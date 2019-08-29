Минниханов опубликовал видео с кавер-версией «Малая на белом барсе»

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в своем «Инстаграме» видео с музыкального пикника певицы Лэйны, исполнительницы песни «Малай на белом барсе».

В ролике изображены артисты, которые исполняли свои каверы на популярную песню на центральной сцене Горкинско-Ометьевского леса.

Ранее Талия Минуллина, глава Агентства инвестиционного развития Татарстана, стала героиней серии роликов, в наглядной форме демонстрирующих достижения Татарстана и то, как они улучшают жизнь татарстанцев.