курсу это уже почти 10 млрд рублей).

На заседании набсовета проект официально представили гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов и управляющий директор эмиратского фонда Tawazun Аль Джабари. Фото tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание собравшихся на важность проекта: он находится на личном контроле президента РФ Владимира Путина. Производство Aurus станет первым для Татарстана проектом с привлечением инвестиций из ОАЭ.

«Особенно приятно, что эти инвестиции направлены на создание производства в особой экономической зоне «Алабуга». Уверен, реализация данного проекта позволит еще больше сблизить Россию и ОАЭ», — заключил Минниханов, который, кроме прочего, является руководителем группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Еще одно производство холодильников из Китая

Крупнейший производитель бытовой техники в Китае Midea планирует зайти в ОЭЗ «Алабуга» с проектом производства холодильников. Вложения в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Российским партнером группы из КНР является ООО «Континент производственные решения».

Для презентации проекта в Казань прибыл вице-президент Midea Зел Цзян. Он рассказал, что производство разместится в индустриальном парке «Синергия 2» на площади более 24 тыс. кв. м. Он отметил, что локализация в «Алабуге» для китайской компании «важна в долгосрочной перспективе».

Крупнейший производитель бытовой техники в Китае Midea планирует зайти в ОЭЗ «Алабуга» с проектом производства холодильников. Фото tatarstan.ru

В дальнейшем Midea рассчитывает также начать выпуск компонентов и микроэлектроники для бытовой техники. Соответствующий меморандум подписали китайские гости, их российские партнеры и руководство ОЭЗ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Континент производственные решения» зарегистрировано только 20 октября. Директором компании значится Дмитрий Кайдаш, который в середине десятилетия руководил запуском другого производителя бытовой техники — Haier — в Набережных Челнах

История прихода российских лимузинов в Елабугу

Идея создания первого российского лимузина появилась в институте НАМИ в 2011 году. Тогда было придумано кодовое название «Проект «Кортеж». Как платформа новый премиальный российский автомобиль сформировался к 2013 году.

Спроектировать «русский Rolls-Royce» специалисты института смогли к 2016 году. Тогда НАМИ зарегистрировал его в Роспатенте вместе с названием Aurus. На российский рынок «президентскую» машину обещали выпустить в 2018 году.



Впервые машину показали в действии весной 2018 года, на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Фото: kremlin.ru

Впервые машину показали в действии весной 2018 года, на инаугурации президента РФ Владимира Путина. Однако к июлю 2018-го продажи еще не начались. Похоже, у проекта не было достаточного финансирования. К этому моменту власти торжественно объявили об инвестициях из ОАЭ. Фонд Tawazun согласился вложиться в русский лимузин. Было решено поделить доли следующим образом: Tawazun получит порядка 30% в проекте Aurus, 60% останутся у НАМИ и около 5% у Sollers. Уже позже стало известно, что фонд из ОАЭ увеличит долю до 36%, а «Соллерс», наоборот, сократит свою до 0,5%.



В декабре 2018 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров объявил, что производить Aurus будут на площадке «Соллерса» в Татарстане. Он пообещал, что серийное производство премиальных авто начнется уже в середине 2020 года. Похоже, что эти планы немного сбила пандемия COVID-19.



Набсовет «Алабуги» уже не раз обсуждал реализацию проекта «Аурус». В декабре 2019 года в компании «Форд Соллерс Елабуга» рассказали о подготовке производственных площадок для выпуска премиальных автомобилей.



Евгений Калашников