Минниханов занял пятое место в Национальном рейтинге губернаторов

По итогам июля — августа 2019 года глава Татарстана Рустам Минниханов занял пятое место в Национальном рейтинге губернаторов РФ.

По итогам рейтинга, президента РТ опередили губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа — Дмитрий Артюхов, Белгородской области — Евгений Савченко, Тюменской области — Александр Моор и Тульской области — Алексей Дюмин.

Глава Москвы Сергей Собянин и Чеченской Республики Рамзан Кадыров заняли 6-е и 7-е места соответственно, глава Башкирии Радий Хабиров — на 13-м месте, сообщается в исследовании проекта «Национальный рейтинг» Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов экспертов самых разных социальных сфер, отмечают исследователи.

Ряд экспертов, высказавших свое мнение публично, не знали итоговых результатов голосования. Они отметили, что главным критерием оценки эффективности губернатора сегодня является способность держать социально-политическую ситуацию на вверенной территории под контролем, проверкой качества политического менеджмента во многом станут региональные выборы. Испытанием для губернаторов также станут выполнение целей, поставленных в нацпроектах, «мусорная» реформа и рост гражданской активности.

Напомним, в начале месяца Рустам Минниханов вошел в тройку лидеров в рейтинге влияния губернаторов, который составило Агентство политических и экономических коммуникации. Его опередили только мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.