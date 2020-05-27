К 100-летию ТАССР: торжественное заседание Государственного совета РТ

Трансляция «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Сегодня состоится торжественное заседание Государственного совета РТ, посвященное 100-летию образования ТАССР. Именно в этот день сто лет назад был подписан декрет «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике». С основным докладом «Столетие Татарской АССР: история и современность» в рамках торжественного заседания выступит председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. «Реальное время» ведет онлайн-трансляцию торжественного заседания.

9:30 В 1980-х Татарстан производил втрое больше промышленной продукции, чем все прибалтийские республики вместе, а бюджет имел меньший, чем каждая из них. Новый политический курс второй половины 1980-х годов стал мощным катализатором народного самосознания народов не только ТАССР, но и РСФСР. Вслед за Россией 30 августа 1990 года Верховный Совет ТАССР во главе с Минтимером Шаймиевым принял декларацию о независимости Татарстана.

9:28 В ударные сроки была освоена большая нефть Татарии, возведены на Каме нефтехимические предприятия, построен КамАЗ. Развиты крупные промышленные зоны юго-востока ресрпублики, Набережные Челны. На долю республиканской власти выпала эта задача. Интересный феномен тех лет — развитие социалистической демократии путем расширения прав Советов, профсоюзов. Большое значение для молодежи играли пионерия и комсомол.

9:27 В послевоенные годы перешел переход к развитию машиностроения и нефтедобычи. В сельском хозяйстве укрепилась база МТС. Республика стала регионом опережающего экономического развития.

9:25 Военная Татария приняла 75 заводов и фабрик, Госбанк СССР, научные учреждения и вузы. Всего в республику было эвакуировано 266 тысяч человек. Промышленность республики обеспечивала фронт, ТАССР стала одной из главных тыловых баз страны. Республика закалилась за эти годы, говорит председатель Госсовета.

9:23 Затем докладчик переходит к теме Великой Отечественной войны. Только из Татарстана на нее было призвано 700 тысяч человек. Погиб почти каждый второй. 50 тысяч вернулись инвалидами. 225 татарстанцев стали Героями Советского Союза, 48 — полными кавалерами Ордена Славы. И несмотря на особые условия этого года, мы смогли почтить память павших в год 75-летия великой Победы.

9:21 Председатель Госсовета рассказывает о том, что несмотря на террор и коллективизацию, формирование новых институтов государственности подкреплялся большим экономическим рывком. В годы предвоенных пятилеток проходила индустриализация. За короткий срок республика стала индустриальной, интенсифицировала сельское хозяйство, ликвидировала безграмотность, стала одним из ведущих научных центров страны. За 20 лет ТАССР выросла в полноценную советскую автономию, рассказывает Мухаметшин.

9:20 К высшей мере наказания были приговорены 4 из 7 председателей ТатЦИКа.

9:18 Именно системе Советов, ТатЦИКу, Совнаркому предстояло принять на себя всю полноту государственной власти и ответственности на территории молодой автономии. Российской компартии и местным властям удалось быстро преодолеть голод, разруху и социальные эксперименты. Пользуясь статусом автономии, удалось укомплектовать аппарат национальными кадрами, рассказывает Мухаметшин. Республика уже в те годы поднимала вопросы о повышении статуса республики и уравнивания ее с союзными республиками. После разгрома в 1923 году сторонников большего учета национального фактора в политике, достижения оказались фактически свернутыми. Маятник стихийного федерализма качнулся в другую сторону. На деле большевики не признавали политической субъектности национальных меньщинств.

9:16 Председатель Госсовета рассказывает о том, что мусульманское сообщество активно влияло на становление государственности татар в Российской империи. Напоминает, что сначала планировалось организовать объединенную республику татар и башкир. Но в 1920 году был подписан декрет об организации Автономной Татарской Социалистической республики в составе России. Затем Мухаметшин зачитывает подробности организации и передачи власти временному Ревкому во главе с Сахибгареем Саидгалеевым.

9:13 Установлены и благоустроены места захоронения известных политиков тех лет, актуализирована история. Реализован ряд просветительских проектов в СМИ и Интернете, активно работали школы. За это время институты народовластия Татарстана вместе со всей страной прошли трудности — репрессии, первые пятилетки, войну, распад СССР. Республика участвовала во всех этапах развития СССР и России.

9:11 Он рассказывает, что сегодня мы отмечаем 100-летие декрета об образовании АТССР, определившего вектор развития республики на ближайший век. Мухаметшин выражает благодарность всем, кто направил поздравления в адрес руководства. Повод — исключительный, говорит он. Особенно ярко политические устремления Татарстана проявились в 90-е годы. Потенциал, накопленный ТАССР, сыграл роль в реализации мягкого вхождения в рынок. За последние годы проведена масштабная работа по подготовке к юбилею республики.

9:10. Фарид Мухаметшин зачитывает торжественный доклад.

9:07 Ведется прямая трансляция заседания. Знаменательной дате посвящены выпуски газет «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» со статьей Рустама Минниханова и интервью Минтимера Шаймиева. На столах у участников заседания есть экземпляры этих газет.

9:06 Председатель Госсовета перечисляет присутствующих на торжественном заседании, начиная с президента республики Рустама Нургалеевича Минниханова.

9:02 Заседание открывает председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Он констатирует, что кворум имеется. Звучит гимн Татарстана. Мелодия песни Рустема Яхина стала государственным гимном республики в 1993 году. Через 10 лет, в 2013, он получил текст, основанный на стихотворении Рамазана Байтемирова.

8:55 В связи с пандемией коронавируса на заседание приглашены лишь 70 человек, а не 150, как планировалось ранее. Помещения Госсовета продезинфицированы, все участники получили маски и перчатки. Предварительно депутаты Госсовета Татарстана сдали тесты на COVID-19.



8:50 Перед началом в зале заседаний более шумно, чем обычно, чувствуется приподнятое настроение. Пандемия коронавируса, вынудившая депутатов закрыть лица масками и респираторами, не помешала отменить знаменательную дату дамам — зампредседателя Госсовета Татьяна Ларионова одета в по-весеннему нежно-голубой жакет с белым принтом.