Стиль президента Минниханова: 10 ключевых признаков
Личность первого лица всегда отражается на стиле его руководства, подходах, приоритетах. Рустам Минниханов, встав у руля республики в 2010 году, задал ряд новых трендов, не свойственных до того нашей политической и бизнес-элите. Какие-то из них стали настолько привычным явлением, что даже могут вызвать вопрос: «А разве раньше этого не было?», какие-то были подхвачены и широко растиражированы «вертикалью» власти. К дню рождения — личному празднику президента Татарстана — «Реальное время» собрало основные ключевые признаки фирменного стиля Минниханова, а также традиции и «фишки», которые он ввел.
1. Умение молниеносно находить оптимальное решение
Рустама Минниханова сложно застать врасплох. Он практически с колес может дать ответ на любой трудный вопрос или обозначить пути решения, не откладывая исполнение в долгий ящик. Богатый опыт хозяйственника, погружение во многие проблемы позволяют ему быстро оценить ситуацию практически в любой сфере деятельности и найти оптимальное решение даже для самых сложных и специфических проблем.
Глава республики не чурается спросить у собеседника или критика: «А как бы вы поступили?», он вообще прислушивается к мнению профессионалов.
2. Не тратит время зря
Еще одно качество Минниханова, которое отличает его как руководителя — умение так организовать свое время, что, несмотря на очень плотный рабочий график, он все успевает и ни одна минута не пропадает даром. Он не любит долгих заседаний и длинных речей. Еще работая главой Высокоргского района, тратил на планерки по 5—10 минут. Даже став президентом, проводит общереспубликанские совещания за 40 минут. И от подчиненных не принимает пространных разглагольствований, требуя кратких ответов по существу проблемы, чтобы тут же быстро дать поручения.
Рабочий день у него начинается раньше обычного. «По поводу режима: есть жаворонки и совы. Я люблю пораньше начинать работу. Утром как-то посвободнее, и так более эффективно организовать работу. Пока все спят, надо успеть кое-какие вопросы решить, — делился он на одной из встреч с молодежью
3. Работа в команде
В деловые поездки Минниханов никогда не ездит один, а всегда берет делегацию, в состав которой входят министры, руководители предприятий, специалисты, сотрудники аппарата и так далее. Таким образом он, наряду с Собяниным и Кадыровым, входит в тройку глав субъектов федерации, которые передвигаются большой командой. Причем глава Чечни в данном случае перенял этот опыт у «старшего брата», как он называет президента Татарстана.
Объясняется это тем, что программа визитов бывает довольно обширной, и каждый член делегации курирует то или иное направление, компетентен в какой-то сфере, а также может быстро и четко выполнить любые поручения президента. Ну и конечно, важно знакомиться с новым опытом и перенимать его.
4. Кабинет в Доме правительства
Возглавив республику, Рустам Минниханов не стал переезжать в Губернаторский Дворец — официальную резиденцию президента Татарстана, предпочитая остаться в своем «премьерском» кабинете в Доме правительства на площади Свободы. До сих пор в казанском Кремле он лишь принимает лидеров государств и проводит переговоры с высокопоставленными зарубежными гостями.
Возможно, это решение связно с привычкой и удобством — весь аппарат и большинство министерств у него, что называется, «под рукой». Возможно, на нежелание менять офис повлиял тот факт, что в первый год руководства ему пришлось делить резиденцию с первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым, который до сих пор в качестве госсоветника ездит на работу в Кремль. Шаймиев тогда признавался, что в республике действует переходный период: «Я еще не отвык быть президентом, Минниханов еще не привык быть им».
5. Рабочие субботы
«В субботу — на работу!» — этот лозунг давно стал привычным для татарстанских топ-чиновников. И раньше мало кому из них удавалось воспользоваться первым выходным днем в личных целях, а с приходом Минниханова суббота официально перестала быть «красным днем» календаря.
Обычно по этим дням проводится два, а то и три совещания: республиканское в режиме видеоконференции по различным социально-экономическим вопросам, «жилищное» и по необходимости — по актуальным в данный момент темам. И если в первые годы президентства Минниханова эти заседания были отрыты для СМИ и любопытствующих, то с октября 2013 года их прямую трансляцию прекратили. Наблюдатели объясняли это тем, что разговоры на «субботниках» бывают откровенные и нелицеприятные для некоторых руководителей, поэтому проблемы предпочли обсуждать за закрытыми дверями.
6. Международные экономические связи
Рабочий график Рустама Минниханова насыщен настолько, что не все могут его выдержать. Особенно наглядно это было в допандемийную эпоху, когда в день он мог менять по три локации, будучи утром в Казани, а вечером лететь в Париж через Мамадыш. Обычно все зарубежные турне президента связаны с привлечением инвестиций в экономику республики. Он не считает зазорным делать это лично. Татарстан долгие годы входит в топ-3 национального рейтинга по инвестиционному климату в субъектах России, в десятку лучших регионов РФ по прямым иностранным инвестициям.
Еще одно нововведение Минниханова — создание в июле 2012 года инвестиционного совета РТ, на заседаниях которого презентуются и обсуждаются перспективные проекты. Президент является его председателем.
7. Ведение соцсетей
Теледива и на тот момент генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, будучи в Казани, научила Рустама Минниханова создавать минутные видеоролики Stories и выкладывать их в соцсети. Она же открыла главе Татарстана «Твиттер». По просторам интернета гуляет их совместный ролик, на котором лидер республики обещает снимать видео и делиться с подписчиками новостями. И понеслось…
С тех пор Рустам Нургалиевич регулярно выкладывает фото площади Свободы из окна своего кабинета, балует подписчиков самостоятельно снятыми «короткометражками», в том числе и личного характера, размещает на своих страницах актуальные ролики или поздравления с праздниками. Нередко на различных мероприятиях его можно застать со смартфоном в руках — блогерство пришлось ему по душе. А вслед за ним соцсети освоили и чиновники рангом пониже.
8. Кузница кадров для Москвы и нетривиальный выбор помощников
Президент Татарстана старается привлекать к работе сильнейших специалистов. Их компетенции и управленческий опыт, полученные в республике, позволяют успешно работать и на федеральном уровне. Москва часто забирает к себе наши кадры, как это произошло с Маратом Хуснуллиным, Николаем Никифоровым, Иреком Файзуллиным.
В команде Минниханова есть люди, попавшие туда нетрадиционным путем. Это помощники президента Олеся Балтусова и Наталия Фишман-Бекмамбетова. Обычно на такую высокую должность назначаются кадры из системы — долго проработавшие в госструктурах или органах власти и досконально знающие какую-либо сферу. Здесь же Минниханов сделал неожиданный выбор, назначив первую куратором исторического наследия, вторую — общественных пространств.
Никому не известный блогер-экскурсовод Олеся Балтусова написала в своем ЖЖ открытое письмо президенту Татарстана, в котором подняла вопрос о плачевном состоянии памятников архитектуры в Казани. В конце обращения она пригласила Минниханова на экскурсию, и он неожиданно принял вызов. Совершив несколько таких прогулок, глава республики решил, что инициатива наказуема и предложил Балтусовой решать проблемы памятников, имея для этого официальный статус. 6 октября 2011 года он назначил ее своим помощником.
С Наталией Фишман Минниханов познакомился тоже на экскурсии, но уже по столичному парку имени Горького и Крымской набережной. Она тогда была советником руководителя Департамента культуры Москвы, министра правительства Москвы Сергея Капкова, занималась музейным делом и модернизацией общественных пространств. Предложение Минниханова о переезде в Татарстан, по словам Фишман, было для нее неожиданным, но она об этом не пожалела, став в 24 года внештатным помощником с довольно широкими полномочиями.
9. Внимание к историческому центру Казани
В последние годы Рустам Минниханов уделяет большое внимание вопросу сохранности исторического центра Казани. Поэтому застройщикам сегодня очень нелегко согласовать свои проекты в «сердце» города, многие из них отправляются на доработку, потому что не проходят по требованиям высотности или нарушают единство архитектурного ансамбля местности. Хотя так было не всегда, и президент сам признается, что раньше допустил много ошибок.
Именно Минниханов ввел в практику пешие прогулки по Казани. Градостроительные решения эффективнее принимать на месте, а не по эскизам и фотографиям или виду из окна автомобиля. В таких променадах его, помимо Олеси Балтусовой, сопровождает мэр Казани Ильсур Метшин, руководители различных министерств, архитекторы и краеведы. Во это время решаются вопросы восстановления исторических зданий, инспектируются проводимые работы, даются конкретные поручения. Длина маршрутов может составлять до 5-6 километров.
Создание в январе 2016 года межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях — следствие этих прогулок. Теперь ни один объект в центре столицы Татарстана не может появиться без прохождения через «сито» этой комиссии и одобрения ею проекта строительства или реставрации.
10. Возрождение казакина и национальных костюмов
Рустам Минниханов ввел моду на новый костюм, пиджак которого напоминает китель с воротником-стойкой. Впервые в его гардеробе он появился в конце 2019 года и является современной интерпретацией татарского национального костюма. Такой крой был популярен у местной интеллигенции в конце XIX — начале XX веков.
Обычно президент республики надевает казакин на субботние совещания с членами правительства и праздничные мероприятия. «Таким образом он демонстрирует свою связь с историей», — поясняла руководитель пресс-службы Лилия Галимова. А сам Минниханов признался, что национальный костюм красивее и удобнее, чем традиционный деловой пиджак с галстуком, и он подсмотрел его на старых фотографиях.
Казакин также появился у главы аппарата Асгата Сафарова и мэра Казани Ильсура Метшина. Тренд подхватили хоккеисты «Ак барса», пошив на всю команду подобные клубные костюмы. В них они приезжают на матчи КХЛ и участвуют в официальных мероприятиях. А вскоре в пиджаках, похожих на миннихановский, появились глава Башкирии Радий Хабиров и председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.
Минниханов поощряет ношение национальных нарядов, в татарских ичигах появляется министр культуры Ирада Аюпова, одеваются в татарские наряды глава АИР Талия Минуллина и Наталия Фишман-Бекмамбетова.
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