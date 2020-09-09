Справедливая экономика. Это возможно?

Лозунг «Экономика — для людей» не всегда удается воплотить в жизнь — в реальности направить экономические успехи на благо населения непросто. В Татарстане в этой части никаких противоречий не наблюдается: здесь экономические успехи действительно являются основой благополучия миллионов граждан.

Вспомним стереотип, засевший в головах еще с советских времен: поднимем экономику — тогда и решим все проблемы, что мешают нам хорошо жить. Кажется, все логично, по такому пути идут до сих пор и многие российские регионы. При этом доходы населения страны за 2014—2018 годы, сообщила профессор МГУ экономист Наталья Зубаревич, упали на 11 процентов.

Что делать? Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, обратив внимание на эти «многие регионы», «поставившие телегу впереди лошади», посоветовал присмотреться к опыту Татарстана, где «Минниханов на первое место поставил именно заботу о людях». И в республике, в отличие от большинства российских регионов, доходы населения, наоборот, выросли.

В Татарстане сначала думают о том, что нужно людям, для чего нужно, а потом — какими способами этого достигать. Это здорово, — убежден Куртов

Развитие человеческого капитала, повышение качества жизни, рост ее продолжительности, здоровая демография — вот ключевые задачи, определенные в Татарстане. Есть и пути их решения, конкретные программы — от благоустройства дворов, парков и скверов до строительства жилья, школ, детских садов, развития медицины. А экономика? Она и призвана обеспечить реализацию громадья планов, ведь только в прошлом году на 100 республиканских программ Президента Минниханова понадобилось 42,5 миллиарда бюджетных (РТ) рублей.

Ясно, что масштаб задач определяется возможностями экономики. Хотим, чтобы наши растущие запросы удовлетворялись — и экономика должна расти, совершенствоваться пропорционально запросам, здесь связь самая прямая. Да, у Татарстана есть нефть, конкурентное преимущество, и Рустам Минниханов этого не скрывает: «Мы говорим слова благодарности Всевышнему, что эти богатства он оставил здесь». Но при этом обязательно уточняет: «Никакой сырьевой зависимости у нас нет».

Действительно, продолжай Татарстан закачивать в трубу сырую нефть, о социальных программах, после обвала цен на нее на мировых рынках, можно было бы надолго забыть. Но это десять лет назад доля нефтедобычи в структуре экономики составляла 85%, сегодня же 70 процентов — обрабатывающие производства.

Сработала стратегия модернизации экономики, которую Рустам Минниханов в свое время кратко обозначил так: «Будущее — за высокими переделами, за продукцией с высокой добавленной стоимостью». Что это дает на практике? Например, из каждого барреля сырой нефти, которую сегодня можно продать не дороже тридцати долларов, в Татарстане получают продукции на сотни долларов.

Будущее — за высокими переделами, за продукцией с высокой добавленной стоимостью

Переработку нефти у себя обеспечивает построенный с нуля комплекс заводов «ТАНЕКО». Средства от продажи сырой нефти, когда она была дорогой, не проедались, а вкладывались в строительство новых высокотехнологичных производств, модернизацию действующих. В нефтепереработке, нефтехимии, машиностроении. А еще, обеспечив близкий к идеальному инвестиционный климат, Татарстан смог привлечь в республику десятки зарубежных компаний, которые привезли с собой инновационные технологии. Итог: высокопроизводительные рабочие места и, соответственно, рост зарплат. Их уровень в республике за десятилетие вырос в два с половиной раза — и здесь растущая экономика в очередной раз подтвердила: она — для людей.

Рост валового регионального продукта за десятилетие почти на треть — конкретный результат проведенной модернизации экономики. Отсюда и средства на масштабные социальные проекты. Только в прошлом году в рамках 100 программ Президента Рустама Минниханова построено 8 школ и 30 детских садов, 103 универсальные спортивные площадки, 8 лыжных баз, количество капитально отремонтированных социальных объектов исчисляется сотнями. А новые набережные, парки и скверы? Сегодня они — своеобразная визитная карточка успешного Татарстана, в котором удобно и комфортно жить.

Верно обозначенные социальные маяки — не просто стимул для развития экономики, они служат для нее нравственным ориентиром. Как можно проедать прибыль, когда каждый бюджетный рубль реально нацелен на повышение качества жизни? Хороший пример тоже заразителен, и промышленные киты берут на себя реализацию масштабных социальных задач. Недавний факт: «Татнефть» направляет 50 миллиардов рублей на реализацию республиканской программы благоустройства придомовых территорий.

— То, что татарстанские предприятия готовы инвестировать десятки миллиардов в социальные проекты, доказывает: в Татарстане соблюдаются принципы справедливой экономики, когда экономические достижения служат людям, — убеждена помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Для нас главное — наши социальные программы, качество жизни людей и благополучие каждого татарстанца

Мощная диверсифицированная экономика — великая сила, но и она должна все время совершенствоваться, чтобы отвечать вызовам времени. Точки роста — цифровизация, разработка интеллектуальных продуктов, нанотехнологии, дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, мощностей по переработке сельхозпродукции...

— Татарстан — один из лидеров России по развитию промышленности. Но мы должны сделать еще больше, чтобы наш промышленный потенциал рос. И не только для того, чтобы производить больше продукции — это не самоцель, — заявляет Президент Татарстана Рустам Минниханов в своей предвыборной программе — Для нас главное — наши социальные программы, качество жизни людей и благополучие каждого татарстанца.

Курс на социально ориентированную экономику остается неизменным.

Интернет-газета «Реальное время»