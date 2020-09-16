«Любимая Ольга Борисовна!»: как Салават, Фарид Бикчантаев и Ко несли челобитные федеральному министру

Заседание Совета по культуре и искусству при президенте РТ в казанской ратуше посетили Минтимер Шаймиев, Ольга Любимова и вся культурная общественность

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанские театры испытывают жесточайший кадровый голод — с каждым годом проблема все больше обостряется из-за отсутствия бюджетных мест в единственном творческом вузе республики КазГИКе. Выход прославленные казанские режиссеры Фарид Бикчантаев и Александр Славутский видят в создании нового Казанского театрального института, о чем они лично заявили накануне днем на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РТ с участием министра культуры России Ольги Любимовой. Подобные проблемы переживает и татарская эстрада, которая, по словам певца Салавата Фатхетдинова, находится «на грани провала». Артист уверен, что эстраду спасут все те же места в вузе на «бюджете», а федералам он предлагает создать новый тематический телеканал с фокусом на «титульные народы» России и национальную культуру. Самые интересные выступления и смелые предложения минувшего «культурного совета» — в репортаже «Реального времени».

«Безупречность» в нацпроекте и зарплаты музыкантов: за что Любимова хвалила Татарстан?

Якорное событие деловой программы визита Ольги Любимовой в Казань, заседание Совета по культуре и искусству при президенте РТ, открыл президент республики Рустам Минниханов, попросив собравшихся деятелей театра, кино и музыки поприветствовать почетных гостей аплодисментами. Первое, о чем объявил президент — о готовности региона в числе первых включиться и апробировать новую программу поддержки кадров на селе «Земский работник культуры».

В июле этого года, когда Минкульт России анонсировал работу над проектом постановления и собирал региональных министров культуры на большое совещание, было объявлено о планах выделить на программу с 2021 по 2024 годы около 8,2 млрд рублей. Суть ее в выделении «компенсационной выплаты» в 1 млн рублей специалистам, которые переехали на работу в села, рабочие поселки, ПГТ или города с числом жителей до 50 тысяч человек, по аналогии с уже действующими в других отраслях программами «Земский учитель» и «Земский доктор».

Тогда, по результатам мониторинга федералов, Татарстан попал в число регионов с наибольшей потребностью в кадрах в небольших населенных пунктах, общая же кадровая потребность учреждений культуры в сельской местности — около 9 тысяч специалистов. Со своей стороны, республика может предложить обеспечение молодых культурных работников, переезжающих в глубинку, не только достойной зарплатой, но и жильем.

— Мы это обсуждали с Ольгой Борисовной сегодня утром. Мы предполагаем, что регион тоже должен внести свою лепту. Для закрепления на селе молодых специалистов мы будем решать вопросы безвозмездного предоставления земельных участков, — подчеркнул Рустам Минниханов, передав слово Любимовой.

— Сам факт создания Совета по культуре и искусству при президенте республики подтверждает, что культура — это приоритетное направление вашей политики, Рустам Нургалиевич, — обратилась министр. — Это отражено и в финансировании. Удельный вес культуры в консолидированном бюджете Татарстана в прошлом году достиг 4,9 процента. Один из самых высоких показателей в стране. С каждым годом в регионе растет уровень средней заработной платы работников учреждений культуры. По итогам первого полугодия она превысила 34 тысячи рублей. Это первое место в Приволжском федеральном округе.

Больше 10 минут Ольга Любимова сыпала комплиментами в адрес республики и ее руководителей, отмечая «безупречное» исполнение нацпроекта «Культура» по итогам 2019-го: строительство и капремонт более 70 объектов, трех модульных библиотек, пяти виртуальных концертных залов, шести кинозалов. Напомнила министр и о том, что уже в этом году идут работы по капитальному ремонту Театра кукол в Набережных Челнах, стартует капремонт 18 детских школ искусств. С 2021 года начнутся работы по строительству двух центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске, а еще через год по возведению симфонического киноконцертного зала в Альметьевске.

— Регион входит в число лидеров по внедрению современных технологий в культуре, по цифровому развитию отрасли. Поэтому мы приняли решение со следующего года создать на базе Казанского государственного института культуры центр непрерывного образования и повышения квалификации по направлению «Информационные технологии». Татарстан — это всегда надежный партнер, который активно участвует в наших новых проектах в качестве пилотного региона, подчеркнула министр.

Больше 10 минут Ольга Любимова сыпала комплиментами в адрес республики и ее руководителей, отмечая «безупречное» исполнение нацпроекта «Культура» по итогам 2019-го

«Есть учреждения, которые нуждаются в ремонте: Казанский ТЮЗ, Камаловский театр, Театральное училище…»

Выступление министра культуры Татарстана было посвящено Стратегии развития культуры Республики Татарстан на 2020—2025 годы. В основном речь шла о необходимости цифровизации культурной сферы, ее корреляции с новыми запросами и потребностями татарстанцев, оснащении и переформатировании библиотек, концертных залов и ДК. Но, похвалившись достижениями Татарстана, сфокусировалась министр и на том, что еще предстоит сделать.

— Мы можем уверенно говорить, что в большинстве крупных учреждений созданы все условия, отвечающие современным требованиям. Но у нас есть еще учреждения, которые нуждаются в ремонте и реконструкции: Казанский ТЮЗ, Камаловский театр, Театральное училище, которое в 2022 году отметит свой 100-летний юбилей, муниципальные музеи. В новом здании нуждается набережночелнинский театр «Мастеровые». Есть еще районы, в которых находятся объекты в неудовлетворительном состоянии.

Ирада Аюпова заверила, что прекрасно понимает, что реализация программ зависит напрямую от экономической ситуации в стране и мире, а Стратегия развития культуры Республики Татарстан включает несколько вариантов развития событий.

— Мы надеемся, что в 2022/23 году экономическая ситуация позволит нам выйти на инновационный сценарий развития, — подчеркнула глава татарстанского Минкульта.

Ирада Аюпова заверила, что прекрасно понимает, что реализация программ зависит напрямую от экономической ситуации в стране и мире, а Стратегия развития культуры Республики Татарстан включает несколько вариантов развития событий

Театральный крик отчаянья: Бикчантаев и Славутский просят новый институт в Казани

После блока выступлений чиновников, слово передали представителям культурной общественности. Первыми на очереди оказались режиссеры ведущих театров республики, представляющие на совете все театральное сообщество. За получасовой блок было озвучено больше десятка инициатив и предложений, но ключевой темой стали квалифицированные театральные кадры, а точнее — их тотальная нехватка во всех театрах Татарстана.

Кадровый вопрос в театральном деле в республике обостряется с каждым годом, констатировал главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Фарид Бикчантаев. Число бюджетных мест в местных культурных образовательных учреждениях постепенно сходит на нет, молодые люди все чаще уезжают учиться в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и, «польстившись на прелести большого города», уже не возвращаются обратно. При этом для 16 государственных театров, работающих в республике, кадры готовят только два учебных заведения — Казанское театральное училище и Казанский государственной институт культуры.

— Заручившись поддержкой театральной общественности Республики Татарстан, я прошу вас, Рустам Нургалиевич, рассмотреть возможность создания на базе Казанского театрального училища Казанского государственного театрального института, который бы отвечал всем запросам современного профессионального театра, — обратился Фарид Бикчантаев. — Мы можем своих артистов готовить здесь, потому что кто, как не мы, знает, как это делать.

Кадровый вопрос в театральном деле в республике обостряется с каждым годом, констатировал главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Фарид Бикчантаев

Поддержал Бикчантаева и художественный руководитель — директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова Александр Славутский, также выступивший на заседании.

— Я хочу поддержать Фарида Рафкатовича. Где сегодня центр татарской культуры и языка? Если мы сегодня не поставим дело у нас в регионе — что у нас будет свой театральный институт, где мы воспитаем артиста татарского театра? Нигде мы его не воспитаем. Только в селах остались люди, которые знают свой язык. И такому мощнейшему национальному региону, как наш, не иметь своего театрального института — я считаю, что это наш «бич», который нужно реализовать как можно быстрее, — резюмировал режиссер, добавив, что хоть он и «не хочет никого обидеть», но в КазГИКе сейчас преподают те, у кого в театре ничего не получилось.

— Александр Яковлевич, давайте мы сделаем так: вот Ольга Сергеевна у нас курирует направление в министерстве культуры, которое занимается образованием, — кивнула Любимова в сторону своего зама Ольги Яриловой. — Давайте мы сначала обсудим и с нашими коллегами из уже существующих творческих вузов, и проанализируем потребности региона, а уже потом вернемся к этой теме.

Поддержал Бикчантаева и художественный руководитель — директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова Александр Славутский

Салават защищает бюджетные места для татарской эстрады в КазГИКе и хочет новый телеканал

Одним из самых неоднозначных и ярких во всех смыслах на прошедшем заседании стало выступление артиста татарской и башкирской эстрады, певца Салавата Фатхетдинова. Любимец братских республик озвучил федеральному министру и главе Татарстана целый список пожеланий, напутствий и просьб.

— У меня предложение, я немножко изменю вашу фамилию, хочу так сказать, любимая Ольга Борисовна, — обратился к Любимовой артист, вызвав смех и улыбки в зале заседаний. — В «Триколоре» есть 916 телеканалов и один канал «Культура». Что хочу сказать: России необходим один канал, где были бы представлены все народы нашей великой страны. К сожалению, сегодня по примеру татар и Чувашии титульные народы представлены на федеральных каналах очень мало. Должен быть создан такой национальный канал с целью сохранения культурного кода, где будет представлено все многообразие народной культуры. Естественно, один канал «Культура» не может все охватить.

Резко выразился певец о нынешнем состоянии татарской эстрады, которая, по его словам, в настоящий момент «на грани провала», остро чувствуется нехватка профессиональных продюсеров, которых в республике нигде не готовят. Создание как минимум профильной кафедры Татарстану просто необходимо, уверен артист. В то же время, как отметил Салават, исчезают бюджетные места для воспитания молодых квалифицированных кадров в КазГИКе.

Обучение на коммерции стоит 240 тысяч. А к нам, как правило, поступают из малообеспеченных семей. Как в фильме «Богатые тоже плачут», только у нас богатые не поют, а только слушают. Прошу выделить 5-6 бюджетных мест на следующий год для татарской эстрады, обратился Салават к Рустаму Минниханову.

Одним из самых неоднозначных и ярких во всех смыслах стало выступление певца Салавата Фатхетдинова

Минтимер Шаймиев: «Проблем в этой отрасли мало не бывает, но это иной уровень развития»

Заседание продлилось почти 2 часа, за это время Рустам Минниханов успел выслушать больше десятка деятелей культуры и искусств, пообещав включить в протокол и обсудить озвученные инициативы, зафиксировав их в Стратегии развития культуры Республики Татарстан на 2020—2025 годы. Особенным гостем совета стал Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, который закрыл заседание напутствием.

— Я просто сижу и радуюсь, потому что не помню, чтобы было такое, что сейчас происходит, — поделился он. — Второй день идет работа Рустама Нургалиевича, избранного на третий срок, совсем недавно начала Ольга Борисовна работать министром культуры Российской Федерации. Но то, что они вместе и, к вашему счастью, обсуждают проблемы культуры, это точно показатель того, что республика развивается. Проблем в этой отрасли мало не бывает, но это иной уровень развития. Так что я пожелаю им творческой задачи в решении и практических вопросов и всего, что происходит.

1 / 26 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов