Рустам Минниханов выразил соболезнования губернатору Московской области в связи с трагедией в Сергиевом Посаде

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву в связи с трагедией, произошедшей 9 августа в Сергиевом Посаде. Глава республики направил ему правительственную телеграмму.

— От имени жителей Татарстана, от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагедией в Сергиевом Посаде. Скорбим, разделяем боль потери с семьями погибших, просим передать им слова сочувствия и поддержки. Желаем мужества и стойкости всем, кто переживает за родных, чья судьба остается неизвестной, а также скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого чрезвычайного происшествия, — говорится в телеграмме, адресованной Андрею Воробьеву.

Напомним, днем 9 августа в Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК России).



По последним данным, после происшествия в Сергиевом Посаде остается неизвестной судьба 12 человек. Одна женщина, пострадавшая при взрыве, умерла в больнице. Травмы получили свыше 60 человек.



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Татьяна Демина