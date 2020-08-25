Татьяна Бакальчук: «Не успели обсудить бондовые зоны, Татарстан их уже разрабатывает»

В Иннополисе обсудили развитие e-commerce и место в нем для Татарстана

Фото: Максим Платонов

За время самоизоляции число татарстанских поставщиков маркетплейсов увеличилось до 2 тысяч. О растущей востребованности интернет-торговли говорили накануне в Иннополисе, где президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимова встретились с руководителями ведущих компаний — ретейлеров. Участники встречи обсудили создание бондовой зоны, соглашаясь, что базой для нее должна стать «Почта России», а КАМАЗ передал оператору государственной почтовой сети 15 своих современных грузовиков. Кроме того, в Иннополисе подписали соглашения с десятью предприятиями, которые создадут 550 рабочих мест и вложат в развитие инноваций почти 31 млрд рублей.



Онлайн-посылок стало в 10 раз больше

В Иннополисе в технопарке им. А.С. Попова президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов встретились с представителями индустрии е-сommerce. Глава республики отметил, что на протяжении последних 10 лет Татарстан демонстрирует высокие макроэкономические показатели. В целях диверсификации экономики моногородов в республике создаются ТОСЭР, их резидентам предоставляют налоговые льготы и преференции по страховым взносам. В пример президент привел экономические зоны «Алабуга», «Иннополис», логистические центры Wildberries, Ozon, которые создают рабочие места и привлекают инвестиции. В развитии электронной коммерции президент Татарстана видит большой потенциал. Важно оцифровать производимую предприятиями республики продукцию, подчеркнул Минниханов, и для этого в Татарстане есть свои разработки.

— Кризисная ситуация в экономике показала, что выбранная стратегия по развитию данной сферы оказалась своевременной. За время режима самоизоляции зафиксирован рост количества республиканских продавцов на этих площадках, которых насчитывается более 2 тысяч. Количество поставщиков за один год увеличилось в 10 раз. Потенциал отечественного рынка интернет-торговли к 2024 году, по различным оценкам, прогнозируется от 2,8 трлн рублей до 7,2 трлн рублей. Потенциал роста экспорта российских товаров через каналы трансграничной интернет-торговли прогнозируется более чем в 10 раз, — заявил татарстанский лидер.

Максим Акимов поблагодарил республику за «замечательные условия для работы». Отметил, что «Почта России» — один из крупнейших инфраструктурных операторов в мире, седьмая компания в мире по числу точек физического присутствия. Почти в 11 тыс. локациях эта госструктура с ежемесячной цифровой аудиторией в 7 млн человек является представителем в одном лице «корпоративного сервиса: и банк, и связь, и магазин, и розница, и вообще единственным представителем государства».

Важно оцифровать производимую предприятиями республики продукцию, подчеркнул Минниханов, и для этого в Татарстане есть свои разработки. Фото Рината Назметдинова

С декабря 2019 года по май 2020-го количество онлайн-посылок выросло в 10 раз, сообщил Акимов. Доля оформленных онлайн-отправлений составила 46%. Количество электронных заказов увеличилось в два раза (январь — май 2020). Но в курьерской доставке Россия отстает от Германии в шесть раз по числу посылок на душу населения, а от Китая — в 22 раза. Глава «Почты России» заявил, что нужно ликвидировать этот пробел. В ближайшее время служба планирует установить более 5 тыс. почтоматов в стране, развивать доставку, ввести сервис электронной доверенности, чтобы можно было переадресовывать почтовые получения, а также подключаться к личному кабинету без бумажных документов и сканов. По словам Акимова, служба сформирует предложения и направит в правительство России. Госструктура собирается развивать не только импорт иностранных товаров, но и транзит для клиентов, которые расположены в восточной Европе, а также — экспорт.

Российские продукты — на китайском рынке

Максим Акимов отметил, что важна роль регуляторов в этом процессе, Минфина и Минэкономразвития в отношении внутреннего производителя. Привел пример: продукт, который «Почта России» разработала совместно с «Российским экспортным центром», — нулевая ставка НДС для розничных экспортеров — предоставляется через личный кабинет.

За первые два квартала этого года российский экспорт по каналам интернет-торговли вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза, отметила гендиректор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина. Важный, по ее словам, партнерский продукт РЭЦ — размещение и продвижение товаров МСП на электронных площадках с помощью господдержки, что дает хороший синергетический эффект. Порядка 400 компаний за первое полугодие получили такую поддержку. Никишина сообщила, что на китайском маркетплейсе появился магазин российских пищевых товаров, благодаря чему компания «Акульчев» сумела нарастить свои экспортные возможности. Поддерживая создание бондовой зоны, эксперт отметила две задачи государственного уровня. Необходимо обеспечить возможности таможенных процедур прямо в бондовой зоне. «И самое главное — нерешенная проблема — возможность возврата товаров из-за рубежа, проданных по каналам электронной торговли, без пошлин», — добавила Вероника Никишина.

Совместно с «Почтой России» компания «Алиэспресс Россия» запускает регулярный грузовой рейс Гуаньчжоу — Казань, будет летать два-три раза в неделю. Ее руководитель Дмитрий Сергеев обратил внимание, что России требуется активнее использовать транзитный географический потенциал, развивая и экспорт.

