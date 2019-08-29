Минниханов осмотрел новый зоопарк «Река Замбези»

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с результатами строительства новой части казанского зооботсада. Он осмотрел территорию зоопарка «Река Замбези».

Минниханов посетил вольеры, куда в скором времени переедут слоны, бегемоты, жирафы и обезьяны, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Директор зоопарка Фанис Нурмухаметов подчеркнул, что работы на этом не закончены. После строительства новой части для африканских животных планируется реконструировать старую часть, где поселятся животные из России. Также планируется обустроить парк отдыха и ботанический сад лекарственных растений.

«Мы на этом работу не завершаем. У нас есть историческая часть, мы её также приведем в такое состояние, чтобы наши гости, а главное жители республики всегда могли гордиться этим объектом», — отметил Минниханов.

Ранее Минстрой РТ раскрыли подробности о реконструкции зоопарка в Казани. По данным ведомства, зооботсад сможет вместить 630 посетителей. Парковка зоопарка рассчитана на 200 автомобилей. Первая очередь («Река Замбези») вместит 33 вида животных. Вторая очередь рассчитана еще на 52 вида.