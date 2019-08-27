Минниханов обсудил сотрудничество с министром образования Сингапура

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром образования Сингапура Онг Е Кунгом. Они обсудили вопросы сотрудничества в инновациях, городском планировании, развитии ОЭЗ и инфокоммуникационных технологий.

Минниханов подчеркнул, что республики взаимодействуют и в сфере образования. Например, по специальным образовательным программам Сингапура обучаются татарстанские чиновники, передает пресс-служба РТ.

В рамках визита в Казань делегация Сингапура посетила соревновательные площадки чемпионата мира по профмастерству WorldSkills. В мировом первенстве принимают участие 32 конкурсанта из Сингапура и 29 экспертов.