КФУ vs школа «СОлНЦе»: вуз не уступает автостоянку для стройки ученического спортзала

Спор о передаче земли уже два года срывает реализацию проекта, порученного президентом Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», в Казани вновь сорвали поручение президента республики по строительству спортзала для школы «СОлНЦе», прославившейся нетривиальным судебным процессом по преподаванию татарского языка. Дважды за два года Рустам Минниханов давал указание решить вопрос. Разместить спортивный зал предлагали на участке, где находится стоянка автомобилей Казанского федерального университета — и дважды дело не сдвинулось с мертвой точки. Подробнее о давно готовом и нереализованном проекте, причинах, по которым нескольким ведомствам не удается подвинуть машины сотрудников КФУ, и том, каковы перспективы по урегулированию спора, — в нашем материале.

Путин всех рассудит?



Мать ученика специализированного олимпиадно-научного центра — казанской школы «СОлНЦе» написала жалобу. Родительница просит прокуратуру, Следком, уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в Татарстане, а также председателя Госдумы Вячеслава Володина и президента России Владимира Путина разобраться, кто виноват, что уже много лет в школе нет спортзала, и наказать виновных.

— Поводом к обращению послужило то, что мой ребенок обучается в МАОУ СОШИ «СОлНЦе». Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым по итогам встречи с директором школы Павлом Шмаковым был дан ряд поручений должностным лицам органов государственной власти, государственных федеральных и муниципальных учреждений республики и города, — указала она. — Однако по настоящее время ни одно из поручений не исполнено.

Спортзал — попытка номер два

Президент Татарстана поручил республиканскому Минстрою до 28 декабря 2021 года совместно с Казгорисполкомом и МАОУ СОШИ «СОлНЦе» подготовить и утвердить техзадание на строительство спортзала, до 31 января 2022 года совместно с кабмином республики предусмотреть, то есть внести в план на 2022 год, его строительство, а до 28 февраля 2022 года — проработать вместе с ГУП «Татинвестгражданпроект» возможность размещения здания спортзала на конкретных земельных участках с кадастровыми номерами 16:50:010401:24, 16:50:010401:90 и подготовить проектно-сметную документацию на его строительство.



Проблема со спортзалом в «СОлНЦе» возникла не сразу. Дело в том, что раньше в школе было где заниматься физкультурой. Но после изменения федерального законодательства в сфере безопасности функцию спортивного зала пришлось изменить.

— При строительстве здания школы на верхнем, четвертом этаже здания был предусмотрен спортзал, и фактически он есть, но он не может использоваться по назначению, — пояснил «Реальному времени» директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков причину, по которой школе понадобился пристрой. — За время, пока реализовался проект, случилась трагедия в «Зимней вишне», и во избежание такого рода ЧП при пожарах в России запретили размещать спортзалы выше 1-2 этажей. Поэтому спортзал в нашей школе стал актовым залом. Но школе нужен спортзал, этого требуют от нас и надзорные органы.

«КФУ не согласился уступить землю»

Решение нашлось — в распоряжении школы имеется участок земли за зданием площадью 769 кв. м, а рядом — свободный от застройки участок площадью 929 кв. м с назначением «Под размещение стоянки на 37 машино-мест для автотранспортных средств студентов и сотрудников университета». И если эти участки объединить, то пристрой к школе со спортзалом там отлично помещается. Дело за малым — передать школе земельный участок для нового строительства. И президент Татарстана уже второй раз дает поручение сделать это, но дальше процесс не идет.

— Мне удается попасть к президенту на прием в среднем раз в два года, — рассказал директор. — В прошлый раз я объяснил Рустаму Нургалиевичу ситуацию, и он дал поручение относительно спортзала. Но оно не было исполнено, поскольку КФУ не согласился уступить землю. Насколько я знаю, исполком предлагал КФУ взамен другие земельные участки, но их это не устроило. А по прошествии времени поручение президента автоматически сняли с контроля. Поскольку президент республики — человек занятой, принять меня он смог только спустя почти два года, и снова дал поручение решить вопрос со спортзалом. Все пункты этого поручения, кроме того, где говорится о передаче школе земельного участка, выполнены, проект спортзала готов, можно было бы начать строить, но университет опять отказался передать землю.

Проект есть — участка нет

Строить спортзал для школы можно хоть сейчас — был бы земельный участок, заверили «Реальное время» в Минстрое и в Кабинете министров республики, на который возложен контроль за исполнением поручения Рустама Минниханова относительно строительства спортзала для школы «СОлНЦе»:

— Минстроем ведется работа по выполнению поручения. Все выполняется в установленные сроки.

В распоряжении нашего издания передали проект нового школьного спортзала. Согласно ему, одноэтажное здание размерами в плане 13 на 26 метров занимает почти всю территорию стоянки КФУ и соединяется со зданием школы крытым переходом.

Площадь застройки, согласно разработанному проектировщиками генплану, составляет 374,3 кв. м, суммарная площадь застраиваемых участков — 0,17 га, так что проектом предусмотрено еще и полноценное озеленение пришкольной территории. При этом ощутимо улучшаются условия для учеников: общая площадь школы с появлением нового спортзала должна увеличиться на 995 кв. м.

Хозяин — барин

— Пока решения по спортзалу нет, — сообщила курирующая вопрос о пристрое к школе «СОлНЦе» помощник президента Татарстана Олеся Балтусова. — Участок находится в собственности университета, и возможности обменяться город пока не нашел.

«В собственности университета» — означает в федеральной собственности, вуз-то федеральный. Поэтому можно предположить, что даже если бы руководство КФУ было готово уступить землю, решение вопроса пришлось бы долго согласовывать с Москвой.

А со стороны университета уступать этот участок рядом со зданием физфака вообще нелогично, потому что на этих 9 сотках земли с кадастровой стоимостью почти 11 млн рублей размещается автостоянка, и в окрестностях вуза других стоянок нет, кроме платных муниципальных и коммерческих парковок. И кто же, имея возможность пользоваться ведомственной стоянкой, при таких условиях от нее откажется?

— Земельный участок с кадастровым номером 16:50:010401:24 находится в федеральной собственности и закреплен на праве (постоянного) бессрочного пользования за КФУ, — подтвердили «Реальному времени» и в Казгорисполкоме. — В адрес университета, а также территориального управления Росимущества исполкомом были направлены письма с просьбой передать участок в муниципальную собственность. В ответ КФУ обозначил просьбу предоставить взамен иной равноценный участок, однако на предложенный вариант согласия от университета не последовало. Работа продолжается.

В окрестностях вуза других стоянок нет, кроме платных муниципальных и коммерческих парковок. Фото: Ринат Назметдинов

Спортзал на двоих и другие предложения КФУ

«Казанский федеральный университет не отказывается передавать Исполкому Казани земельный участок с кадастровым номером 16:50:010401:24 на улице Кремлевской», — сообщили в КФУ в ответ на запрос «Реального времени». В вузе добавили, что прорабатывались несколько вариантов этого вопроса.

— Во-первых, КФУ предлагает рассмотреть возможность строительства на земельных участниках с кадастровыми номерами 16:50:010401:24 и 16:50:0104001:90 спортивного комплекса со стоянкой для совместного использования МАОУ СОШИ «СОлНЦе» и Казанского федерального университета. Отметим, что в территориальной близости от данных участков располагается структурное подразделение КФУ — общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского», — которое так же, как и МАОУ СОШИ «СОлНЦе», нуждается в спортивной инфраструктуре. Во-вторых, в связи с дефицитом площадей университетского кампуса для обеспечения лицензионных требований научно-образовательного процесса в адрес мэра Казани Метшина было направлено письмо о рассмотрении возможности предоставить университету равноценный земельный участок.



Там также пояснили, что предложенный университету Исполнительным комитетом г. Казани земельный участок по ул. Космонавтов находится в зоне смешанного размещения жилой застройки и производственно-коммунальных объектов и полностью подпадает в санитарно-защитную зону 16.50.2.7146, в границах которой не допускается использование земельных участков в целях размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления:

— Даже после проведения работ по установлению в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами уменьшенных санитарно-защитных зон не гарантируется сокращение фактически вредных выбросов и иных воздействий (запах нефтепродуктов, пар и дым от котельной). Кроме того, по результатам осмотра земельного участка установлено, что магистральные трубопроводы водоснабжения и водоотведения расположены в 300 метрах от предлагаемой территории, сети центрального теплоснабжения в округе отсутствуют, ближайшая точка подключения находится в 1 км. Учитывая данные факты и принимая во внимание социальную ответственность за обеспечение защиты от любых угроз для жизни и здоровья находящихся в здании, построенном на земельном участке по ул. Космонавтов, КФУ просил Исполком Казани оказать содействие в подборе иного земельного участка, пригодного для строительства студенческого общежития для университета.

Помещения в здании по ул. Кремлевской, 23 должны были передать школе «СОлНЦе». Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Собственники не отдадут помещения на Кремлевской

Неисполненными остались и другие поручения президента. К примеру, Рустам Минниханов рекомендовал Казгорисполкому в срок до 31 января 2022 года осуществить обмен помещений, закрепленных за Управлением муниципального архива аппарата исполкома Казани по ул. Баумана, 38, на коммерческие помещения в здании по ул. Кремлевской, 23 и передать последние школе «СОлНЦе».

— В этом здании у нашей школы имеются два помещения, — говорит Павел Шмаков. — Их нам передали лет пять назад, а сейчас мы просим передать остальные — для размещения в этом здании нашей начальной школы. Это здание на углу улиц Кави Наджми и Кремлевской вообще очень перспективное с точки зрения использования в качестве образовательного учреждения. Там имеется большой двор. Во дворе есть пустующее здание, которое также может использоваться.

Однако вопрос застопорился, поскольку городу не удалось договориться с владельцами объектов:

— По вопросу обмена коммерческих помещений на улице Кремлевской, 23 на муниципальные помещения комитетом земельных и имущественных отношений проведены переговоры с собственниками, — сообщили «Реальному времени» в исполкоме. — В связи с отказом собственников обмен не представляется возможным.

В связи с отказом собственников обмен не представляется возможным, сообщили в исполкоме. Фото: Роман Хасаев

Кому решать — памятник, бюст или мемориальная доска?

Еще одно поручение исполкому Казани — до 28 декабря 2021 года внести в Кабинет Министров РТ предложения по увековечиванию памяти математика, председателя республиканской предметной комиссии ЕГЭ по математике Сайяра Утяганова — с точки зрения чиновников исполнено.

— Исполкомом совместно со школой «СОлНЦе» подготовлены три варианта размещения мемориального бюста или доски, — сообщили в пресс-службе мэрии. — По желанию Шмакова эти точки выбраны за пределами учебного заведения. Сейчас готовится письмо на имя заместителя премьер-министра РТ Фазлеевой с тем, чтобы подготовленные предложения были обсуждены на республиканской комиссии по монументальному искусству. А вопрос идейного согласования и увековечивания памяти выдающихся деятелей рассматривается на региональном уровне, находится в компетенции министерства культуры РТ.

— Когда я встречался с президентом, речь шла никак не о мемориальной доске, а о памятнике Утяганову или памятнике математикам, который бы и его увековечил, — заочно возразил на это Павел Шмаков. — Мне вместо этого предложили повесить мемориальные доски. Я категорически возражаю!

Директор школы «СОлНЦе» напоследок посетовал: «Когда я встречался с Рустамом Нургалиевичем, речь шла о десятке инициатив, и президенту они понравились. Когда в Аппарате президента сформировали перечень поручений, он сократился примерно вдвое, и многое перефразировали. Например, при встрече речь шла об открытии в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске школ, подобных нашей, а в перечне поручений это превратилось в «распространить лучшие образовательные практики» школы «СОлНЦе». И по сути, ни одно из поручений президента действительно не выполнено до конца».