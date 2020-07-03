Бывшая Шамовская больница в Казани приросла отелем-пятиэтажкой

Строительство второй очереди Kazan Palace by Tasigo завершится в конце августа

Фото: Тимур Рахматуллин

Пять лет назад стало известно, что в здании бывшей Шамовской больницы — объекте культурного наследия регионального значения — появится отель. Именно тогда президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с турецкими инвесторами и договорился о реконструкции исторического строения в центре Казани. Сейчас в его помещениях разместился отель Kazan Palace by Tasigo. А рядом уже завершается вторая очередь строительства отеля, но это уже будет новодел. Оба здания, в которых будет располагаться более 160 номеров, объединены коридором-галереей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Контрольный срок — конец августа

В столице Татарстана завершается вторая очередь строительства отеля Kazan Palace by Tasigo. Новое здание будет соединено с основным корпусом отапливаемым переходом-галереей. Оно построено с правой стороны от первого блока отеля на улице Роща Фрунзе. Заказчиком-застройщиком выступает ООО «Полистройкапитал», входящее в структуру турецкого холдинга «Полимекс». Генеральным проектировщиком выбрана другая турецкая фирма — ООО «Мавиказань».

Пятиэтажное здание начали возводить осенью прошлого года. Согласно паспорту объекта, который размещен со стороны улицы Волкова, завершить строительство планируется к 1 февраля 2021 года. Однако представитель «Полистройкапитала» Джюнейт Юнал заверил корреспондента «Реального времени», что все работы завершатся к концу августа 2020.

Заказчиком-застройщиком выступает ООО «Полистройкапитал», входящее в структуру турецкого холдинга «Полимекс»

Как убедился лично наш журналист, побывавший на месте, здание уже построено, внутри ведутся строительно-отделочные работы. Территория вокруг стройки огорожена забором, внутри стоят строительные вагончики и временные сооружения для рабочих. Собственно, и сами строители, с кем удалось пообщаться корреспонденту, подтвердили, что им поставлена задача завершить работы в августе, «чтоб в сентябре могли заселять гостей», и «сделать все максимально качественно».

Причем по стилю, цветовому решению второго блока застройщики попытались приблизиться к основному строению.

Плюс 96 номеров

— Из-за пандемии нам пришлось на время приостановить стройку, — рассказывает Джюнейт бей. — В апреле, когда начались ограничения, остановили на пару недель. Потом вновь разрешили, когда Путин сказал, что стройки не должны останавливаться. И мы начали работать.

Новое здание, занимающее 6 тыс. кв. метров, рассчитано на 96 гостиничных номеров. Других помещений, как конференц-залы, рестораны, офисы, переговорные, не будет. Рассчитана и планируемая загрузка отеля на первый год работы — 65%.

Новое здание, занимающее 6 тыс. кв. метров, рассчитано на 96 гостиничных номеров

Как писало «Реальное время», во вторую очередь строительства гостиницы турецкие инвесторы вложили порядка 20 млн долларов. Проект в 2019 году одобрили на заседании Межведомственной комиссии при президенте Татарстана по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Однако и тогда эксперты высказывали свои коррективы. По их мнению, оба здания получаются близкими по объемам и конкурируют между собой. Участники заседания отмечали, что Шамовская больница должна стать главным объектом, а все остальное пространство должно быть подчинено этому зданию. Получается, этим мнением экспертов застройщики и планировщики в итоге пренебрегли.

Первая очередь Kazan Palace by Tasigo открылась весной прошлого года. Пятизвездочный отель расположился на холме в здании бывшей Шамовской больницы. Сейчас в нем 66 номеров на 120 мест. Таким образом, весь гостиничный комплекс будет располагать 162 номерами.

Наследие купца Якова Шамова

Строители и реконструкторы постарались сохранить исторический облик здания Шамовской больницы. В гостинице, помимо номерного фонда, ресторанов, спа, имеется музей, посвященный истории медицинского учреждения. Помещение украшает памятник казанскому меценату-старообрядцу Якову Шамову. Реконструкция и внутренний дизайн разрабатывались турецкой студией Istanbul Lab.

Строители и реконструкторы постарались сохранить исторический облик здания Шамовской больницы

Kazan Palace стал очередной гостиницей в сети Tasigo Hotels (принадлежит ГК «Полимекс»). Другие отеля расположены в Турции и Туркмении. Казанский объект им обошелся в 50 млн долларов. К слову, тот же турецкий холдинг инвестирует 100 млн долларов в строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса Espace на Вахитовском холме в центре Казани. Компания, как уже сообщало «Реальное время», также намерена построить тепличный комплекс и реализовать проект в области зеленой энергетики.

Основное здание гостиницы является объектом культурного наследия республиканского значения. Больница была построена в 1910 году на средства купца Шамова. После революции здесь располагалась Первая клиническая больница. В 2008 году здание лечебницы было признано аварийным и закрылось на ремонт. В 2012 году малайзийская компания Aliran Adaman, купившая здание за 59 млн рублей, намеревалась устроить здесь медицинский центр. Однако от проекта отказались, и в 2014 году Татарстан обратно выкупил здание в собственность республики.

Ровно 5 лет назад, в начале июля 2015 года, Рустам Минниханов, тогда в должности врио президента РТ, провел встречу с двумя турецкими инвесторами — c председателем правления Rixos Феттахом Таминдже и председателем совета директоров Polimeks Эролом Табанджа.

Ровно пять лет назад, в начале июля 2015 года, Рустам Минниханов, тогда в должности врио президента РТ, провел встречу с двумя турецкими инвесторами. Фото prav.tatarstan.ru

«Мы нуждаемся в качественных отелях с хорошей современной инфраструктурой», — сказал тогда глава республики. Турки представили своему визави эскизы будущего отеля. Ознакомившись с ними, Минниханов добавил: «Для нас важно не только сохранить исторический объект, но и сделать так, чтобы он функционировал».

В итоге отель достался «Полимексу». Гостиницу планировалось открыть уже к чемпионату мира по футболу в 2018 году, но запуск перенесли на более поздний срок.