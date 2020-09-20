Валерий Газзаев: «Нашу страну лучше любых скреп объединяет русский язык — язык межнационального общения»

Что рассказал легендарный тренер, а ныне председатель думского комитета по делам национальностей во время своего визита в Татарстан

На днях Валерий Газзаев посетил с рабочим визитом Татарстан. В пятницу с утра он присутствовал на инаугурации президента Татарстана Рустама Минниханова, а после обеда приехал на форум «Золото тюрков» в лагерь «Волга» — встретиться с молодежью и ответить на животрепещущие вопросы. Корреспонденту «Реального времени» удалось улучить момент и побеседовать несколько минут с легендарным тренером и успешным политиком.

Молодежь волнует спорт, политика и зарплаты футболистов



Участники форума «Золото тюрков» , который проходит сейчас в Татарстане, за несколько дней успели встретиться с целой вереницей известных людей, включая министра культуры Татарстана Ираду Аюпову, министра по делам молодежи Дамира Фаттахова, первого зампреда думского комитета по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, депутата Госсовета Татарстана Светлану Захарову.

В пятницу их ждала очередная интересная встреча — с Валерием Газзаевым, в прошлом — футболистом и легендарным тренером, а ныне — председателем Комитета Государственной думы ФС РФ по делам национальностей. Он нашел время заехать на форум во время своего визита в Республику Татарстан.

Удобно расположившись в кресле на сцене, он чуть больше часа отвечал на вопросы участников форума. Как и следовало ожидать, большая часть вопросов была все-таки о спорте — причем конкретных вопросов о современной ситуации в российской футбольной Премьер-лиге практически не прозвучало. Например, ребята интересовались историческим матчем, в котором ЦСКА под руководством Газзаева в 2005 году выиграл кубок УЕФА. Кое-кто сделал для себя и открытие — например, один из участников форума, задавая свой вопрос, чистосердечно признался, что перед встречей погуглил, с кем предстоит беседовать, а узнав, кто такой Валерий Газзаев, восхитился: «Я горд, что есть в стране такие люди».

Валерий Газзаев чуть больше часа отвечал на вопросы участников форума. Как и следовало ожидать, большая часть вопросов была все-таки о спорте

Впрочем, для большинства участников личность спикера никаких сюрпризов не принесла. Вопросы прозвучали разные — и нейтральные, и неожиданные, и остросоциальные. Например, один юноша прямолинейно спросил о том, почему зарплаты футболистов настолько больше зарплат врачей (и зал зааплодировал, услышав его). Валерий Георгиевич аккуратно ответил: он считает, что зарплаты врачей и учителей не должны быть меньше зарплат футболистов, просто в современном мире сложилась вот такая ситуация с контрактными обязательствами. «Работа футболистов тоже очень важна — ведь они представляют свою страну, свой флаг страны на международной арене, а значит, выполняют очень ответственную работу», — сообщил тренер, вспомнив о том, какие чувства гордости испытывал сам, завоевывая большие международные трофеи для своей страны.

Как и следовало ожидать, вопросы Газзаеву в основном задавали юноши, и ведущий специально несколько раз предлагал девушкам высказаться — чтоб разбавить мужскую компанию. Они в итоге и высказались: например, участница форума из Перми спросила, как Валерий Георгиевич относится к женскому футболу, чем, похоже, смутила спикера. Он ответил, что женский футбол — это, конечно, хорошо, но у женщины, по его мнению, другая задача.

Спрашивали у Валерия Георгиевича и о том, почему, по его мнению, в Карачаево-Черкесии нет профессиональной футбольной команды (нужны спонсоры, ответил бывший тренер).

А один из казанских форумчан предложил рассмотреть вариант, в котором сборные команды для международных соревнований формировались бы на уровне субъектов Федерации (например, в Татарстане) — по примеру Великобритании, где отдельно играют сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Эту идею Газзаев сразу же отмел, приведя в пример множество слабых сборных бывших союзных республик: «Я считаю, что Россию должна представлять одна сборная, и незачем ее дробить».

Как и следовало ожидать, вопросы Газзаеву в основном задавали юноши, и ведущий специально несколько раз предлагал девушкам высказаться — чтоб разбавить мужскую компанию

Было и еще интересное предложение, и тоже из Татарстана: попытаться популяризировать на международном уровне какой-нибудь вид спорта, который родом из России («Например, все знают, что футбол изобрели в Англии. Почему бы не попытаться продвинуть в мир, например, русскую лапту?»). В ответ на это Валерий Георгиевич предложил не делить спорт на страны происхождения.

«То, что молодежь сегодня любит спорт, — большая удача»

После окончания встречи, сфотографировавшись со всеми желающими, Газзаев ответил на вопросы тележурналистов.

— Скажите, пожалуйста, каких вопросов было больше: на тему национальностей, национальной дружбы или все-таки на тему футбола, спорта?

— Я думаю, спорт и национальные вопросы объединяют все и всех. Естественно, каждая национальность хочет проявить себя и в спорте, и в профессиональной деятельности. Поэтому мне сегодня было очень приятно отвечать на вопросы нашего молодого поколения, это — будущее нашей страны, и это очень важно в жизни каждого человека. Не каждый спортсмен, который начинает свою профессиональную деятельность, становится великим спортсменом или мировой звездой. Но то, что он становится сильным человеком, который будет приносить пользу своей семье, своей фамилии, своей профессиональной деятельности, своей стране — в этом даже сомнений быть не может. Поэтому я считаю, что спорт и национальные вопросы вместе дают возможность государству быть сильным.

На сегодняшний день вы видите, сколько внимания уделяется этим вопросам и президентом, и правительством. Посмотрите какая великолепная летняя инфраструктура, великолепная зимняя инфраструктура. Взять на примере Татарстана: здесь проводятся чемпионаты мира, Универсиада, множество серьезных, больших турниров. И от этого выигрывают и жители Татарстана, молодежь имеет возможность заниматься спортом и уделять внимание здоровому образу жизни. То, что молодежь сегодня любит спорт, это большая удача.

Я считаю, что спорт и национальные вопросы вместе дают возможность государству быть сильным

— Оцените, пожалуйста, национальную политику Татарстана, насколько хорошо проводится работа в нашей республике?

— Татарстан — один из очень важных субъектов Российской Федерации. И сегодня в Казани проходит V Всероссийский форум тюркской молодежи в рамках реализации государственной национальной политики. Этот социально значимый проект проходит с целью гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. Организатором форума является ФАДН России при поддержке Правительства Республики Татарстан. Основной задачей форума является разработка и продвижение различных региональных проектов, а также подготовка молодых лидеров, занимающихся государственной национальной и молодежной политикой.

«Разложению моральной и духовной культуры мы должны всячески противостоять»

После короткого общения с тележурналистами и еще одной спонтанной фотосессии Валерий Георгиевич общаться с прессой был больше не настроен — ему нужно было срочно уезжать назад в Казань, продолжать программу своего визита. Однако все же «Реальному времени» удалось задать ему буквально несколько вопросов.

В начале беседы Газзаев еще раз поздравил через нашу газету Рустама Минниханова:

— В первую очередь, хотелось бы поздравить Рустама Нургалиевича с избранием и с вступлением в должность президента Татарстана. Республика очень динамично развивается, и в этом огромная его заслуга. Хотелось бы пожелать ему — здоровья, счастья, благополучия, а республике под его руководством — процветания!

Сейчас я занимаюсь уже вопросами реализации государственной национальной политики. И это очень ответственная работа

— После работы в думском Комитете по физкультуре, спорту и делам молодежи вы возглавили Комитет по делам национальностей. В связи с чем это произошло?

— Дело в том, что в Государственной думе каждая фракция представляет определенные комитеты. У нашей фракции («Справедливая Россия», — прим. ред.) три комитета: по финансовому рынку, по ЖКХ и по делам национальностей. Когда Олег Алексеевич Николаев досрочно сложил думские полномочия 29 января 2020 года в связи с назначением на пост врио Чувашии, председателем Комитета Государственной думы по делам национальностей назначили меня.

Так что сейчас я занимаюсь уже вопросами реализации государственной национальной политики. И это очень ответственная работа.

У нас огромная страна с богатейшей многовековой историей, величайшими достижениями и победными традициями многонационального народа. Еще с екатерининских времен в государственной политике уделялось большое внимание вопросам мирного сосуществования представителей разных национальностей, народов, большинство которых по сей день проживает в нашей стране и внесло существенный и весомый вклад в развитие российской государственности.

— Какие конкретно вопросы вы сейчас курируете?

— В работе нашего комитета я бы отметил три основных направления. Во-первых, языковая политика. Президент по итогам двух заседаний — Совета по русскому языку и Совета по межнациональным отношениям — дал поручение разработать концепцию государственной языковой политики Российской Федерации. И никто не будет отрицать, что сегодня нашу многонациональную страну лучше любых скреп объединяет русский язык — язык межнационального общения. Никогда в истории российского и советского государства русский язык насильно не насаждался. Все народы во все времена спокойно могли изучать, говорить, развивать свой язык, ходить в школы, издавать журналы и газеты и исповедовать любую религию.

Второй очень важный вопрос — это создание и сохранение культурного наследия нашей многонациональной страны. В первую очередь, это невозможно сделать без института семьи. Очень важно, что наша страна поддерживает исключительно традиционный уклад семейной жизни. Я — человек, который воспитывался на Кавказе. И для меня семейные ценности незыблемы, впитаны в меня поколениями моих отцов и дедов. Я считаю, мы должны передать нашим детям здоровые семейные ценности. А разложению моральной и духовной культуры мы должны всячески противостоять.

И третье — патриотическое воспитание нашей молодежи. В нашей стране 2020 год был объявлен годом памяти и славы, и весь этот год посвящен одной из самых святых и славных страниц нашей истории — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наследие Великой Победы — это мощный объединяющий фундамент, основа патриотического воспитания молодежи. Растет новое поколение, и мы должны рассказывать нашей молодежи о нашей истории, о героизме наших предков. Это лучший источник патриотического воспитания и любви к своему Отечеству.

На весенней сессии текущего года Государственной думой был принят инициированный президентом законопроект по вопросам воспитания учащихся. Теперь воспитанию в школах и вузах страны будут уделять такое же внимание, как и самому обучению. Школа должна не только передавать знания, но и участвовать в формировании личности и будущего подрастающего поколения.

На весенней сессии текущего года Государственной думой был принят инициированный президентом законопроект по вопросам воспитания учащихся. Теперь воспитанию в школах и вузах страны будут уделять такое же внимание, как и самому обучению

«Если человек талантлив — он будет востребован»

— Многие сейчас говорят, что в советское время ребенку из простой семьи, тем более не из столицы, было проще попасть в большой спорт. Вы поддерживаете эту точку зрения?

— Я не поддерживаю эту точку зрения. Я могу сказать, что в нашей стране созданы идеальные условия для занятий спортом. В России прошли мероприятия мирового уровня, такие как зимняя Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, Универсиада в Казани и зимняя Универсиада в Красноярске. И все эти масштабные мероприятия оставили свое наследие в виде развитой инфраструктуры как для любительского спорта, так и для профессионального. Не все станут звездами мирового уровня, но то, что они станут сильными здоровыми людьми, которые принесут пользу в другой сфере жизнедеятельности, своей стране, семье, это очевидно. Но поверьте, если человек талантлив, он будет всегда востребован.

— Что вы успели увидеть в Татарстане?

—Сегодня я посетил Дом дружбы народов, и вы знаете, я восхищен, ничего подобного я нигде не видел. Компактный, деятельный, можно сказать, что он является примером для всех остальных.

Мы видим бурное развитие Татарстана в социальной, экономической сферах, я уже про спортивную и не говорю — здесь все виды спорта представлены на самом высоком уровне. Действительно, сегодня Татарстан надо поставить в пример, как нужно развивать все сферы жизни и деятельности республики.

