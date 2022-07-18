Татарстан заказал медали и награды на 26,4 миллиона рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Татарстан заказал медали, нагрудные знаки, футляры и временные пристежки для них на 26,4 миллиона рублей. Контракт Управление делами президента республики заключило с ООО «Ювелирное предприятие «Алмаз».

Подрядчик должен изготовить и поставить 100 медалей «За заслуги перед республикой Татарстан» в комплекте с планкой, футляром и временной пристежкой. Она изготавливается из серебра 925-й пробы с применением метода золочения. Стоимость одной такой медали оценивается в 9 970 рублей.

Также власти Татарстана заказали 500 медалей «За доблестный труд» в комплекте с футляром и временной пристежкой. Стоимость одной единицы составляет 8 750 рублей. Изготавливается такая медаль из серебра 925-й пробы.

Кроме того подрядчик должен поставить 200 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в республике Татарстан» в комплекте с временной пристежкой. Стоимость одной такой награды из серебра 925-й пробы составляет 7 100 рублей.

Требуется также предоставить 1 500 нагрудных знаков «Почетное звание «Заслуженный работник» в комплекте с футляром и временной пристежкой. Стоимость одного экземпляра оценивается в 9 700 рублей. Как и перечисленные выше награды, нагрудные знаки изготавливаются из серебра 925-й пробы.

Задание также включает в себя поставку 100 медалей «Родительская доблесть» с мужской и женской колодкой в комплекте с футляром. Стоимость каждой из них — 34 тысячи рублей. Она представляет собой серебряный цветок тюльпана с тремя лепестками, смотрящими вверх, влево и направо.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Также необходимо поставить 200 футляров для орденов «Дуслык» и «За заслуги перед РТ», стоимостью 5,8 тыс. рублей каждый, и 1 050 временных пристежек к государственным наградам. Их стоимость — 480 рублей.

Изготовление и поставку государственных наград Татарстана профинансируют из республиканского бюджета. Контракт действителен до конца 2022 года.

В ноябре прошлого года Управление делами президента Татарстана объявляло тендер на изготовление и поставку государственных наград республики за 5,9 миллиона рублей. На эту сумма подрядчик должен был подготовить в числе прочего 400 медалей «100 лет образования ТАССР».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина