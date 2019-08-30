Рустам Минниханов проехал во главе колонны мотоциклистов клуба Harley-Davidson

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Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил колонну мотоциклистов клуба Harley-Davidson, проехав по площади Тысячелетия на мотоцикле «Урал», передает корреспондент «Реального времени». На площади Тысячелетия Минниханов сделал круг почёта.

Этот проезд открыл автошоу Kazan City Racing, которое проходит в шестой раз. Мероприятие стало главным событием в День города. Зрителей увидели заезды от сильнейших дрифтеров России и мира. По традиции, участниками шоу стала команда «КАМАЗ-Мастер».

Больше фотографий и видео с Kazan City Racing — в материале «Реального времени».