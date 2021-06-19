События недели: Татарстан пока без жестких мер, детский онкоцентр в Казани, прогноз погоды на лето

Главные события недели в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

Главным политическим событием недели стала встреча президентов России и США в Женеве, которая прошла 16 июня. Быстро итогов ждать не стоит — Джо Байден сообщил, что результат встречи с Владимиром Путиным станет ясен через полгода-год. Москва на этой неделе стала заложницей коронавирусной напасти — власти столицы вернулись к жестким мерам и даже сначала запретили сидеть на городских лавочках, а потом обязали привиться всех сотрудников соцучреждений и объектов питания. В Татарстане речи о локдауне пока не ведется, но Роспотребнадзор предупреждает, что риски роста заболеваемости есть. На этой неделе суд продолжил прения по делу экс-банкира Мусина, в Казани открылся Центр для лечения детей с онкологией и заболеваниями крови, а климатологи КФУ озвучили свою версию на предстоящее лето — холодным оно точно не будет.



В Москве и других регионах ковид опять пошел в рост, в Татарстане пока спокойно

Июньские выходные в Москве продлили на неделю и ввели новые ограничения — там бушует индийский штамм ковида. Меры профилактики ужесточают в других регионах, включая Башкортостан.

Главный санитарный врач Москвы подписала постановление об обязательной вакцинации сотрудников общепита, соцслужб, врачей, учителей, таксистов и представителей прочих профессий, контактирующих с населением. В пятницу мэр столицы Сергей Собянин до 29 июня продлил дополнительные ограничительные противоковидные меры.

Власти Татарстана решили пока не вводить новые ограничения. По словам главы пресс-службы президента Лилии Галимовой, на решение каждого региона в этом вопросе влияет эпидемиологическая ситуация. В Татарстане «мы исходим из того, что на стабильность ситуации напрямую влияет темп вакцинации», добавила она.



Фото: Максим Платонов

Тем временем министр здравоохранения РТ Марат Садыков посетовал на низкие темпы вакцинации населения в республике и России в целом: «Израиль на более 90% вакцинировался. 800 млн китайцев вакцинировались. В США многие вакцинируются. В России вакцинация идет очень тяжело, в Татарстане — 428 тысяч человек всего! Притом что у нас три вида вакцин». Между тем тяжесть заболевания растет из-за мутаций вируса. Новые штаммы заставляют тяжело болеть не только представителей старшего поколения, но и молодежь. По сравнению с 2020 годом дозировки лекарств при лечении приходится увеличивать вдвое — мутировавший вирус не так просто побороть.

В пятницу главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина заявила, что вопрос обязательной вакцинации в республике обсуждался, однако оснований для ее введения пока нет. При этом в Татарстане зафиксировано уже 44 штамма коронавируса, сообщила Патяшина. Пока у нас нет предпосылок для введения жестких ограничений, как в Москве, но риск ухудшения эпидобстановки сохраняется.



Рекордная очередь из мигрантов

Свыше 100 мигрантов собрались после выходных дней у здания республиканского Управления по вопросам миграции МВД в Казани. Видео давки возле паспортно-визового сервиса на Гаврилова, 77 попало в соцсети.

Большинство людей пришли, чтобы продлить регистрацию, истекавшую 15 июня. Ситуацию контролировали сотрудники полиции, пропуская на прием по нескольку посетителей. Некоторые заполняли заявления прямо на улице. Прежде таких многолюдных очередей у здания управления не возникало.

В этот же день президент России Владимир Путин продлил срок временного пребывания в России иностранных граждан, не имеющих на это оснований, до 30 сентября.



Фото: Дарья Пинегина

Стрельба в Казани, пожар в Елабуге

15 июня в казанское отделение полиции «Азино-2» поступило сообщение о том, что на Сахарова, 27, рядом с детским садом №261, началась стрельба. Выяснилось, что двое мужчин начали спорить с водителем такси, тот несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета и уехал. Во время конфликта никто не пострадал.

В Татарстане продолжают гореть объекты культурного наследия. На этой неделе пожар вспыхнул в Елабуге, горело здание клуба банковских и торговых работников, построенное в XIX веке, объект культурного наследия регионального значения. Прокуратура проводит проверку, по предварительной версии следствия, здание подожгли. Проверяется, причастны ли к этому происшествию два подростка, которые распивали спиртное и курили в здании. Следком по РТ возбудил уголовные дела об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, а также о халатности в отношении должностных лиц исполкома Елабужского района.

Чтобы дети были здоровыми

В пятницу в Казани на базе ДРКБ открыли Центр детской онкологии, гематологии и хирургии. Он стал третьим в России после московского центра Рогачева и питерского онкологического центра и будет принимать детей не только из Татарстана, но и ПФО. Крупная клиника была построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 2,2 млрд рублей, из которых чуть больше половины — федеральные средства.

Здесь будут проводить пересадку костного мозга — часто только это помогает спасти ребенка с онкологическим заболеванием. До сих пор больных раком детей, которым требовалась такая трансплантация, направляли в Москву и Екатеринбург. Центр рассчитан на 100 койко-мест.

В церемонии открытия участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Правда, заранее сообщалось, что приедет Михаил Мурашко, но в последний момент произошла замена.



Фото tatarstan.ru

Признание заслуг и неожиданное предложение

В этот же день в «Казань Экспо» в торжественной обстановке наградили победителей республиканского конкурса «Врач года — Ак чәчәкләр».

В номинации «Врач года» награду получила завкафедрой госпитальной терапии Казанского медуниверситета, заслуженный врач РТ Диана Абдулганиева. Лучшим медицинским работником РТ признали старшую медсестру РКИБ Зульфию Галиахметову. Лучшим врачом первичного звена стала главный внештатный гериатр Набережных Челнов Фарида Шарифуллина. Звание «Легенда здравоохранения» в 2021 году присвоено председателю совета ветеранов ДРКБ Дамире Галеевой.



Довольно неожиданным для всех участников церемонии стал момент после вручения диплома в номинации «Уникальный случай» мультибригаде докторов из РКБ. Один из ее участников — врач-трансплантолог Александр Киршин на глазах у всего зала сделал предложение руки и сердца своей коллеге по команде гастроэнтерологу РКБ Айгуль Сафиуллиной.

Защита запросила скинуть десяток лет

На этой неделе продолжились судебные прения по делу главы «Татфондбанка». Во время заседания адвокат Роберта Мусина Алексей Клюкин заявил, что его подзащитный не совершал тяжких преступлений и предложил из запрошенных прокурорами 14 лет и 9 месяцев суду вычесть десять лет.

Речь адвоката заняла два часа, он детально разобрал все шесть эпизодов, в которых обвиняют экс-предправления банка. Он заявил, что его «подзащитный частично признает пять эпизодов и не признает один (уступку прав на 2,7 млрд)». Также защитник просил оставить без удовлетворения и гражданский иск потерпевшего АСВ на 47,2 млрд рублей, а еще попросил учесть срок изоляции обвиняемого от общества (с учетом времени в СИЗО и под домашним арестом), который составил уже 4 года и 8 месяцев

В свою очередь во время заседания суда прокуроры попросили продлить домашний арест Мусина еще на 3 месяца — до 4 октября. Защита не возражала, и суд удовлетворил ходатайство. Вероятнее всего, последнее слово заключенному суд предоставит 27 июля.

Фото: Ирина Плотникова

Ах, лето знойное

Теплое и даже жаркое лето прогнозируют в Татарстане ученые КФУ. Тренд жаре был задан еще в мае, когда температура воздуха в Казани побила исторический максимум, а лето пришло на месяц раньше.

В университете говорят, что причиной всему глобальное потепление — начиная с 1900 года средняя температура на Земле повысилась на 2 градуса.

Садоводы и дачники могут не переживать — июньских заморозков не будет, почва уже хорошо прогрелась. Зато пожароопасность резко подскакивает и в некоторых районах Татарстана может достигать 5-го класса.

«Рубин» готовится к очередному сезону

Пока поклонники футбола следят за чемпионатом Европы, казанский футбольный клуб «Рубин» начал готовиться к новому сезону Российской премьер-лиги.

На первый тренировочный сбор команды в Казани пригласили 30 футболистов, в числе которых защитник Иван Савицкий, пока проходящий просмотр в клубе, и грузинские легионеры Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили. Последний провел прошедший чемпионат страны в аренде в волгоградском «Роторе». Впервые с «Рубином» начнет тренироваться полузащитник Сеад Хаксабанович, перешедший в межсезонье из шведского «Норчепинга».



Мэр Казани Ильсур Метшин на днях прокомментировал возможный уход полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина», посоветовав грузинскому футболисту не торопиться с отъездом.



Фото: Ринат Назметдинов

В Казань привезли пять китайских символов счастья

В центре «Эрмитаж-Казань» на днях открылась выставка «Пять символов счастья».

Она рассказывает о различных благопожеланиях в китайском искусстве за период с XVII до XX века, а без малого 300 экспонатов предоставил Государственный Эрмитаж. Среди символов счастья — летучие мыши, жабы, пионы, персики и многое другое.

Посетителям экспозиции расскажут, зачем изображениям богов мазали рты медом, символом чего считаются китайская капуста и грибы линчжи, что означает жаба с тремя лапами и разные другие ужасно важные вещи. Выставка продлится еще долго — до конца января 2022 года.