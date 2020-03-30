В Москве вводят спецпропуска, а в Татарстане наращивают производство масок

Обзор событий недели от программы «7 дней» на ТНВ

Программа «7 дней» дома. Президент России Владимир Путин объявил текущую неделю нерабочей. Но это не выходные в прямом смысле слова, а возможность большинству населения страны уйти в режим самоизоляции для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от риска заразиться коронавирусом. О том, какие меры предпринимаются в борьбе с распространением пандемии COVID-19, и других важных событиях минувшей недели, — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

В Москве — карантин, в Татарстане — строгие правила

Мэр столицы России Сергей Собянин распространил режим самоизоляции на всех жителей Первопрестольной. Москвичи смогут покидать квартиры только для того, чтобы посетить ближайшие продуктовые магазины, аптеки, поликлинику, добраться до работы (те, кто не может приостановить свою деятельность), чтобы выгулять домашних животных или выкинуть мусор. Кроме того, скоро москвичи будут передвигаться по городу по спецпропускам.

В Татарстане столь жестких ограничений нет. Но предпринят целый ряд шагов для того, чтобы максимум людей оставались дома и меньше контактировали с другими. Те, кто может работать дистанционно, переведены на удаленную форму, торговые центры с этого дня на неделю закрыты, приостановлена деятельность школ, вузов, ссузов, ресторанов, спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинозалов, ночных клубов и других объектов развлечения, запрещены любые массовые мероприятия численностью свыше 20 человек.

Предприятия безостановочного производства ввели строгий контроль за соблюдением мер личной безопасности: вход на производство только после замера температуры. Обязательной деталью одежды стали медицинские маски и перчатки. Контакты — под запретом. Вместо привычных рукопожатий — вежливые кивки на расстоянии.

Прилагается максимум усилий для того, чтобы не допустить распространения вируса. Фото Максима Платонова

По всей республике — максимум внимания одиноким пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями. Формируются волонтерские группы, которые обеспечивают таких, особо уязвимых граждан самым необходимым.

Прилагается максимум усилий, чтобы не допустить распространения вируса. Но если число заболевших все-таки начнет расти, к их приему готовятся ведущие медучреждения республики. Персонал и необходимое оборудование есть.

Поддержка бизнеса

Подавляющее большинство направлений экономики страны в связи с пандемией коронавируса испытывает все большие сложности. Владимир Путин пообещал, что один на один с проблемами бизнес не останется. И речь не только о государственных предприятиях и компаниях, но и о среднем, малом и микробизнесе. Уже сейчас объявлено об отсрочке на полгода по всем налогам, кроме НДС, микропредприятия получат еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Туристический бизнес, отели, рестораны — все эти направления испытывают спад спроса на их услуги до 90%. И перспективы на обозримое будущее — не радужные. Никто не знает, насколько растянется период самоизоляции, а значит — неизвестно и то, когда вновь начнет расти поток отдыхающих. Власти региона о проблемах знают и готовы помогать чем смогут: налоговыми послаблениями, отсрочкой взносов в страховые фонды, пониженными тарифами на коммунальные услуги.

И все надеются на лучшее. На то, что смогут сохранить и возможности, и коллективы до хороших времен.

АО «Аромат» всего за несколько дней увеличил выпуск антисептиков в 10 раз — до 6 млн литров. Фото tatarstan.ru

Взять ситуацию в свои руки

То, что обычные медицинские маски вдруг стали дефицитом, одних заставило нервничать и пытаться достучаться до всех инстанций, а других — взяться за ножницы и иголку. В Нижнекамске студенты профильного колледжа поставили шитье медицинских масок — на поток. За смену изготавливают их по 200 штук и даже больше. Активно поддерживают их в этом начинании и техникумы Казани. «Татнефть» в Альметьевске бесплатно предоставила местным ателье материал для масок, а те, и тоже бесплатно, наладили их производство. Сегодня не хватает рабочих рук и добровольцы могут оставить свою анкету на сайте «Татнефти». В Мамадыше педагоги Дома детства и юношества приспособили для изготовления масок… лазер.

Тем временем заводы дезинфицирующих средств наращивают производство антисептиков. Так, АО «Аромат» всего за несколько дней увеличило выпуск антисептиков в 10 раз — до 6 млн литров. После обновления технологий производство можно будет нарастить до 15 млн литров.

А в Казани в ближайшие дни готовятся открыть площадку с тест-системой на COVID-19. Он разместится на территории «Казань Экспо». Тест-система — совместная разработка российских и японских ученых.

Рустам Минниханов — 10 лет президентства

25 марта исполнилось ровно 10 лет с момента вступления Рустама Минниханова в должность президента Республики Татарстан. Журналисты программы «7 дней» попытались проанализировать это десятилетие в жизни республики. Хватало всего: были и тяжелые утраты, потери, сложности, были яркие победы и достижения, громкие премьеры и открытия, успешные проекты и важные начинания.

25 марта исполнилось ровно 10 лет с момента вступления Рустама Минниханова в должность президента Республики Татарстан. Фото: tatarstan.ru (архивное фото)

Какие именно события показались нашим коллегам с ТНВ наиболее яркими и значимыми с момента передачи штандарта из рук первого президента Татарстана в руки преемника и по сегодняшний день, об уникальном Лесном селекционно-семеноводческом центре Сабинского района, созданном Нургали Миннихановым, а также о том, как республика прощалась с поэтом, журналистом и общественным деятелем Робертом Миннуллиным, можно узнать 30 марта, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.