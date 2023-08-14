Сергею Шойгу и Денису Мантурову показали экспозицию Татарстана на военно-техническом форуме «Армия-2023»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Министр обороны России Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров осмотрели экспозицию Татарстана на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Пояснения в ходе осмотра давал раис республики Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

На стенде представлены медицинское симуляционное оборудование от ГК «Эйдос», а также презентационные материалы и продукция судостроительной компании «Ак Барс», другая техника.

— Здесь представлены суда разного рода — не только те, которые уже построены для нашего российского флота, но и экспортные варианты. На них предусмотрено другое вооружение, оборудование. Из оборудования у нас здесь представлено изделие «Тритон» для работы с подводными объектами, для водолазов. Также мы представляем конечную продукцию — в части приборостроения, — рассказал генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, на выставке Казанский вертолетный завод (КВЗ) продемонстрирует многоцелевой вертолет Ми-17. В целом свою продукцию в рамках мероприятия представляют более 1,5 тысячи предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов