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Минниханов обсудил сотрудничество с министром образования Сингапура

14:52, 27.08.2019
Минниханов обсудил сотрудничество с министром образования Сингапура
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром образования Сингапура Онг Е Кунгом. Они обсудили вопросы сотрудничества в инновациях, городском планировании, развитии ОЭЗ и инфокоммуникационных технологий.

Минниханов подчеркнул, что республики взаимодействуют и в сфере образования. Например, по специальным образовательным программам Сингапура обучаются татарстанские чиновники, передает пресс-служба РТ.

В рамках визита в Казань делегация Сингапура посетила соревновательные площадки чемпионата мира по профмастерству WorldSkills. В мировом первенстве принимают участие 32 конкурсанта из Сингапура и 29 экспертов.

Общество Татарстан
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