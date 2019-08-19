«Я выбираю небо — 2019»: эстафета флага WorldSkills, лучшие парашютисты и мертвые петли группы «Русь»

Фото: Максим Платонов

Накануне в Казани прошел праздник «Я выбираю небо!», посвященный Дню воздушного флота России. Одним из его центральных событий, помимо зрелищного авиационного шоу от пилотажной группы «Русь», стало завершение эстафеты флага движения WorldSkills. Подробнее о том, как прошел праздник, — в репортаже «Реального времени».

Праздник у «Чаши»

Площадка у Центра семьи «Казан», на которой проходило празднование Дня воздушного флота России, начала заполняться за пару часов до официального старта мероприятия: семьи, парочки, компании друзей и просто одинокие зеваки собирались во внушительных очередях вдоль выставленных ограждений и довольно быстро (надо отдать должное организаторам) просачивались на территорию «Чаши».

Помимо гвоздя программы — авиационного шоу, для гостей праздника приготовили много других активностей: на площадке можно было посмотреть байк-шоу и выступления парашютистов, а также ознакомиться с экспозицией Дома занимательной науки и техники, выставкой беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.

Помимо гвоздя программы — авиационного шоу — для гостей праздника приготовили много других активностей

Вместе с тем на территории разместились стенды казанских предприятий, так или иначе связанных с авиацией, — от небольших фирм, как, например, МВЕН, до таких гигантов, как КАЗ им. Горбунова. По прибытии на праздник часть официальной делегации (а именно первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и вице-премьер - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов) направилась именно к ним.

Обменявшись поздравлениями с представителями предприятий и осмотрев экспозиции, чиновники поспешили к главной сцене, где с минуты на минуту мэр Казани Ильсур Метшин и председатель комитета стратегического развития WorldSkills International Йос де Гои должны были дать старт торжественной церемонии чествования флага движения WorldSkills.

Конец путешествия флага WorldSkills и параллели с олимпийским огнем

Именно завершение эстафеты флага WorldSkills отличает вчерашний праздник «Я выбираю небо!» от тех, что уже проходили в Казани годами ранее. Напомним, в октябре 2017 года на церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills в Абу-Даби флаг движения был официально передан оргкомитету следующего мирового чемпионата — WorldSkills Казань 2019. С этого момента и стартовал проект «Эстафета флага WorldSkills».

С тех пор флаг успел побывать на Международной космической станции и проехал 20 стран, проводивших предыдущие 44 мировых чемпионата. Завершив международный этап, он отправился в путешествие по 24 субъектам России, а затем эстафета продолжила свой маршрут по Татарстану — через все 43 муниципальных района и два городских округа республики. Путешествие флага завершилось вчера — на площадке праздника, посвященного Дню воздушного флота России.

Путешествие флага завершилось вчера — на площадке праздника. Фото kzn.ru

— Сейчас мы находимся в преддверии нашего чемпионата, и я хотел бы поблагодарить за оказанную поддержку и проделанную работу президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина. В данный момент на противоположном берегу наши эксперты и конкурсанты принимают участие в экскурсии, и я могу с уверенностью сказать, что все действительно получают удовольствие от созданных здесь условий, — выступил с приветственным словом Йос де Гои. — Что касается эстафеты флага WorldSkills, то, на мой взгляд, она поистине уникальная. Это напоминает мне эстафету огня олимпийского движения.

В свою очередь мэр Казани выразил надежду на то, что грядущий чемпионат даст новый толчок развитию рабочих профессий.

— Казань славится своим промышленным потенциалом, промышленным производством, и мы очень надеемся, что в очередной раз Казань, Татарстан и Россия покажут всему миру гостеприимство, свои умения и навсегда останутся в сердцах тех, кому мы говорим: «Добро пожаловать!» — высказался Ильсур Метшин. — Что касается праздничного настроения, то оно для наших гостей. Для нас это всегда большая организационная работа. Несмотря на то, что за последние пять лет мы привыкли принимать мировые события, но всякий раз это большая ответственность и работа всей команды во главе с нашим президентом.

Высший пилотаж от «Руси»

После торжественной церемонии чествования флага WorldSkills официальные лица заняли места на трибунах, чтобы вместе с остальными гостями праздника посмотреть авиационное шоу.

Для зрителей приготовили демонстрационные полеты воздушных судов военной авиации ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22МЗ, а также ТУ-214, авиации общего назначения Stinson 108, «Цессна-172», «Фермер», «Роланд», «Саванна» и вертолетов «Ансат», Ми-8, Ан-2, Як-12, Bell 206В3. Помимо этого, лучшие парашютисты России исполняли прыжки на точность приземления.

Самым зрелищным элементом программы, несомненно, стало выступление пилотажной группы «Русь» — летчики продемонстрировали сложные элементы на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39 «Альбатрос».

От мертвых петель, бочек и колоколов у присутствующих захватывало дыхание. Зрители явно терялись и не знали, куда смотреть — в экраны своих мобильных, чтобы записать уже сотое по счету видео, или же в небо, где летчики выдавали одну сложную фигуру за другой. Финалом выступления пилотажной группы стало огромное сердце, нарисованное асами в небе.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов