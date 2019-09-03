Рустам Минниханов «перевернул календарь» в честь 3 сентября

На фотографии, которую президент Татарстана Рустам Минниханов каждое утро выкладывает с рабочего места, в углу оказался «перевернутый календарь» с датой «3 сентября».

Это является отсылкой к знаменитой песне Михаила Шуфутинского, где есть строчки «Я календарь переверну, и снова 3 сентября». Переворачивание календаря, как и «костры рябин» из песни ежегодно становятся поводом для многочисленных мемов.

Напомним, сам Шуфутинский недавно записал видеообращение в честь 3 сентября, в котором признался, что не хочет в этот день «быть совсем один».

