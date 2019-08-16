Мутко прибыл в Казань

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил вице-премьера РФ Виталия Мутко в аэропорту Казани. Федеральный чиновник прибыл в Татарстан с рабочим визитом.

Сначала Мутко посетит Горкинско-Ометьевский лес и ЖК «Весна», напоминает пресс-служба президента РТ.

Позже вице-премьер проведет совещание по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с главами регионов ПФО. Оно пройдет в казанском Кремле.

Далее в Казанской ратуше пройдет заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ТАССР. Мутко назначен председателем этого комитета.