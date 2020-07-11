«Нам еще предстоит осознать смерть могучего человека»: умер Борис Тихомиров

«Жить трудно — не значит тяжело», — такого правила в жизни придерживался легендарный проектировщик

Умер генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров — по информации от источников «Реального времени», его убил обширный инфаркт, наступивший, предположительно, на фоне COVID-19. Это был уже четвертый инфаркт 74-летнего проектировщика авиационных сооружений, всего Иннополиса и знаковых объектов казанской Универсиады. Его Борис Иванович не пережил.

Генерал российской промышленности умер во время лечения от COVID-19?

Сегодня утром стало известно о смерти основателя и генерального директора АО «Казанский Гипронииавиапром» Бориса Тихомирова. С его именем связано проектирование крупных промышленных сооружений российского ОПК, знаковых инфраструктурных объектов Казани и Иннополиса. Буквально в понедельник, 6 июля, он объявил, что слагает с себя полномочия директора.

Как рассказал «Реальному времени» временный генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром» Сергей Раковец, 74-летний генерал российской промышленности умер в одной из клиник республики от инфаркта — предположительно, на фоне COVID-19. По словам Раковца, Бориса Ивановича увезли туда в понедельник вечером с высокой температурой. Лечение проходило на осложненном фоне сахарного диабета, который помешал организму справиться с болезнью. Кончилось все обширным инфарктом — уже четвертым в жизни Бориса Тихомирова. Сейчас причины смерти детально выясняются.

Новый руководитель института говорит, что до этого Борис Иванович работал не только в обычные рабочие дни, но и в выходные — в субботу и воскресенье. Несмотря на введенные в институте ограничения по предупреждению распространения COVID-19, защититься от заражения ему, видимо, не удалось. Все-таки он встречался с заказчиками проектов. «До этого он перенес три инфаркта в течение всей жизни, но вирус, видимо, оказался для него смертельным», — говорит Сергей Раковец.

«Когда умирает такой человек, открывается бездна потери»



— Его смерть стала для нас полной неожиданностью, шоком, и нам еще предстоит осознать смерть могучего человека. Когда умирает такой человек, перед тобой как будто открывается бездна потери, — делится горечью утраты Сергей Раковец.



Фото gap-rt.ru

По роковому стечению обстоятельств, смерть Тихомирова последовала после его ухода с поста генерального директора Казанского Гипронииавиапрома, который он оставил в понедельник.

— По традиции утром в понедельник он провел традиционное рабочее совещание, где обсуждалась реализация наших проектов, — рассказал временный генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром» Сергей Раковец. — По окончании объявил, что принял решение покинуть пост генерального директора и остаться председателем совета директоров. Это (его переход, — прим. ред.) обсуждалось долго, и не один день, не один месяц, а почти год.



Переход на пост председателя совета директоров Борис Тихомиров воспринял спокойно и благожелательно отнесся к кандидатуре нового гендиректора.



Фото tatarstan.ru

— Мы с ним были знакомы с тех пор, когда я был гендиректором ОАО «КОМЗ». Казанский Гипронииавиапром занимался проектом создания вертолетного производства ОАО «Рычаг» (образовано на площадях ОАО «КОМЗ», — прим. ред.). С моим приходом в институт мы много общались. По окончании работы вечером Борис Иванович рассказывал, как проходило детство на Смоленщине, как приходилось ему поднимать проектный институт в 90-е годы в отсутствие стабильных заказов. Сами знаете, заводы тогда не проектировались и не строились. Конечно, его огромная заслуга в том, что Казанский Гипронииавиапром сохранился и поднялся на уровень российских институтов в проектировании. На его счету проектирование на только предприятий ОПК, но объектов Универсиады, Иннополиса. Самые ответственные объекты доверялись институту Тихомирова.

Меценат и благотворитель

У Бориса Тихомирова не было детей, поэтому он старался помогать воспитанникам детских домов и интернатов. «Он не афишировал благотворительные дела, молчал, и это нормально», — подтвердил Сергей Раковец. «Жить трудно — не значит тяжело» — такого правила в жизни придерживался легендарный проектировщик.

Архивное фото (elitat.ru)

Борис Тихомиров родился в поселке Абезь Коми АССР 8 мая 1946 года. Окончил факультет электропривода и автоматизации промышленных установок Московского энергетического института (1970). С 1970 года занимал должность инженера и главного специалиста Казанского филиала Гипронииавиапрома. В 1988-м стал генеральным директором.

Тихомиров был членом координационного совета по кадровой политике строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Среди наград и званий — заслуженный машиностроитель ТАССР и заслуженный строитель РТ. Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники. Награжден почетными грамотами Госстроя России, Министерства авиационной промышленности РФ, Казанского совета народных депутатов, нагрудным знаком «Почетный авиастроитель». Является почетным гражданином Казани (2019).

12 июня, в День России, президент РТ Рустам Минниханов наградил Тихомирова орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Не прошло и месяца, как ему пришлось выражать соболезнования по поводу смерти Бориса Ивановича.