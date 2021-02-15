«Биография Рашита Салахова является эталоном для воспитания будущих поколений судей»
В Казани простились с бывшим председателем Арбитражного суда РТ Рашитом Салаховым
Сегодня в Казани проводили в последний путь бывшего председателя Арбитражного суда РТ, заслуженного юриста РФ и РТ Рашита Салахова. Рашит Исламович скончался на 80-м году жизни. Проститься с ним пришли первые лица республики, а также высокопоставленные деятели системы правосудия, которые отзывались о нем не только как о специалисте, но и как об учителе.
Память о нем не исчезнет
«Все мы скорбим, низко склоняем головы, глубоко переживаем по поводу безвременной кончины Рашита Исламовича, — произнес глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. — Рашит Исламович был энергичным и целеустремленным человеком. Умел глубоко погружаться в проблему, доходить до сути, принимать взвешенные, разумные, законные решения. Всегда придерживался правил, равенства возможностей для всех и для каждого. Во многом это и стало залогом его успеха в жизни. Внимательный к людям и их проблемам, открытый и доброжелательный, настоящий патриот, он снискал заслуженный авторитет и уважение всех, кто его знал, кому посчастливилось с ним работать, дружить, жить и общаться».
«О таких людях, как Салахов, говорят: «С ними уходит эпоха», — продолжил Мухаметшин. «На личном опыте познав нюансы общего судопроизводства, он внес весомый вклад в развитие института арбитражного правосудия Татарстана. В бурные годы становления новой государственности многое сделал для обеспечения экономических интересов страны, внедрения цивилизованного, правового подхода к разрешению хозяйственных споров», — добавил он.
Мухаметшин считает, что под руководством Салахова был сформирован коллектив высококлассных специалистов-арбитражников. Заложенное им неукоснительное соблюдение принципов независимости, объективности и беспристрастности к делу и по сей день служит обеспечением доступности правосудия.
— Древняя мудрость гласит: «Человек жив до тех пор, пока о нем помнят», — заявил спикер. — Цельная, увлеченная личность, Рашит Исламович прожил долгую, яркую, насыщенную многими событиями жизнь. И благодарная память о нем навсегда останется в сердцах татарстанцев.
Церемонию прощания, прошедшую в здании Арбитражного суда республики, посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин и многие другие. Глава республики возложил цветы, а также пообщался с родными и близкими покойного.
Ранее Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями председателю Арбитражного суда РТ Максиму Боровкову: «Талантливый руководитель, человек удивительной работоспособности и преданности своему делу... он многое сделал для становления обновленного арбитражного судопроизводства в Татарстане, собрал высокопрофессиональный коллектив, оставил о себе самую добрую память, которую мы навсегда сохраним в наших сердцах», — говорится в телеграмме.
Настоящий профессионал
Председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков вспомнил, что Рашит Салахов проработал в системе правосудия 38 лет.
— И все эти годы, до самого конца, был примером честности и справедливости, невероятного профессионализма… Сумел за короткое время не только создать коллектив и вывести работу своей команды на высокий качественный и профессиональный уровень, но также сделал так, что каждый судья и сотрудник аппарата почувствовал себя защищенным, востребованным, нужным. Членом большой семьи. Я не скрою, Рашит Исламович для меня — совершенно особенный человек, — произнес сегодня Боровков.
Боровков рассказал, что Салахов всегда служил для него настоящим авторитетом, образцом судейской мудрости и справедливости.
— Последнее общение у нас было 31 декабря, буквально за несколько часов до Нового года, — рассказал Боровков. — Рашит Исламович пребывал в приподнятом настроении. Голос был бодрым и жизнерадостным. Мы очень тепло и по-доброму поговорили. И в ходе разговора чувствовалось, насколько небезразлично ему все происходящее в судебной системе. Как ему интересно, чем живет и дышит наш коллектив.
Заместитель председателя суда АС Поволжского округа Айрат Хайбулов также вспоминал Рашита Салахова как энергичного человека.
— Я знал Рашита Исламовича как живого, деятельного и прекрасного человека. С прискорбием узнал вчера о его кончине. Не могу понять, как такое могло произойти… Потому что жизнь в Рашите Исламовиче всегда кипела и бурлила. И заряжала положительной энергией каждого, кто находился рядом.
Эталон для воспитания
Заместитель председателя Верховного суда Татарстана по гражданским делам Айдар Галиакберов напомнил, что Салахов родился и вырос в деревне. Несколько лет трудился обычным плотником в строительном тресте. Получив высшее юридическое образование, стал членом Верховного суда РТ.
— Когда он пришел, в Арбитражном суде работали фактически шесть человек, — вспоминает Галиакберов. — А когда покинул должность, оставил за собой 64 высококвалифицированных юриста и судьи. И это не считая помощников и секретарей. Очень-очень тяжело говорить… Рашит Исламович — человек с большой буквы, с яркой судьбой. Воспитал множество судей и юристов. Прожил жизнь вроде бы обычного человека. Тем не менее его биография является эталоном для воспитания будущих поколений судей.
На прощании с Рашитом Салаховым были и те, кого он привел в профессию, — среди них, например, судья Арбитражного суда Поволжского округа Виталий Петрушкин.
— Мы были молодые, когда он нас брал в первую инстанцию суда. Это был 96 или 97 год. Салахов — человек–кремень. Фундамент, на который можно опереться. Надежный ствол, от которого выросли мы, молодые судьи, его ветви, — вспомнил он.
Петрушкин вспоминал, что у Рашита Исламовича было чрезвычайно развито чувство справедливости:
— Дела случались очень казусные… Но вопрос справедливости стоял для него на первом месте. Не обидеть фермера или человека, заблуждавшегося в применении закона. Чистота и справедливость.
В разговоре с корреспондентом «Реального времени» Петрушкин заявил, что Салахов был практически отцом для молодых судей, делился навыками и опытом.
— А вне рабочего времени обучал нас житейской мудрости. Постоянно проводились праздники, объединявшие весь коллектив. Мы были маленькой семьей. И больше времени проводили с коллегами, чем с родными.
Петрушкин рассказал, что ученики Рашита Салахова до сих пор собираются вместе время от времени: «Мы разъехались по всей России. Но наша главная школа — это Республика Татарстан».
Уникальный случай
Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев отметил, что Рашит Салахов внес значимый вклад не только в систему правосудия, но и в благополучие республики.
— Он первый, кто получил заочное образование и сразу же был избран в члены Верховного суда Татарстана. Главный вклад Салахова в том, что в период развала Союза он сумел сохранить собственность Татарстана. Благодаря ему у нас есть сегодня «Оргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».
Агеев рассказал, что Рашит Исламович был очень энергичным и обладал высочайшей работоспособностью. «Он трудился до конца, до предельного возраста. И при этом никогда не жаловался на усталость», — добавил Агеев.
Почти 40 лет в системе правосудия
Рашит Салахов родился 17 декабря 1941 года в деревне Старое Бурнашево Апастовского района ТАССР. Он начинал трудовую деятельность в качестве плотника в Красноуфимске, а позже работал инструктором ВЛКСМ в горкоме Красноуфимска и в Казани. Однако после окончания в 1972 году Казанского государственного университета по специальности «Правоведение» его жизнь стала неразрывно связана с системой правосудия Татарстана.
В этой системе он проработал 38 лет, из них более 25 — на руководящих должностях. С марта 1973 года по март 1986 года он был членом Верховного суда ТАССР, с марта 1986 года по апрель 1986 года — народным судьей Советского районного суда Казани, с апреля того же года он возглавил этот суд.
С декабря 1993 года по май 1996 года Салахов был зампредом Верховного суда Татарстана, а затем — возглавил Арбитражный суд республики и проработал его председателем до 2011 года. 19 марта 1998 года Салахову был присвоен высший квалификационный класс судьи. Он также является заслуженным юристом Республики Татарстан и Российской Федерации
Отметим, что Салахов возглавил Арбитражный суд Татарстана в непростой период, связанный с созданием окружных арбитражных судов. В итоге ему пришлось в кратчайшие сроки организовать работу в новых условиях — в результате Арбитражный суд Татарстана стал одним из лидеров в России в части соблюдения процессуальных сроков и качества отправления правосудия.
Работники Арбитражного суда вспоминают, что Рашит Салахов пользовался непререкаемым авторитетом среди судей и работников арбитражного суда, а также среди руководителей и юристов предприятий и организаций Татарстана.
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