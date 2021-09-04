Руслан Шигабутдинов: «Производители нефтехимии и рынок в России — есть, а вот переработчиков — не хватает»

Компании Группы ТАИФ принимают участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанский нефтегазохимический форум вновь собрал в республике ведущие отраслевые и смежные компании со всей России, а также ближнего и дальнего зарубежья. В 2021 году форум объединил четыре важнейшие отраслевые выставки страны. Свои экспозиции представили более 150 компаний. По традиции Группа ТАИФ оборудовала объединенный стенд, представляющий ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16». Подробности — в материале «Реального времени».

Форум офлайн и онлайн

Представителей нефтегазохимической, нефтеперерабатывающей, энергетической, а также смежных отраслей из почти двух десятков стран мира вновь собрал под Казанью традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум. Формат, опробованный в 2020 году, вновь оказался востребован, и те, кто в условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции по тем или иным причинам не смогли прибыть в республику лично, в режиме онлайн присоединились к представителям более чем 150 компаний России и мира, развернувшим свои экспозиции на площадях Международного выставочного центра «Казань Экспо».

Татарстанский нефтегазохимический форум вновь собрал под Казанью представителей ведущих компаний нефтепереработки, нефтегазохимии и энергетики России, ближнего и дальнего зарубежья. Фото: tatarstan.ru

Форум, стартовавший 31 августа, обещал своим участникам более чем насыщенную трехдневную программу.

— У нас есть огромная потребность в организации подобных встреч. Всегда огромное количество наших партнеров находят время и возможность и принимают участие. Более 150 компаний принимают участие. Будет много интересных тем, которые связаны с новыми вызовами. Я считаю, что и сам форум, и круглые столы полезны и интересны, — открывая мероприятие, подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Подобные форумы полезны и интересны». Фото: Роман Хасаев

Специально прибывший в республику министр экономики Казахстана Нурлан Ногаев от имени правительства страны поприветствовал участников форума и поблагодарил за приглашение. Татарстан с Казахстаном связывают давние деловые отношения. По итогам 2020 года общий товарооборот между республиками превысил 630 млн долларов США. Растут не только объемы взаимных поставок, но и число совместных проектов. В частности, Группа ТАИФ сравнительно недавно также обсуждала возможность сотрудничества с лидером строительной отрасли Казахстана — инвестиционно-строительным холдингом BI Group.

Специально на форум в Татарстан прибыл министр экономики Республики Казахстан. Фото: Ринат Назметдинов

— Уверен, что в рамках форума у нас будет возможность обсудить текущие вопросы, перспективы развития очень важной для каждой страны и для каждого участника форума темы — нефтегазохимической индустрии, — отметил Нурлан Ногаев.

— Эта площадка вот уже много лет собирает крупнейших представителей топливно-энергетического комплекса, машиностроения, науки. Здесь обсуждаются актуальнейшие вопросы развития нефтегазовой, химической отраслей, цифровизации, импортозамещения, — подчеркнул в своем приветствии участникам форума заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

Михаил Иванов: «На форуме в Татарстане обсуждаются актуальнейшие вопросы развития нефтегазовой и химической отраслей». Фото: Ринат Назметдинов

— Казанский нефтегазохимический форум — это всегда смотр. Смотр наших побед, смотр, наверное, тех резервов, что у нас есть, — отметил со сцены президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

ПАО «Казаньоргсинтез» удостоено Гран-при за новую марку поликарбоната. Фото: Роман Хасаев

Традиционно форум открывается подведением итогов конкурса на лучший экспонат, проект или техническое решение. Обладатели Гран-при получили заслуженную награду из рук президента Татарстана Рустама Минниханова. В этом году были отмечены сразу две компании Группы ТАИФ, и обе — в номинации «Новая продукция»: ПАО «Казаньоргсинтез» получило Гран-при за поликарбонат марки PC-008UL1.

Президент Татарстана вручил генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» диплом первой степени за блок-сополимер стирол-бутадиен-стирольный марки СБС 330Л. Фото: Роман Хасаев

ПАО «Нижнекамскнефтехим» получило свою награду — диплом первой степени за блок-сополимер стирол-бутадиен-стирольный марки СБС 330Л.

Выставка достижений

В 2021 году Татарстанский нефтегазохимический форум объединил сразу четыре важнейшие отраслевые выставки страны: 28-ю международную специализированную выставку «Нефть, газ. Нефтехимия, 15-ю специализированную выставку «Экотехнологии и оборудование XXI века», 11-ю специализированную выставку «Geo-Казань: Геологоразведка. Геодезия. Картография» и 7-ю международную специализированную выставку «Интерпластика. Казань». Огромный выставочный зал второго павильона МВЦ «Казань Экспо» на несколько дней превратился в парад достижений отечественных и мировых технологий, продукции и оборудования.

Огромный выставочный зал «Казань Экспо» заполнили экспозиции профильных предприятий и компаний. Фото: Роман Хасаев

Стенд Группы ТАИФ президент Татарстана в сопровождении руководителей министерств и ведомств республики, гостей из федерального центра, Республики Казахстан и Республики Беларусь посетил одним из первых.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»: каждый год по несколько новинок

— ПАО «Нижнекамскнефтехим» — крупнейшее нефтехимическое предприятие России и Восточной Европы. Мы выпускаем более 2,5 млн тонн товарной продукции в год. Основное — каучуки и пластики. На сегодняшний день НКНХ выпускает всю номенклатуру каучуков для современных шин, — презентовал комплекс генеральный директор НКНХ Айрат Сафин.

Достижения ПАО «Нижнекамскнефтехим» презентовал генеральный директор Айрат Сафин. Фото: tatarstan.ru

В подтверждение его слов — стенд, где наглядно продемонстрировано, что практически в каждом слое современной автомобильной шины используется продукция ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— На сегодняшний день вся пятерка крупнейших шинных компаний мира заключила с нами пятилетние контракты. Это подтверждает наше качество и надежность как хорошего поставщика, — поделился Сафин.

При этом комплекс ежегодно создает по несколько новых видов каучуков. В этом году — сразу четыре новинки. В том числе введено в эксплуатацию производство дивинил-стирольных каучуков мощностью 50 тыс. тонн в год. Каучук пятого поколения предназначен для производства так называемых зеленых, то есть экологичных шин. Сейчас он проходит омологацию у ведущих производителей шин мира, и уже поступили первые положительные отзывы.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» наглядно представило сферу применения синтетических каучуков. Фото: Ринат Назметдинов

Термоэластопласты СБС 330Л, за которые компания получила Гран-при, применяются для модификации битумов.

— Новинка востребована у производителей дорожного покрытия — она позволяет улучшить качество дорожного битума и способствует увеличению срока службы покрытия. Полимерные гранулы используют также при производстве кровельных материалов, — пояснил Айрат Сафин.

Он также рассказал, что в 2021 году началось освоение в промышленном масштабе литиевого полибутадиена марки СКД-777. Его применяют в рецептуре протекторных резиновых смесей при производстве легковых и легкогрузовых шин летнего, всесезонного ассортимента. А еще одна новинка — высокомолекулярный оксиэтилированный продукт Н-ПЭГ-2400 — предназначен для производства суперпластификаторов бетонных смесей пятого поколения. Он позволяет дольше хранить бетон перед использованием, а при заливке повышает прочность материала.

Ежегодно ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает рынку по несколько новинок. Фото: Роман Хасаев

— То, что из пяти новинок три относятся к сфере строительства и дорожного строительства, говорит о том, что сфера развивается, — отметил Айрат Сафин. — Удручает другое: потенциал отечественных материалов до конца не раскрыт. Мы хотим показать, что уровень вовлечения данной продукции в Европе в разы больше, чем у нас. Сейчас очень модно применять энергосберегающие технологии. Применение данной продукции — возможность идти в ногу со временем. За этим будущее. Продукция, которая для этого требуется, уже сейчас у нас производится. Просто ее надо использовать. Надо брать общемировые тренды и реализовывать их на территории России. Мы готовы дать все для этого необходимое, — высказал он свое мнение.

Пули в поликарбонате на стенде ПАО «Казаньоргсинтез»

На стенде ПАО «Казаньоргсинтез» акцентировали внимание на модернизации производства поликарбонатов. Фото: Ринат Назметдинов

ПАО «Казаньоргсинтез» в этот раз основной акцент сделало на модернизации производства поликарбонатов. К слову, компания — единственный в России производитель широкой линейки этого крайне востребованного и необходимого сырья.

— Первоначальная лицензионная мощность производства поликарбонатов была 65 тыс. тонн в год. Мы ее довели до 77 тыс. тонн. И затем появилась возможность модернизировать эту мощность с наращением до 100 тыс. тонн в год. Это мы делаем начиная с 2018 года. И в этом году мы должны уже выйти на 100 тыс. тонн. Окупаемость этого проекта — примерно 3,5 месяца. Продукт довольно маржинальный. Даже я бы сказал — высокомаржинальный. Затраты у нас составили около 50 млн долларов, — пояснил гендиректор КОСа Фарид Минигулов.

В этом году ПАО «Казаньоргсинтез» планирует вывести обновленное производство поликарбонатов на проектную мощность в 100 тыс. тонн в год. Фото: Ринат Назметдинов

Рост объемов производства почти на четверть позволит увеличить как выпуск уже состоявшихся марок поликарбонатов, так и наладить поставки потребителям в промышленных объемах новых видов продукции, например той же самой марки PC-008UL1, за которую компания получила Гран-при в первый день форума. Сырье — свой бисфенол и свой же углекислый газ. Более 20 тыс. тонн последнего ежегодно получают из отходящих дымовых газов производства. Тем самым решаются сразу две задачи: производство получает материал для дальнейшей работы, а компания в целом существенно снижает нагрузку на окружающую среду.

Застывшие в прозрачных толстых листах поликарбоната пули сразу привлекли внимание гостей. Фото: tatarstan.ru

Один из экспонатов стенда привлек особое внимание участников обхода. В трех прозрачных, напоминающих стекло, листах толщиной около 35 мм были хорошо заметны посторонние включения, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся застывшими в материале пистолетными пулями. Что подтверждалось и надписями на табличках, которые сообщали, что двум образцам досталось из австрийского Glock, еще одному — из чешского CZ. Довольно мощный парабеллумовский патрон калибром 9Х19 не смог пробить, казалось бы, хрупкую преграду и на треть. Причем сколов или трещин видно не было. Пуля словно завязла в толще материала, даже не войдя в него полностью.

— Чтобы проверить качество поликарбоната как конструкционного пластика попробовали его расстрелять, — пояснил увиденное генеральный директор головной компании Группы — АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

— Это так называемая «десятая марка» поликарбоната. У материала очень высокая ударная вязкость. Это застрявшие пули. У нас есть видео, где мы отстреливали. Из автомата по поликарбонату тоже стреляли. Такую толщину автомат пробивает, а вот около 70 мм — уже застревает, — дополнил руководство Фарид Минигулов.

Лист толщиной 70 мм способен остановить автоматную пулю. Фото: Роман Хасаев

Подобная демонстрация прочности материала вызвала заметный интерес. Особенно у заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Олега Аксютина. Почему — выяснилось позже.

— Свойства поликарбоната всем известны и теоретически, и практически, но сегодня были показаны его такие механические и термические свойства, что можно использовать его даже как пуленепробиваемые элементы. Это говорит о том, что его можно использовать в сферах, где требуется такая механическая прочность. Коллеги из «Газпрома» заинтересовались продуктом, так как у них есть необходимость в высокопрочных оптических системах для глубоководных аппаратов, способных опускаться на глубину свыше 2 тыс. метров. Они будут изучать эту тему. Поликарбонат может быть эффективным решением этого вопроса, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «Коллеги из «Газпрома» заинтересовались продуктом ПАО «Казаньоргсинтез» для создания высокопрочных оптических систем глубоководных аппаратов». Фото: Роман Хасаев

Поликарбонат способен составить реальную конкуренцию давно известному плексигласу, уверен Фарид Минигулов.

— Они примерно похожи по своим прочностным свойствам — полиметилметакрилат и поликарбонат. Я считаю, что поликарбонат даже более подходит для этого. Поэтому, я думаю, что вполне вероятна возможность его использования для таких специальных применений. Я знаю, что наш поликарбонат в сотрудничестве с нашим клиентом — «СафПластом» — прошел омологацию для применения в космической технике. В частности, для изготовления шлемов, — поделился он информацией с журналистами.

ТАИФ-НК и ТГК-16

АО «ТАИФ-НК» по итогам «пандемийного» 2020 года переработал 7,3 млн тонн сырья. Фото: Роман Хасаев

На стенде АО «ТАИФ-НК» также продемонстрировали свои достижения. Позже заместитель генерального директора компании — директор по коммерции Ильшат Фаттахов сообщил журналистам:

— По итогам 2020 года объем переработанного сырья составил 7,3 млн тонн. Произведено товарной продукции на сумму более 146 млрд рублей. Производимая продукция пользуется большим спросом на территории Татарстана, Российской Федерации и за рубежом.

АО «ТГК-16» на выставке форума представило обновленную систему водоподготовки. Фото: tatarstan.ru

АО «ТГК-16» на этот раз сконцентрировало все внимание на практическом опыте эксплуатации современных установок водоподготовки. Увеличение объемов выработки тепловой и электрической энергии на нижнекамском предприятии компании потребовало больших объемов специально подготовленной воды. Модернизация и замена действующих мощностей была произведена в 2018—19 годах, и к настоящему моменту удалось добиться значительных результатов: объемы водоподготовки серьезно выросли, при этом себестоимость процессов снизилась более чем на 43%, а минерализация стока упала в 2,5 раза.

Соседи с СИБУРом

Компании Группы ТАИФ имеют обширные планы по дальнейшему развитию, что подробно расписано в Стратегии развития на период до 2030 года.

Стенды двух объединяющих бизнесы гигантов нефтехимического рынка России — Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» — на выставке форума расположились рядом. Фото: Ринат Назметдинов

Общая стоимость 36 проектов по строительству новых и модернизации действующих производств, входящих в периметр сделки по объединению нефтехимических и энергетических бизнесов Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг», превышает 1,5 трлн рублей.

Напомним, о планируемой сделке по объединению стороны объявили в апреле текущего года. Уже получено одобрение со стороны ФАС, и сейчас стороны активно обмениваются делегациями и опытом, сделаны первые шаги в перераспределении сырьевых потоков.

После объединения нефтехимических и энергетических бизнесов Группы ТАИФ и СИБУРа сформируется холдинг, претендующий на место в пятерке крупнейших отраслевых гигантов мира. Фото: tatarstan.ru

После завершения процедуры объединения в России сформируется нефтегазохимический холдинг, уверенно претендующий на то, чтобы войти в пятерку крупнейших отраслевых гигантов мира. К слову, на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, случайно или нет, стенды Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» расположились совсем рядом друг с другом.

России не хватает производств конечного передела нефтехимии

Кроме обширной выставочной программы, Татарстанский нефтегазохимический форум — это еще и масштабное научно-прикладное событие. В частности, за три дня его участникам предстояло обсудить важнейшие вопросы и актуальные тренды отрасли в государственном и мировом масштабах.

В рамках форума обсудили ряд актуальных тем, касающихся развития нефтегазодобывающей, перерабатывающей и нефтегазохимической отраслей. Фото: tatarstan.ru

Так, одним из ключевых событий деловой программы стала Международная научно-практическая конференция «Решение Европейского союза о декарбонизации и новая парадигма развития топливно-энергетического комплекса России», а как продолжение и развитие темы — еще одна международная конференция — «Перспективы развития энергетических систем: декарбонизация экономики, водородная энергетика». И в первом, и во втором случае компаниям Группы ТАИФ есть чем поделиться. Так, на ПАО «Нижнекамскнефтехим» уже проходит пусконаладку ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт.

— По нашему предложению «Сименс» модифицировал газовую турбину под качество нашей топливной смеси. Основная идея была в том, чтобы сдувки со всех производств собрать и направить в высокотемпературное сжигание на турбину и получить дополнительную пользу в виде электричества и паровой энергии. «Сименс» справился с этой задачей на отлично. Произвели первый розжиг. Все работает в штатном режиме. Это и экономически, и экологически выгодный проект, — сообщил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Аналогичная, но меньшая по мощности ПГУ сейчас строится для ПАО «Казаньоргсинтез».

Участники форума также приняли участие в Международной конференции «Полиолефины 2021», обсудили актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем, метрологического обеспечения измерения расходов жидкостей и газов. Еще одной темой для диалога стало качество углеводородного сырья (руководство и специалисты Группы ТАИФ неоднократно поднимали эту проблему, — прим. ред.). Кроме того, состоялся ряд круглых столов, где, в частности, говорили о перспективах расширения использования нефтехимической продукции республиканского производства в строительной отрасли и в дорожном строительстве. Примечательно, что этот вопрос еще в декабре прошлого года на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России поднимал президент страны Владимир Путин. Он тогда подчеркнул:

— Актуальная задача — сформировать устойчивый спрос на российскую нефтехимическую продукцию. Рынок нужно создавать. Собственный формировать рынок. Прежде всего — внутренний. В России, как и во всем мире, полимерная продукция широко востребована. В строительстве, в медицине, в ЖКХ, в пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые широкие возможности. Позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки. Причем в разы. В том числе за счет более долгого срока службы полимерной продукции. Выгода от ее внедрения в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна. Ну вот, для примера, в ЖКХ: полимерные трубы позволяют экономить до 50 процентов затрат на обслуживание водоводов и канализации. При этом доля полимерных решений в ЖКХ у нас составляет 35 процентов. А в той же Европе, о которой я упоминал, — 85 процентов.

2 декабря 2020 года, г. Тобольск. Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли РФ под председательством президента России Владимира Путина. Фото: kremlin.ru

А еще раньше, в начале сентября 2020-го, об этом говорили на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов тогда отметил, что производителям нефтехимической продукции было бы полезно подробнее познакомиться с программой, направленной на увеличение объемов ее использования в строительной отрасли. Где применяется отечественная нефтехимия, а что поставляется из-за границы. В Минстрое Татарстана тогда пообещали подготовить специальный доклад и в самые сжатые сроки представить его заинтересованным компаниям.

— Вопрос слабого использования российской нефтехимической продукции в строительстве и дорожном строительстве скорее нужно адресовать Минстрою. На прошлом совещании был поднят вопрос о том, чтобы сделать каталог, что в Татарстане производится и для чего эту продукцию можно использовать. Но он до сих пор не появился. Соответственно, и уровень запроса на такую продукцию ниже, чем можно было бы ожидать. Пока предпочитают использовать готовые импортные решения, переплачивая за них. При этом никто не хочет изучить то, что есть прямо здесь — в республике, — в интервью «Реальному времени» отметил Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «Сфера конечного передела нефтегазохимической продукции в товары народного хозяйства требует внимания и поддержки государства». Фото: Ринат Назметдинов

Он также подчеркнул, что схожая ситуация наблюдается и по другим отраслям:

— Мы делаем самые современные материалы, с высокими рабочими свойствами и характеристиками, а претворять их в жизнь — в народное хозяйство, никто почему-то не торопится.

И это при том, что о характеристиках и свойствах как уже давно выпускаемой продукции, так и новинок производства нефтехимики постоянно информируют потенциальных потребителей, используя все возможные способы и средства: корпоративные сайты, выставки, конференции, форумы.

— Наша продукция — реальная возможность повысить прочность и мебели, и шанцевого инструмента, она подходит для изготовления полимерных нержавеющих гвоздей, одноразового хирургического инструмента, элементов протезирования. Производимое в России сырье может быть использовано в качестве инертного материала. Тот же поликарбонат не выделяет никаких вредных веществ при любой температуре окружающей среды. Но пока он массово применяется или в теплицах, потому что прозрачный, пропускает ультрафиолет и является теплоизолятором, или это листы для конструкционных элементов. То есть это то, что лежит на поверхности. За рубежом уже давно поняли все преимущества масштабного и всестороннего применения продуктов нефтехимии, но у нас почему-то лучше купят набор одноразовых медицинских инструментов для хирургии у иностранцев, чем организуют производство здесь, в России, — отметил Руслан Шигабутдинов.

Нефтехимические компании сконцентрированы на развитии и совершенствовании производств. Времени и возможностей для того, чтобы создавать и организовывать еще и переработку сырья, у них просто нет. Наверняка в стране найдутся умные люди с деловой хваткой и коммерческим чутьем. Но, кроме всего этого, им нужна поддержка, уверен Руслан Шигабутдинов.

— У нас есть производство сырья и есть рынок потребления, а вот среднего звена, связывающего эти две составляющие, нет. Нет производств конечного передела. Нет тех, кто бы этим занялся. Это высокотехнологичные вещи, дорогое оборудование, необходимость обучения персонала, и потому нужна поддержка государства. Сырье у них будет — обеспечим. Рынок сбыта — есть. И инструмент для хирургических операций нужно делать, и бронестекла, и специальное оборудование для глубоководных работ… Есть еще сотни, если не тысячи направлений применения нефтехимии. Но для развития сегмента передела полимеров для всей необходимой и стране, и миру продукции нужна поддержка. И это государственная задача, — вновь поднял один из самых животрепещущих для экономики страны вопросов генеральный директор АО «ТАИФ».

На одном из круглых столов форума рассказали, что определенные подвижки по использованию в строительной отрасли нефтехимической продукции в республике есть. Фото: tatarstan.ru

Справедливости ради можно отметить, что какие-то подвижки, хотя бы в строительной отрасли, в этом направлении в Татарстане есть. Во время круглого стола первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сообщил, что в минувшем году в Татарстане открыто семь новых предприятий, производящих стройматериалы, в том числе с использованием продукции нефтехимии. В этом году уже заработал завод по производству химдобавок в бетоны «Полипласт» и ожидается пуск еще четырех производств. Но это решения только в одной отрасли, да и те не столь масштабны, как хотелось бы.