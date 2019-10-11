Казанские рыбаки решат проблему доступа к «большой воде» для всего города

Осматривая зону реконструкции на Кремлевской набережной, Рустам Минниханов неожиданно решил проблему местных рыболовов

Рыбаки попросили Рустама Минниханова обустроить для них зону для рыбалки на Казанке. Президента Татарстана они встретили, когда тот осматривал реконструируемую территорию набережной. Минниханов услышал просьбы рыболовов и поручил предусмотреть для них специальный участок в новом проекте благоустройства берега реки. Где оборудуют эту площадку, почему Казани пора брать пример с других столиц на воде и обеспечить общий доступ к воде для всех, — подробнее в материале «Реального времени».



«Речь идет о территории за Ленинской дамбой, ближе к ГИМСу»

Рустам Минниханов в компании архитекторов и представителей компании-застройщика ПСО «Казань» Равиля Зиганшина накануне утром осмотрел набережную Казанки, обсуждая перспективы и варианты развития береговых зон от Кремля в сторону моста «Миллениум» и ГИМС. Под Ленинской дамбой делегация встретила нескольких рыбаков. Пообщавшись с ними, президент предложил архитекторам, занятым разработкой проекта, подумать о возможности размещения специального участка для рыбалки.

— Президент к ним подошел, спросил: «Как улов?» — «Рустам Нургалиевич, улов есть, и набережная очень красивая, удобная для прогулок и отдыха, но везде слишком высокие заборы, рыбачить совсем негде». Он тут же подозвал девчонок-архитекторов и говорит: «Предусмотрите в проекте — продолжении набережной отдельное место». Речь, конечно, идет не об уже обустроенном участке, а о территории после Ленинской дамбы, ближе к ГИМСу, — рассказала «Реальному времени» представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Президент предложил архитекторам, занятым разработкой проекта, подумать о возможности размещения специального участка для рыбалки. Фото tatarstan.ru

«Доступ людей к воде в центре города — обычная история»

Впрочем, неограниченный доступ к воде хотели ли бы получить и другие казанцы, а не только рыбаки.

— В Бильбао, Барселоне, Стамбуле, ряде европейских столиц доступ людей к воде в центре города — обычная история, нужно-то всего лишь соорудить мостки, немного выходящие в воду. На набережных обычно все-таки предусматривают спуски к воде, ступени с поручнями. В свое время в Казани подобного не предусмотрели. Насколько я знаю, Зиганшин планировал это сделать, посмотрим, — отметил в разговоре с «Реальным временем» заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич.

Согласился с коллегой и советник министра строительства и ЖКХ РТ, почетный архитектор РФ Николай Васильев, констатировав неэффективное использование акватории в городе. Проблему доступа горожан к открытой воде в Казани обозначили уже давно, и, конечно, она несколько шире, чем просто оборудование специальной зоны для рыболовов. Архитекторы, опрошенные «Реальным временем», хоть и оценили первые шаги в решении вопроса, но призвали задуматься о более комплексном планировании, обратить внимание на благоустройство и других площадок для рыболовов.

— Это обращение в разной редакции касалось не только Казани, но и прилегающей к Казани акватории Волги. И для спуска маломерных судов, и так далее. Потому что использовать акваторию сегодня не очень удобно. Конечно, нужно смотреть комплексно, выходя за границы Казани. Но каждого интересуют конкретные вещи: рыбаков интересуют спуски к воде. А например, те же направления цепи озер в районе «Локомотива» — я думаю, на них можно было бы развить более интересную систему рыболовного кластера, не только конкретного локального участка. Всегда так: хочется сегодня конкретным людям для определенного мероприятия реконструировать какую-то часть. Но если говорить о перспективе развития города, нельзя думать одним кусочком набережной и одним домиком, — подчеркнул Николай Васильев.

«То, что сейчас на набережной, не совсем удобно — там высокие парапеты»



Мнения самих рыболовов о новой инициативе разделились: любителей новость скорее обрадовала, а вот профессионалы были весьма озадачены, хотя и среди них нашлись те, кто поддержал идею благоустройства «рыбного места».

— Потребность такая есть. Вполне возможно, оборудование места для рыбалки в черте города интересно и профессиональным рыболовам. К примеру, в это воскресенье мы устраиваем турнир по спиннингу под Ленинской дамбой, спиннингистам с берега комфортно, но людям, которые ловят на фидер, там не совсем удобно. И к вопросу о массовости и потребности — на наш турнир зарегистрировалось порядка 150 человек, людям действительно это интересно, — подчеркнул в беседе с «Реальным временем» основатель Академии берегового спиннинга Казани Данил Шибанов.

Рыболов со стажем подчеркнул, что для любителей ловли мирной рыбы (мирной называют ту рыбу, что питается в основном растительными ингредиентами и некоторыми видами беспозвоночных — червями, насекомыми) вопрос недостатка оборудованной зоны стоит еще жестче. Удобного подхода к Казанке в черте города просто нет. Между тем, там все еще можно поймать судака, окуня, щуку, плотву, карася, жереха, да и сейчас многим вовсе не обязателен большой улов, рыбалка становится видом досуга, популярным в том числе и среди молодежи.



В Йошкар-Оле набережная тоже «в бетоне», но подходы к воде сохранили. Фото marpravda.ru

— То, что сейчас сделали на набережной, не совсем удобно — там высокие парапеты. И если человек там рыбачит, ему сложно поднять рыбу, потому что он не может дотянуться до воды. Рыболову на казанской набережной сейчас фактически отсекли доступ к воде. А вот, например, набережная в Йошкар-Оле — там все устроено в разы удобнее: вроде бы тоже набережная «в бетоне», но подходы к воде сохранили, — заметил он. — При этом оборудовать такой подход совсем несложно, достаточно лишь помоста в десяток метров.

Организатор открытого рыболовного турнира «Тотальный спиннинг», профессиональный рыболов Роман Маслов, признаваясь, что вовсе не является поклонником береговой рыбалки, напротив, обрадовался новому предложению: «Инициатива это явно нужная и интересная. В Казани много людей занимается именно береговой рыбалкой, и им бы специально оборудованное для этого места вблизи города точно не помешало бы».

«Что ценит рыбак: тишину, единение с природой»

— В Казани такого оборудованного места для рыбалки очень не хватает, это было бы просто здорово. Идея очень хорошая. Даже если просто на участке набережной не будет забора, будет уже хорошо. Может быть только одна проблема — нестабильный уровень воды. Я часто рыбачил, например, в московских парках, там везде есть спуски к воде, но там уровень воды не скачет. У нас же он очень нестабильный, поэтому высота заградительных стенок довольно высокая. Чтобы сделать такое оборудованное место, нужно будет предусмотреть ступени или площадки на разных уровнях, обеспечить возможность спускаться и подниматься, — подытожил экс-президент Татарстанского рыболовного клуба Роберт Таховиев, отвечая на вопрос «Реального времени».

Впрочем, рыбаки, которые специально уезжают далеко за город на рыбалку, к идее отнеслись спокойно, а некоторые даже со скепсисом: «Я никогда там не рыбачил, и для серьезных рыбаков набережная совсем не представляет никакого интереса», — пожал плечами татарстанский рыболов Артем Конышев.



— Рыбалка в городе, на самом деле, удовольствие ниже среднего. Что ценит рыбак: тишину, единение с природой, где из шума — только песня ветра и плеск волны. Откуда же этому всему взяться в мегаполисе, да еще и в одном из самых популярных у туристов мест — набережной? Если есть время, силы, возможности и здоровье позволяют, то лучше или совсем за город отправиться, или хотя бы подальше от центра: в район Речного техникума или Адмиралтейской слободы, за четвертую дамбу. Что многие и делают, — поддержал коллегу по цеху и татарстанский рыбак Арсений Маврин.