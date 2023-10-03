Раис Татарстана и вице-президент «Газпромбанка» обсудили инвестиционные проекты в республике

Фото: скриншот realnoevremya.ru видеорепортажа от пресс-службы раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым вице-президентом «Газпромбанка» Павлом Бруссером. Они обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и реализации ряда проектов в республике.

В частности, они обсуждали проекты создания и эксплуатации автомобильных дорог и другие инвестиционные проекты, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Встреча прошла в Доме правительства в Казани. Со стороны Татарстана в ней участвовали премьер-министр Алексей Песошин, министр промышленности и торговли Олег Коробченко, министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов и другие.



Напомним, Рустам Минниханов встречался с Павлом Бруссером в сентября на Восточном экономическом форуме. Тогда они обсудили участие банка в финансировании инфраструктурных проектов в Татарстане в рамках государственно-частного партнерства: в частности, проекты в дорожном строительстве, в туризме, в том числе и проект туристической инфраструктуры «Казань марина» в Лаишево.

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Максим Кокунин