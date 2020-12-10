Совет Безопасности Республики Татарстан

Общая информация

Совет Безопасности Республики Татарстан образован Указом Президента Республики Татарстан N УП-719 от 13 сентября 1999г в целях обеспечения реализации Президентом Республики Татарстан конституционных полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, соблюдения Конституции и законов Республики Татарстан.

Совет Безопасности Республики Татарстан является консультативным органом при Президенте Республики Татарстан, осуществляющим подготовку решений Президента Республики Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства, разработку предложений по проведению единой государственной политики в области обеспечения безопасности.

Руководитель — Гильманов Рафаиль Валиевич.

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