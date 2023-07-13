Рустам Минниханов подписал закон о внесении изменений в бюджет Татарстана на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал документ о внесении изменений в республиканский закон «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Им увеличены доходы и расходы.

Изменения в закон о бюджете Татарстана 13 июля одобрили депутаты Госсовета республики на 45-м заседании. Предварительно они заслушали доклад министра финансов региона Радика Гайзатуллина.

Доходы бюджета Татарстана на 2023 год увеличены на 21,5 млрд рублей. По итогу они должны составить 370,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Расходы татарстанского бюджета на текущий год также увеличиваются. Они ожидаются в размере 415,9 млрд рублей. Дефицит должен составить 45,4 млрд рублей.

Как рассказал на заседании Госсовета Радик Гайзатуллин, в этом году поступлений по нефтянке меньше, зато по промышленным, транспортным и торговым предприятиям прогнозируется рост по налогу на прибыль на 15 млрд рублей. Собственные расходы бюджета Татарстана, без учета федеральных средств, выросли на 40,8 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Татьяна Демина