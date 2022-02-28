Стиль президента Минниханова: 10 ключевых признаков

Личность первого лица всегда отражается на стиле его руководства, подходах, приоритетах. Рустам Минниханов, встав у руля республики в 2010 году, задал ряд новых трендов, не свойственных до того нашей политической и бизнес-элите. Какие-то из них стали настолько привычным явлением, что даже могут вызвать вопрос: «А разве раньше этого не было?», какие-то были подхвачены и широко растиражированы «вертикалью» власти. К дню рождения — личному празднику президента Татарстана — «Реальное время» собрало основные ключевые признаки фирменного стиля Минниханова, а также традиции и «фишки», которые он ввел.

1. Умение молниеносно находить оптимальное решение

Рустама Минниханова сложно застать врасплох. Он практически с колес может дать ответ на любой трудный вопрос или обозначить пути решения, не откладывая исполнение в долгий ящик. Богатый опыт хозяйственника, погружение во многие проблемы позволяют ему быстро оценить ситуацию практически в любой сфере деятельности и найти оптимальное решение даже для самых сложных и специфических проблем.

Глава республики не чурается спросить у собеседника или критика: «А как бы вы поступили?», он вообще прислушивается к мнению профессионалов.

Фото: tatarstan.ru

2. Не тратит время зря

Еще одно качество Минниханова, которое отличает его как руководителя — умение так организовать свое время, что, несмотря на очень плотный рабочий график, он все успевает и ни одна минута не пропадает даром. Он не любит долгих заседаний и длинных речей. Еще работая главой Высокоргского района, тратил на планерки по 5—10 минут. Даже став президентом, проводит общереспубликанские совещания за 40 минут. И от подчиненных не принимает пространных разглагольствований, требуя кратких ответов по существу проблемы, чтобы тут же быстро дать поручения.

Рабочий день у него начинается раньше обычного. «По поводу режима: есть жаворонки и совы. Я люблю пораньше начинать работу. Утром как-то посвободнее, и так более эффективно организовать работу. Пока все спят, надо успеть кое-какие вопросы решить, — делился он на одной из встреч с молодежью

Фото: tatarstan.ru

3. Работа в команде

В деловые поездки Минниханов никогда не ездит один, а всегда берет делегацию, в состав которой входят министры, руководители предприятий, специалисты, сотрудники аппарата и так далее. Таким образом он, наряду с Собяниным и Кадыровым, входит в тройку глав субъектов федерации, которые передвигаются большой командой. Причем глава Чечни в данном случае перенял этот опыт у «старшего брата», как он называет президента Татарстана.

Объясняется это тем, что программа визитов бывает довольно обширной, и каждый член делегации курирует то или иное направление, компетентен в какой-то сфере, а также может быстро и четко выполнить любые поручения президента. Ну и конечно, важно знакомиться с новым опытом и перенимать его.

Фото: Роман Хасаев

4. Кабинет в Доме правительства

Возглавив республику, Рустам Минниханов не стал переезжать в Губернаторский Дворец — официальную резиденцию президента Татарстана, предпочитая остаться в своем «премьерском» кабинете в Доме правительства на площади Свободы. До сих пор в казанском Кремле он лишь принимает лидеров государств и проводит переговоры с высокопоставленными зарубежными гостями.

Возможно, это решение связно с привычкой и удобством — весь аппарат и большинство министерств у него, что называется, «под рукой». Возможно, на нежелание менять офис повлиял тот факт, что в первый год руководства ему пришлось делить резиденцию с первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым, который до сих пор в качестве госсоветника ездит на работу в Кремль. Шаймиев тогда признавался, что в республике действует переходный период: «Я еще не отвык быть президентом, Минниханов еще не привык быть им».

5. Рабочие субботы

«В субботу — на работу!» — этот лозунг давно стал привычным для татарстанских топ-чиновников. И раньше мало кому из них удавалось воспользоваться первым выходным днем в личных целях, а с приходом Минниханова суббота официально перестала быть «красным днем» календаря.

Обычно по этим дням проводится два, а то и три совещания: республиканское в режиме видеоконференции по различным социально-экономическим вопросам, «жилищное» и по необходимости — по актуальным в данный момент темам. И если в первые годы президентства Минниханова эти заседания были отрыты для СМИ и любопытствующих, то с октября 2013 года их прямую трансляцию прекратили. Наблюдатели объясняли это тем, что разговоры на «субботниках» бывают откровенные и нелицеприятные для некоторых руководителей, поэтому проблемы предпочли обсуждать за закрытыми дверями.

Фото: tatarstan.ru

6. Международные экономические связи

Рабочий график Рустама Минниханова насыщен настолько, что не все могут его выдержать. Особенно наглядно это было в допандемийную эпоху, когда в день он мог менять по три локации, будучи утром в Казани, а вечером лететь в Париж через Мамадыш. Обычно все зарубежные турне президента связаны с привлечением инвестиций в экономику республики. Он не считает зазорным делать это лично. Татарстан долгие годы входит в топ-3 национального рейтинга по инвестиционному климату в субъектах России, в десятку лучших регионов РФ по прямым иностранным инвестициям.

Еще одно нововведение Минниханова — создание в июле 2012 года инвестиционного совета РТ, на заседаниях которого презентуются и обсуждаются перспективные проекты. Президент является его председателем.

Фото: vk.com/rnm

7. Ведение соцсетей

Теледива и на тот момент генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, будучи в Казани, научила Рустама Минниханова создавать минутные видеоролики Stories и выкладывать их в соцсети. Она же открыла главе Татарстана «Твиттер». По просторам интернета гуляет их совместный ролик, на котором лидер республики обещает снимать видео и делиться с подписчиками новостями. И понеслось…

С тех пор Рустам Нургалиевич регулярно выкладывает фото площади Свободы из окна своего кабинета, балует подписчиков самостоятельно снятыми «короткометражками», в том числе и личного характера, размещает на своих страницах актуальные ролики или поздравления с праздниками. Нередко на различных мероприятиях его можно застать со смартфоном в руках — блогерство пришлось ему по душе. А вслед за ним соцсети освоили и чиновники рангом пониже.

Фото: Максим Платонов

8. Кузница кадров для Москвы и нетривиальный выбор помощников

Президент Татарстана старается привлекать к работе сильнейших специалистов. Их компетенции и управленческий опыт, полученные в республике, позволяют успешно работать и на федеральном уровне. Москва часто забирает к себе наши кадры, как это произошло с Маратом Хуснуллиным, Николаем Никифоровым, Иреком Файзуллиным.

В команде Минниханова есть люди, попавшие туда нетрадиционным путем. Это помощники президента Олеся Балтусова и Наталия Фишман-Бекмамбетова. Обычно на такую высокую должность назначаются кадры из системы — долго проработавшие в госструктурах или органах власти и досконально знающие какую-либо сферу. Здесь же Минниханов сделал неожиданный выбор, назначив первую куратором исторического наследия, вторую — общественных пространств.

Никому не известный блогер-экскурсовод Олеся Балтусова написала в своем ЖЖ открытое письмо президенту Татарстана, в котором подняла вопрос о плачевном состоянии памятников архитектуры в Казани. В конце обращения она пригласила Минниханова на экскурсию, и он неожиданно принял вызов. Совершив несколько таких прогулок, глава республики решил, что инициатива наказуема и предложил Балтусовой решать проблемы памятников, имея для этого официальный статус. 6 октября 2011 года он назначил ее своим помощником.

С Наталией Фишман Минниханов познакомился тоже на экскурсии, но уже по столичному парку имени Горького и Крымской набережной. Она тогда была советником руководителя Департамента культуры Москвы, министра правительства Москвы Сергея Капкова, занималась музейным делом и модернизацией общественных пространств. Предложение Минниханова о переезде в Татарстан, по словам Фишман, было для нее неожиданным, но она об этом не пожалела, став в 24 года внештатным помощником с довольно широкими полномочиями.

Фото: prav.tatarstan.ru

9. Внимание к историческому центру Казани

В последние годы Рустам Минниханов уделяет большое внимание вопросу сохранности исторического центра Казани. Поэтому застройщикам сегодня очень нелегко согласовать свои проекты в «сердце» города, многие из них отправляются на доработку, потому что не проходят по требованиям высотности или нарушают единство архитектурного ансамбля местности. Хотя так было не всегда, и президент сам признается, что раньше допустил много ошибок.

Именно Минниханов ввел в практику пешие прогулки по Казани. Градостроительные решения эффективнее принимать на месте, а не по эскизам и фотографиям или виду из окна автомобиля. В таких променадах его, помимо Олеси Балтусовой, сопровождает мэр Казани Ильсур Метшин, руководители различных министерств, архитекторы и краеведы. Во это время решаются вопросы восстановления исторических зданий, инспектируются проводимые работы, даются конкретные поручения. Длина маршрутов может составлять до 5-6 километров.

Создание в январе 2016 года межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях — следствие этих прогулок. Теперь ни один объект в центре столицы Татарстана не может появиться без прохождения через «сито» этой комиссии и одобрения ею проекта строительства или реставрации.

Фото: Максим Платонов

10. Возрождение казакина и национальных костюмов

Рустам Минниханов ввел моду на новый костюм, пиджак которого напоминает китель с воротником-стойкой. Впервые в его гардеробе он появился в конце 2019 года и является современной интерпретацией татарского национального костюма. Такой крой был популярен у местной интеллигенции в конце XIX — начале XX веков.

Обычно президент республики надевает казакин на субботние совещания с членами правительства и праздничные мероприятия. «Таким образом он демонстрирует свою связь с историей», — поясняла руководитель пресс-службы Лилия Галимова. А сам Минниханов признался, что национальный костюм красивее и удобнее, чем традиционный деловой пиджак с галстуком, и он подсмотрел его на старых фотографиях.

Казакин также появился у главы аппарата Асгата Сафарова и мэра Казани Ильсура Метшина. Тренд подхватили хоккеисты «Ак барса», пошив на всю команду подобные клубные костюмы. В них они приезжают на матчи КХЛ и участвуют в официальных мероприятиях. А вскоре в пиджаках, похожих на миннихановский, появились глава Башкирии Радий Хабиров и председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

Минниханов поощряет ношение национальных нарядов, в татарских ичигах появляется министр культуры Ирада Аюпова, одеваются в татарские наряды глава АИР Талия Минуллина и Наталия Фишман-Бекмамбетова.