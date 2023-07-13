Рустам Минниханов подписал закон о внесении изменений в бюджет Татарстана на 2023 год
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал документ о внесении изменений в республиканский закон «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Им увеличены доходы и расходы.
Изменения в закон о бюджете Татарстана 13 июля одобрили депутаты Госсовета республики на 45-м заседании. Предварительно они заслушали доклад министра финансов региона Радика Гайзатуллина.
Доходы бюджета Татарстана на 2023 год увеличены на 21,5 млрд рублей. По итогу они должны составить 370,5 млрд рублей.
Расходы татарстанского бюджета на текущий год также увеличиваются. Они ожидаются в размере 415,9 млрд рублей. Дефицит должен составить 45,4 млрд рублей.
Как рассказал на заседании Госсовета Радик Гайзатуллин, в этом году поступлений по нефтянке меньше, зато по промышленным, транспортным и торговым предприятиям прогнозируется рост по налогу на прибыль на 15 млрд рублей. Собственные расходы бюджета Татарстана, без учета федеральных средств, выросли на 40,8 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым