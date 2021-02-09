Рустам Минниханов: «Татарстан обладает мощным научно-техническим потенциалом»

Президент Татарстана — об увеличении инвестиций в фундаментальные исследования и реализации больших планов в Год науки

Фото: Максим Платонов

За какие достижения ученый из Татарстана удостоился награды Путина, зачем республике суперкомпьютер и какие технологии помогут бороться с протестными настроениями в обществе. Об этом и рекордных инвестициях в науку говорили накануне на расширенном заседании Совета при президенте Татарстана по образованию и науке и республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Года науки и технологий. Республика, как подчеркнул на встрече президент Татарстана, по общему количеству научных организаций занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рекордные вложения на 18 млрд



За последние 10 лет расходы на научные изыскания в Татарстане выросли в несколько раз и достигли рекордной отметки в 18 млрд рублей, отметил, открывая встречу президент республики. Среди других достижений он назвал сформированную инновационную инфраструктуру, включающую две особые экономические зоны, систему технопарков, многочисленные финансовые институты развития.

Рустам Минниханов также напомнил, что в минувшем году, в рамках нацпроекта «Наука», татарстанские вузы на конкурсной основе получили право на создание научного центра мирового уровня (НОЦ), занимающегося вопросами рационального освоения жидких углеводородов планеты. Объем средств центра превышает 1 млрд рублей. Помимо прочего, на реконструкцию и техническое перевооружение приборной базы КФУ, ФИЦ КНЦ РАН и КНИТУ КАИ было выделено более 600 млн рублей из федерального бюджета.

— Мощный научно-технический потенциал, развитая промышленность и обширная сырьевая база — главные конкурентные преимущества Татарстана, — подчеркнул президент.

Рустам Минниханов также напомнил, что в минувшем году, в рамках нацпроекта «Наука» татарстанские вузы на конкурсной основе получили право на создание научного центра мирового уровня

При Университете Иннополис создан опорный центр по подготовке специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий. Были разработаны комплексные образовательные программы с цифровой составляющей для подготовки специалистов в различных областях. Здесь организованы курсы повышения квалификации для педагогов высших и средних профессиональных учебных заведений со всей России. На финансирование направлено свыше 550 млн рублей.

Новый вызов времени

Также в Татарстане был открыт научно-образовательный центр «Циркулярная экономика». «Циркулярная экономика — это новый вызов времени, — уверен Минниханов, — И мы ее будем продвигать. В том числе и на федеральном уровне». По его словам, современные предприятия должны внедрять наукоемкие технологии, ориентированные на выпуск продукции с использованием последних достижений науки и техники.

— Только в этом случае мы получим положительный эффект для экономики региона, — полагает глава республики. — Появятся новые рабочие места, а наш товар будет соответствовать лучшим мировым образцам.

С целью проведения Года науки и технологий в Татарстане создан оргкомитет под председательством премьер-министра республики Алексея Песошина. Уже разработан план предстоящих мероприятий. Кроме того Рустам Минниханов предложил сформировать рабочую группу по приему в Казани в 2022 году сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рустам Минниханов предложил сформировать рабочую группу по приему в Казани в 2022 году сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

Президент также поздравил ученого из Университета Иннополис Владимира Максименко. В соответствии с указом Владимира Путина он стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год. Максименко занимается разработкой инвазивных и неинвазивных интерфейсов «мозг-компьютер» для контроля мозговой активности. Его изобретения при помощи электростимуляции смогут предотвратить приступы у больных эпилепсией, помочь в реабилитации пациентов после инсульта.

Суперкомпьютер и наука против митингов

На заседании с необычным предложением к руководству Татарстана обратился глава центра цифровых технологий Академии наук РТ Евгений Биряльцев. Он предложил приобрести для республики мощный суперкомпьютер, поскольку его наличие определяет на сегодня уровень научно-технического развития региона. Президент ответил, что сначала предстоит решить, насколько Татарстан готов к работе с суперкомпьютером. Хотя быть активнее в вопросах цифровизации несомненно надо, подчеркнул он.



Ректор КФУ Ильшат Гафуров, похоже, придумал свой вариант борьбы с протестными настроениями в обществе. Он говорил о комплексе исследований, направленных на разработку технологий для формирования позитивного психологического климата среди детей и взрослых, а также на выявление негативных тенденций и противодействие проявлениям экстремизма и социальных девиаций среди различных групп населения.



Всего в Татарстане научными исследованиями и разработками занимаются более 16 тысяч человек. Из них 13,2 тыс. — штатные сотрудники, а оставшиеся — это работники, оформленные по гражданско-правовым договорам. При этом в институциональную структуру сферы НИОКР входят 39 научно-исследовательских учреждений, 9 проектно-конструкторских бюро, 36 вузов, 21 корпоративный НИИ и КБ, а также 24 прочие организации.

1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов