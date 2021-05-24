Транспортные проблемы: что происходит с казанскими трамваями?

Неуправляемый трамвай, праймериз и татарстано-башкирская встреча на Белой: итоги недели в программе «7 дней»

Четверо пострадавших, два разбитых, сошедших с рельс трамвая — результат столкновения, произошедшего в начале минувшей недели на Сибирском тракте. Считавшийся еще сравнительно недавно самым безопасным и надежным вид транспорта в последнее время в Казани все чаще попадает в сводки дорожных происшествий. То вагоны охватит пожар, то откажут тормоза и люди, спасая свои жизни, в панике выпрыгивают из трамвая на ходу. В чем причины и как разобраться в ситуации? Об этом, а также о других событиях минувшей недели — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Техническая неисправность или человеческий фактор?

Ответ на этот вопрос ищут сейчас представители Метроэлектротранса и правоохранительных органов. Очевидцы склоняются ко первому варианту. Следствие — ко второму.

ДТП произошло ранним утром 17 мая. И только поэтому пострадал только персонал трамваев — двое водителей и двое кондукторов. Причем водителю состава, который ехал вторым и врезался в первый, досталось особенно сильно: врачам пришлось ампутировать 50-летнему мужчине ногу.



«Вагон начал непроизвольно набирать скорость», — рассказали очевидцы. Расстояние, сначала бывшее безопасным, очень быстро сократилось и неуправляемый трамвай на полном ходу врезался во впереди идущий, разнес ему заднюю площадку, снес стекло. Оба состава слетели с путей.

«В этом депо это уже не первый подобный случай», — поделились с журналистами на месте происшествия. Специалисты, знакомые с ситуацией, говорят о возможном сбое в электронике. Правоохранительные органы заявили об элементарном несоблюдении должной дистанции. Одна из очевидцев ДТП, 10 лет проработавшая водителем трамвая, с таким предположением не согласна. Она уверена, что на участке дороги, где произошло столкновение, водитель никак сбиться не может, а вот техника — запросто. Особенно, если ее должным образом не ремонтировать — запросто. В пользу этого говорит и информация, которой поделились с нашими коллегами сотрудники депо: «Запчастей нет, берут старые и делают вагоны. А новых запчастей нет, многие на свою зарплату покупали запчасти», — говорят они.

В настоящее время за ремонт подвижного состава трамвайных депо Казани отвечает ООО «Станция контроля», расположенная в… Свердловской области. Фото tatarstan24.tv

Последнее слово все-таки за компетентными органами. Им предстоит обобщить данные и сделать точный вывод. Тем временем мэр Казани назвал происходящее со столичными трамваями позором и стыдом для города. Президент Татарстана уже давно требует заключить договор на техобслуживание техники с компетентной организацией, способной и готовой гарантировать качество.



В настоящее время за ремонт подвижного состава трамвайных депо Казани отвечает ООО «Станция контроля», расположенная в… Свердловской области. Каким образом происходит обслуживание — вопрос без ответа. Как нет и точной информации — проверяется ли техническое состояние трамваев перед выходом в рейс. Депутат Городской Думы Алексей Серов говорит, что — нет. В его адрес поступали и продолжают поступать жалобы от бывших и нынешних работников транспортного предприятия. Большая их часть касается изношенности подвижного состава, электрической системы, отсутствия технического контроля и нехватки специалистов — механиков, инженеров, водителей. Дефицит кадров компенсируется сверхурочной работой имеющихся, квалификация которых, вполне вероятно, тоже не совсем отвечает требованиям. И это притом, что только в минувшем году из городского бюджета на улучшение качества обслуживания на электротранспорте было выделено 303 млн рублей.

Что сделать, чтобы случаи, когда трамваи горят, теряют управление и возможность тормозить, сходят с рельсов, свести на нет? Просто купить новые вагоны — мало, уверены эксперты. Нужно уделить максимум внимания качеству путей и технического обслуживания. И речь идет не только о Казани. Пока на ТНВ готовился материал, стало известно об очередном случае задымления в трамвае в Набережных Челнах.

Между тем, на фоне скандала вокруг многочисленных происшествий с казанскими трамваями свой пост покинул глава «Метроэлектротранса» Асфан Галявов. Чиновник занимал этот пост с момента основания МУП в 2004 году.

Взять электросамокат напрокат можно практически в любом уголке крупного населенного пункта. Фото: Ринат Назметдинов

Средства индивидуальной мобильности

Или СИМы — так называют все, что позволяет людям относительно быстро, не прибегая к услугам общественного или личного транспорта перемещаться от точки «А» до точки «Б». Это и велосипеды, и самокаты, но наши коллеги из программы «7 дней» в первую очередь обратили внимание на индивидуальный электротранспорт — электросамокаты и моноколеса. Причем электросамокаты в прямом смысле этого слова, заполонили все окружающее пространство.



Взять его напрокат можно практически в любом уголке крупного населенного пункта: скачать специальную программу на смартфон, оплатить аренду и можно, набирая скорость (а эти, кажущиеся безобидными электромалыши могут разгоняться до 20 км/ч и более), отправляться в путь. И именно со скоростью и интенсивностью движения возникают самые большие проблемы, смертельные.



В Набережных Челнах насмерть сбило самокатчицу, пересекавшую пешеходный переход. Солист петербургского Мариинского театра не справился с управлением самоката и, ударившись головой, впал в кому. В Казани, на улице Баумана, произошла почти такая же беда — молодой человек налетел на бордюр, упал и рассек себе лоб. Пострадавшему оказали помощь сотрудники Росгвардии.

ГИБДД бьет тревогу — заявляет о необходимости регулирования скорости самокатов и наведении порядка в этой сфере. Под порядком подразумевается соблюдение определенных правил: наличие защиты головы и суставов, необходимость подчиняться правилам дорожного движения. Речь идет не о запрете, и не только об ужесточении ответственности, но еще и о создании безопасной инфраструктуры для передвижения подобного транспорта. Получится ли? Поживем — увидим.

Насущный вопрос низкого качества нефти, поставляемой на переработку на комплекс «ТАИФ-НК», озвучил Руслан Шигабутдинов. Фото: Роман Хасаев

ТАИФ подвел итоги работы в 2020 году

В минувшую пятницу, в режиме ВКС, с участием президента Татарстана, состоялось итоговое совещание Группы ТАИФ.

Пандемия новой коронавирусной инфекции дорого обошлась Татарстану. Общие потери по республике, как отметил Рустам Минниханов, составили порядка 50 млрд рублей. В числе наиболее пострадавших отраслей — нефтепереработка, энергетика, нефтехимия.



Для Группы ТАИФ 2020-й оказался самым трудным за все время деятельности. Локдаун, объявленный во многих странах снизил активность рынка, часть предприятий остановили на время производство, закрылись границы, что привело к снижению оборота, падению спроса на продукцию (причем не только нефтехимических производств) и цен.



Из-за недоотпуска сырья — этана на «Казаньоргсинтезе» в 2020-м произошло снижение объемов производства полиэтиленов. В чем причина, поинтересовался Рустам Минниханов. Главный инженер «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров, рассказал, это следствие падения добычи нефти. Как результат, низкая выработка этана, который производится из попутного нефтяного газа. Сейчас проблема можно сказать снята. Насущный вопрос низкого качества нефти, поставляемой на переработку на комплекс «ТАИФ-НК», озвучил Руслан Шигабутдинов. И это притом, что «ТАИФ-НК» сегодня один из самых совершенных в технологическом плане нефтеперерабатывающих комплексов мира. Однако, качество нефти настолько удручающее, по плотности и наличию серы, что даже создает риски для возникновения техногенных катастроф. Приходится снижать загрузку оборудования. За помощью в решении проблемы нефтехимики обратились к президенту. Тем более, что опыт решения подобных вопросов в мире уже есть. Лидер Татарстана обещал поддержку.

В критический период «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «ТАИФ-НК», энергетическая компания «ТГК-16» показали себя с самой лучшей стороны. Это отметил и президент Татарстана. ТАИФ не только не снизил темпов производства, но и продолжил реализацию амбициозной инвестиционной программы. Прилагаемые усилия позволили минимизировать потери ковидного года, а в первом квартале 2021-го показать стабильный рост показателей. В целом по Группе сальдированная выручка по итогам первых трех месяцев выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 36 млрд (до 206 млрд рублей), прибыль от продаж увеличилась более, чем в 5 раз — с 4 до 23 млрд рублей. На 6-8% увеличилась и заработная плата работников компаний Группы. Число сотрудников, несмотря на трудности, не только не сократилось, но даже выросло.

На совещании Рустам Минниханов еще раз напомнил об обоюдной выгоде возможности объединения Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг». Фото tatarstan.ru

Одним из ключевых событий весны 2021 года в мировом масштабе стало заявление о готовности Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» рассмотреть возможность объединения нефтегазохимических и энергетических бизнесов. Соответствующее соглашение было подписано 23 апреля в Москве. На совещании Рустам Минниханов еще раз напомнил об обоюдной выгоде такого шага. Объединение приведет к созданию компании, претендующей на то, чтобы войти в пятерку ведущих в мировом масштабе. Для Татарстана — это новые доходы, ускоренная реализация инвестиционной программы ТАИФа, стоимостью более полутора триллионов рублей, новые рабочие места, налоги. Размер налоговых платежей в бюджет республики к 2030-му году может составить до 50 миллиардов рублей в год.

Встреча на Белой

Такое неформальное название получило событие, состоявшееся в Актаныше на прошлой неделе. Там прошло совместное заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и комитета Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. В заседании приняли участие руководители парламентов: Башкортостана — Константин Толкачев и Татарстана — Фарид Мухаметшин.



Речь на заседании шла не о недавних разногласиях и том, что разъединяет, а о том, что объединяет братские народы: обсуждение вопросов изучения и сохранения родных языков и национальной культуры показало, как много у нас общих проблем, и как нам необходимо усилить общую позицию для защиты своих национальных интересов на федеральном уровне, особенно в сфере законодательства. Договорились синхронизировать свои действия и объединять усилия депутатов всех национальных республик России.

И как продолжение и развитие темы единения, одновременно в Муслюмовском районе Татарстана и Туймазинском районе Башкортостана на прошлой неделе проходила Всероссийская научно-практическая историко-краеведческая конференция «Муслюмовский район и восточный Татарстан: от прошлого к настоящему». Одной из основных тем обсуждения стало происхождение и развитие народов Поволжья, развенчивание на основе фактов и исторических документов лженаучных теорий в этой области.

В заседании приняли участие руководители парламентов: Башкортостана — Константин Толкачев и Татарстана — Фарид Мухаметшин. Фото gossov.tatarstan.ru

Обо всем этом, а также о том, как ближайшую неделю будет проходить стартовавшее сегодня голосование в праймериз Единой России, о главных темах, обсуждавшихся на состоявшемся в Казани международном дискуссионном клубе «Валдай» и чем в этом году удивлял традиционный праздник русского фольклора Каравон, что проходит в селе Русское Никольское Лаишевского района, подробнее можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир телеканала ТНВ 24 мая ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