«И самое главное — нерешенная проблема — возможность возврата товаров из-за рубежа, проданных по каналам электронной торговли, без пошлин», — добавила Вероника Никишина. Фото Рината Назметдинова

«Не забыть о МСП, чтобы потом было кого «эксплуатировать»

— Татарстан держит руку на пульсе. Не успели обсудить бондовые зоны, оказывается, Татарстан, как всегда, уже заранее начал разрабатывать эти зоны, благодаря чему мы смогли здесь собраться, — подчеркнула генеральный директор ООО «Wildberries» Татьяна Бакальчук.

В последнее время эта компания не только сократила свою комиссию для партнеров, но и упростила процесс работы с ними. На начало года их было около 20 тыс., как сообщила руководитель, за весну это число увеличилось в пять раз. Среди поставщиков 23 тыс. индивидуальных предпринимателей и 2 тыс. самозанятых, рассказала Бакальчук. По ее словам, наблюдался хоть и небольшой, но все же рост производителей текстиля, одежды, еды, которые продаются на торговых площадках, — 10—15%. В прошлом году сумма экспорта Wildberries составила 13 млрд рублей, за 6 месяцев этого года — уже 10 млрд рублей.



И все же руководитель компании опасается за судьбу отечественного малого и среднего бизнеса. На встрече присутствовал первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов. Глава Wildberries обратилась к нему с просьбой, чтобы в правительстве при создании бондовых складов не забывали о российских производителях и совместно с «Почтой России» рассматривали меры поддержки для них, «чтобы ростки предпринимательства, которые зарождаются в нашей стране, могли развиваться, соответственно, чтобы потом было что «эксплуатировать».

Ведущие маркетплейсы делают очень много для того, чтобы создать сбыт для производителей, «чтобы затащить производителя к себе», считает президент Ассоциации e-сommerce Russia (Национальная ассоциация дистанционной торговли) Александр Иванов. Но этот сложный процесс должен представлять собой простой механизм, чтобы можно было легко получить возврат. Он отметил, что оптовый груз не растаможивается, момент «растаможки» наступает на стадии розницы. По мнению Иванова, важно продумать обратную технологическую операцию «затаможки», чтобы, например, была возможность вывезти непроданное назад. Этой опции пока нет. Кроме того, спикер отметил, что необходимо менять соотношение импорта и экспорта, которое сейчас в России примерно 100 к 1.

Глава Wildberries обратилась с просьбой, чтобы в правительстве при создании бондовых складов не забывали о российских производителях и совместно с «Почтой России» рассматривали меры поддержки для них. Фото Рината Назметдинова

Проекты на 31 миллиард

В татарстанском наукограде также прошла двусторонняя встреча руководства АО «Почта России» и университета «Иннополис». Стороны займутся разработкой совместных научно-исследовательских и инновационных проектов в области распределенного реестра, анализа данных, искусственного интеллекта, робототехники, информационной безопасности. Студенты IT-вуза смогут стажироваться в подразделениях «Почты России», а выпускники — трудоустраиваться в компанию.

Позднее на заседании Наблюдательного совета под председательством Рустама Минниханова были подписаны соглашения с партнерами и резидентами особой экономической зоны «Иннополис», которые инвестируют в утвержденные проекты почти 31 млрд рублей. Так, «Росэнергоатом» построит в Иннополисе Центр обработки данных, а «Почта России» откроет IT-филиал, 10 компаний создадут 550 рабочих мест.

— Сегодня проект «Иннополис» является новой точкой реализации научного и интеллектуального потенциала нашей страны, и все больше новых компаний выбирают Иннополис местом дислокации своих подразделений и центров разработки. Однако наша цель — привлекать не просто компании, а компании с интересными коммерческими проектами. Молодые специалисты приходят в Иннополис не столько ради заработка, сколько за возможностью профессионального развития и участия в решении масштабных задач, — отметил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

На площадке IT-парка ПАО «КАМАЗ» передал «Почте России» 15 новых автомобилей, которые будут использовать в Татарстане. Фото Рината Назметдинова

Посылки по Татарстану повезут новенькие тягачи

На площадке IT-парка ПАО «КАМАЗ» передал «Почте России» 15 новых автомобилей, которые будут использовать в Татарстане. В этой партии пять тягачей, из них — два новейших флагманских магистральных КАМАЗ-54901. В течение 2020—2022 годов госструктуре передадут более 500 автомобилей камского автозавода.

— Для эффективной работы компании необходима надежная транспортная логистика. Мы имеем возможность поставлять для «Почты России» высококлассные автомобили, произведенные в нашей республике, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Максим Акимов поблагодарил татарстанских работников почты за ежедневную работу, особенно в сложных условиях последних месяцев. «Мы бы не справились с этой задачей без постоянной поддержки со стороны руководства Республики Татарстан. Эту поддержку нам оказывает не только региональная власть, но и промышленный сектор. Нашим крупнейшим индустриальным партнером является компания КАМАЗ», — подчеркнул он.

Рустам Минниханов и Максим Акимов вручили награды сотрудникам почтовых отделений республики.

В заключение в Иннополисе запустили ArtSpace — двухэтажное здание площадью 2,2 тыс. кв. метров — место для отдыха, образования, творчества, мероприятий и кинопоказов. Горожане смогут заниматься здесь авиамоделированием, робототехникой, сборкой компьютеров, театральным искусством, танцами, музыкой, рисованием.

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов