В Казани трубу ТЭЦ могут превратить в гигантский термометр

О планах превращения трубы ТЭЦ, находящейся рядом с Горкинско-Ометьевским лесом, в гигантский термометр сегодня рассказала помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Идея была презентована президенту Татарстана Рустаму Минниханову и вице-премьеру РФ Виталию Мутко, прибывшему сегодня в Казань с рабочим визитом.

— Рустам Нургалиевич, у нас есть мечта. Только вы нам можете в этом помочь. Три года уговариваем сделать вот эту трубу гигантским градусником. Мне нужно поручение «Татэнэрго». Люди будут ехать мимо, и он реально будет показывать температуру. Знаете, как будет здорово, — обратилась к президенту Наталия Фишман.

Рустам Минниханов положительно отреагировал на просьбу своего помощника.

Отметим, что подобную идею уже реализовали в январе прошлого года в Уфе со 100-метровой трубой городской котельной №27.