Рустам Минниханов: «В Лисичанске нам предстоит еще много работы»

«Сегодня город находится в очень сложном положении»

Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на вопрос «Реального времени» о том, как организовано шефство республики над Лисичанском. По его словам, РТ активно поддерживает новые российские регионы, с первых дней направляя туда значительный объем гуманитарной помощи, а также помогает с кадрами, оборудованием и материалами.

— Наша подшефная территория — Лисичанск. Сегодня город находится в очень сложном положении, отсутствуют центральное водоснабжение, отопление и электричество. Совместно с «Луганскгазом» нам удалось запустить газоснабжение в городе на 95%. Совместно с Военно-строительной компанией ведется замена поврежденных участков водопроводных труб, что позволит восстановить водоснабжение на 30 процентов. И очень важно, что, несмотря на сложности, связанные с непрекращающимися обстрелами, совместно с РЭС удалось частично восстановить электроснабжение: подключено более 30 многоквартирных домов и 10 социальных объектов, в основном это больницы. Также проводятся работы по установке и подключению восьми блочно-модульных котельных для пуска отопления в части города, — заявил Минниханов.

Татарстан уже передал Лисичанску спецтехнику, транспорт и оборудование, на постоянной основе направляются строительные материалы — для проведения текущего ремонта многоквартирных домов при подготовке к зимнему сезону, сообщил президент Татарстана.

Также ведется работа по ремонту здания больницы. Для оказания медпомощи в Лисичанск командируются специалисты из Татарстана, также работает передвижной медицинский комплекс, переданы лекарственные препараты и медицинские изделия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Минниханова, в целом Татарстан направил уже свыше 1 000 тонн гуманитарной помощи:

— В составе колонн отправляются продукты питания, одежда, средства гигиены и бытовая химия, детские товары и игрушки, бытовая и электротехника. В эту работу включены все муниципальные районы Татарстана, бизнес, общественные организации. Всего открыто 84 пункта сбора гуманитарной помощи. Организованы приготовление и доставка горячей еды. По гуманитарным центрам города ежедневно развозится до 5 тыс. порций.

Отдельно он остановился на помощи детям:

— В летний период в республике был организован отдых для 386 детей, прибывших из ДНР и ЛНР, в том числе 207 детей из Лисичанска. В рамках подготовки к новому учебному году мы приобрели для них необходимые школьные принадлежности.

И заключил:

— В целом нам предстоит еще много работы, мы и дальше продолжим помогать, нельзя оставлять людей без внимания. Наша моральная, материальная поддержка важна и нужна!

«Татары помогают»

О том, что Татарстан планирует помочь Лисичанску, расположенному в Луганской Народной Республике (ЛНР), и.о. мэра города Андрей Скорый сообщил еще в середине июля.

— Мы уже запустили автобусы, ходят у нас, возим людей. Татарстан привез нам пять автобусов, Луганск передал нам пять автобусов — все вышли на маршруты, — сказал он. — Автобусы ходят и по Лисичанску, и в Приволье, и в Новодружеск, и Шипилово захватываем, — говорил он в сентябре. — Татары помогают: шифер завозят по гуманитарной помощи, рубероид. Начнем восстанавливать крыши.

Фото: wikimedia.org

Тогда же Евгения Варакина назначили вице-премьером Татарстана, который будет отвечать за Лисичанск. На заседании Госсовета Татарстана его кандидатуру представил вице-премьер республики Рустам Нигматуллин, заявив, что в круг его задач войдет «развитие деловых связей с органами власти и регионов РФ».

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что «мы отвечаем за Лисичанск». И Варакин «там» выполняет задачи, которые «нам предстоит решать на этой территории».

— Призываю поддержать коллегу, который находится на боевом посту. Нам нужен человек авторитетный, который будет выполнять задачу от имени Татарстана на той территории, которая нам определена, — заявил президент республики.

Дарья Пинегина