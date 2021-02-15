«Биография Рашита Салахова является эталоном для воспитания будущих поколений судей»

В Казани простились с бывшим председателем Арбитражного суда РТ Рашитом Салаховым

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани проводили в последний путь бывшего председателя Арбитражного суда РТ, заслуженного юриста РФ и РТ Рашита Салахова. Рашит Исламович скончался на 80-м году жизни. Проститься с ним пришли первые лица республики, а также высокопоставленные деятели системы правосудия, которые отзывались о нем не только как о специалисте, но и как об учителе.

Память о нем не исчезнет



«Все мы скорбим, низко склоняем головы, глубоко переживаем по поводу безвременной кончины Рашита Исламовича, — произнес глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. — Рашит Исламович был энергичным и целеустремленным человеком. Умел глубоко погружаться в проблему, доходить до сути, принимать взвешенные, разумные, законные решения. Всегда придерживался правил, равенства возможностей для всех и для каждого. Во многом это и стало залогом его успеха в жизни. Внимательный к людям и их проблемам, открытый и доброжелательный, настоящий патриот, он снискал заслуженный авторитет и уважение всех, кто его знал, кому посчастливилось с ним работать, дружить, жить и общаться».

«О таких людях, как Салахов, говорят: «С ними уходит эпоха», — продолжил Мухаметшин. «На личном опыте познав нюансы общего судопроизводства, он внес весомый вклад в развитие института арбитражного правосудия Татарстана. В бурные годы становления новой государственности многое сделал для обеспечения экономических интересов страны, внедрения цивилизованного, правового подхода к разрешению хозяйственных споров», — добавил он.

Мухаметшин считает, что под руководством Салахова был сформирован коллектив высококлассных специалистов-арбитражников. Заложенное им неукоснительное соблюдение принципов независимости, объективности и беспристрастности к делу и по сей день служит обеспечением доступности правосудия.

Мухаметшин считает, что под руководством Салахова был сформирован коллектив высококлассных специалистов-арбитражников

— Древняя мудрость гласит: «Человек жив до тех пор, пока о нем помнят», — заявил спикер. — Цельная, увлеченная личность, Рашит Исламович прожил долгую, яркую, насыщенную многими событиями жизнь. И благодарная память о нем навсегда останется в сердцах татарстанцев.

Церемонию прощания, прошедшую в здании Арбитражного суда республики, посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин и многие другие. Глава республики возложил цветы, а также пообщался с родными и близкими покойного.



Ранее Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями председателю Арбитражного суда РТ Максиму Боровкову: «Талантливый руководитель, человек удивительной работоспособности и преданности своему делу... он многое сделал для становления обновленного арбитражного судопроизводства в Татарстане, собрал высокопрофессиональный коллектив, оставил о себе самую добрую память, которую мы навсегда сохраним в наших сердцах», — говорится в телеграмме.

Настоящий профессионал

Председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков вспомнил, что Рашит Салахов проработал в системе правосудия 38 лет.

— И все эти годы, до самого конца, был примером честности и справедливости, невероятного профессионализма… Сумел за короткое время не только создать коллектив и вывести работу своей команды на высокий качественный и профессиональный уровень, но также сделал так, что каждый судья и сотрудник аппарата почувствовал себя защищенным, востребованным, нужным. Членом большой семьи. Я не скрою, Рашит Исламович для меня — совершенно особенный человек, — произнес сегодня Боровков.

Максим Боровков вспомнил, что Рашит Салахов проработал в системе правосудия 38 лет

Боровков рассказал, что Салахов всегда служил для него настоящим авторитетом, образцом судейской мудрости и справедливости.

— Последнее общение у нас было 31 декабря, буквально за несколько часов до Нового года, — рассказал Боровков. — Рашит Исламович пребывал в приподнятом настроении. Голос был бодрым и жизнерадостным. Мы очень тепло и по-доброму поговорили. И в ходе разговора чувствовалось, насколько небезразлично ему все происходящее в судебной системе. Как ему интересно, чем живет и дышит наш коллектив.



Заместитель председателя суда АС Поволжского округа Айрат Хайбулов также вспоминал Рашита Салахова как энергичного человека.

— Я знал Рашита Исламовича как живого, деятельного и прекрасного человека. С прискорбием узнал вчера о его кончине. Не могу понять, как такое могло произойти… Потому что жизнь в Рашите Исламовиче всегда кипела и бурлила. И заряжала положительной энергией каждого, кто находился рядом.

Айрат Хайбулов также вспоминал Рашита Салахова как энергичного человека

Эталон для воспитания

Заместитель председателя Верховного суда Татарстана по гражданским делам Айдар Галиакберов напомнил, что Салахов родился и вырос в деревне. Несколько лет трудился обычным плотником в строительном тресте. Получив высшее юридическое образование, стал членом Верховного суда РТ.

— Когда он пришел, в Арбитражном суде работали фактически шесть человек, — вспоминает Галиакберов. — А когда покинул должность, оставил за собой 64 высококвалифицированных юриста и судьи. И это не считая помощников и секретарей. Очень-очень тяжело говорить… Рашит Исламович — человек с большой буквы, с яркой судьбой. Воспитал множество судей и юристов. Прожил жизнь вроде бы обычного человека. Тем не менее его биография является эталоном для воспитания будущих поколений судей.

«Его биография является эталоном для воспитания будущих поколений судей», — сказал Айдар Галиакберов

На прощании с Рашитом Салаховым были и те, кого он привел в профессию, — среди них, например, судья Арбитражного суда Поволжского округа Виталий Петрушкин.

— Мы были молодые, когда он нас брал в первую инстанцию суда. Это был 96 или 97 год. Салахов — человек–кремень. Фундамент, на который можно опереться. Надежный ствол, от которого выросли мы, молодые судьи, его ветви, — вспомнил он.

Петрушкин вспоминал, что у Рашита Исламовича было чрезвычайно развито чувство справедливости:

— Дела случались очень казусные… Но вопрос справедливости стоял для него на первом месте. Не обидеть фермера или человека, заблуждавшегося в применении закона. Чистота и справедливость.

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» Петрушкин заявил, что Салахов был практически отцом для молодых судей, делился навыками и опытом.

— А вне рабочего времени обучал нас житейской мудрости. Постоянно проводились праздники, объединявшие весь коллектив. Мы были маленькой семьей. И больше времени проводили с коллегами, чем с родными.

Петрушкин рассказал, что ученики Рашита Салахова до сих пор собираются вместе время от времени: «Мы разъехались по всей России. Но наша главная школа — это Республика Татарстан».

Шамиль Агеев отметил, что Рашит Салахов внес значимый вклад не только в систему правосудия, но и в благополучие республики

Уникальный случай

Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев отметил, что Рашит Салахов внес значимый вклад не только в систему правосудия, но и в благополучие республики.



— Он первый, кто получил заочное образование и сразу же был избран в члены Верховного суда Татарстана. Главный вклад Салахова в том, что в период развала Союза он сумел сохранить собственность Татарстана. Благодаря ему у нас есть сегодня «Оргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».

Агеев рассказал, что Рашит Исламович был очень энергичным и обладал высочайшей работоспособностью. «Он трудился до конца, до предельного возраста. И при этом никогда не жаловался на усталость», — добавил Агеев.



Почти 40 лет в системе правосудия

Рашит Салахов родился 17 декабря 1941 года в деревне Старое Бурнашево Апастовского района ТАССР. Он начинал трудовую деятельность в качестве плотника в Красноуфимске, а позже работал инструктором ВЛКСМ в горкоме Красноуфимска и в Казани. Однако после окончания в 1972 году Казанского государственного университета по специальности «Правоведение» его жизнь стала неразрывно связана с системой правосудия Татарстана.

В этой системе он проработал 38 лет, из них более 25 — на руководящих должностях. С марта 1973 года по март 1986 года он был членом Верховного суда ТАССР, с марта 1986 года по апрель 1986 года — народным судьей Советского районного суда Казани, с апреля того же года он возглавил этот суд.

С декабря 1993 года по май 1996 года Салахов был зампредом Верховного суда Татарстана, а затем — возглавил Арбитражный суд республики и проработал его председателем до 2011 года. 19 марта 1998 года Салахову был присвоен высший квалификационный класс судьи. Он также является заслуженным юристом Республики Татарстан и Российской Федерации



Отметим, что Салахов возглавил Арбитражный суд Татарстана в непростой период, связанный с созданием окружных арбитражных судов. В итоге ему пришлось в кратчайшие сроки организовать работу в новых условиях — в результате Арбитражный суд Татарстана стал одним из лидеров в России в части соблюдения процессуальных сроков и качества отправления правосудия.



Работники Арбитражного суда вспоминают, что Рашит Салахов пользовался непререкаемым авторитетом среди судей и работников арбитражного суда, а также среди руководителей и юристов предприятий и организаций Татарстана.



1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов